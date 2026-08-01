Ο κίνδυνος πυρκαγιών στην Ελλάδα βρίσκεται σε κρίσιμα επίπεδα, με την Αττική και την Εύβοια να αντιμετωπίζουν αυξημένο κίνδυνο λόγω των ισχυρών ανέμων που πνέουν στην περιοχή. Σύμφωνα με τη Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, οι άνεμοι αναμένεται να φτάσουν τα 8 μποφόρ με ριπές έως και 9 μποφόρ, δημιουργώντας τις ιδανικές συνθήκες για εκδήλωση πυρκαγιών.

Μάχη με τις φλόγες σε δεκάδες μέτωπα σε όλη τη χώρα δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, ενώ οι πολίτες έχουν λάβει μπαράζ μηνυμάτων από το 112 για εκκενώσεις περιοχών.

Μπορείτε να δείτε live πού έχει φωτιά τώρα πατώντας ΕΔΩ.

Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς

Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει εκδώσει Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς, θέτοντας την Αττική και την Εύβοια σε κατάσταση συναγερμού (κατηγορία κινδύνου 5). Ο χάρτης προβλέπει πως οι συνθήκες είναι ιδανικές για την ταχεία εξάπλωση πυρκαγιών, κάτι που εγείρει ανησυχίες για την ασφάλεια των κατοίκων. Εκτός από την Αττική και την Εύβοια, σε κατηγορία κινδύνου 4 βρίσκονται περιοχές όπως η Πελοπόννησος, η Κρήτη, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, καθώς και περιοχές της Στερεάς Ελλάδας και της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης.

Οι ισχυροί άνεμοι, σε συνδυασμό με την ξηρότητα της βλάστησης, αυξάνουν τον κίνδυνο για νέες φωτιές ή αναζωπυρώσεις στις ήδη πληγείσες περιοχές. Οι Αρχές προειδοποιούν ότι το ενδεχόμενο εκδήλωσης πυρκαγιάς είναι ιδιαίτερα αυξημένο και ότι απαιτείται η μέγιστη δυνατή επιφυλακή από τους πολίτες.

Μέτρα πρόληψης και προειδοποιήσεις

Οι πολίτες σε «κόκκινη ζώνη» έχουν λάβει προειδοποιητικά μηνύματα μέσω του αριθμού έκτακτης ανάγκης 112, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις βρίσκονται σε συνεχή επιφυλακή για την αντιμετώπιση των όποιων περιστατικών εκδηλωθούν. Οι Αρχές ζητούν από τους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν δραστηριότητες που θα μπορούσαν να προκαλέσουν σπινθήρες ή φωτιές.

Επιπλέον, οι προσπάθειες επικεντρώνονται στη διαχείριση των πυρκαγιών που ήδη μαίνονται σε διάφορες περιοχές. Στο Πόρτο Γερμενό, για παράδειγμα, οι πυροσβεστικές δυνάμεις δίνουν μάχη με τις φλόγες, ενώ οι προσπάθειες εκκένωσης και κατάσβεσης συνεχίζονται με τη βοήθεια εναέριων μέσων. Η εικόνα στο Ρέθυμνο φαίνεται να βελτιώνεται, αλλά οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν δημιουργώντας ανησυχίες για πιθανές αναζωπυρώσεις.

Η κατάσταση στον Πόρο Γερμενό και το Ρέθυμνο

Στο Πόρτο Γερμενό, η κατάσταση είναι κρίσιμη καθώς οι φλόγες συνεχίζουν να καταστρέφουν την περιοχή. Τα εναέρια μέσα επιχειρούν συνεχώς, ενώ οι κάτοικοι έχουν ήδη λάβει εντολές εκκένωσης. Η καταστροφή είναι ήδη σημαντική με σπίτια να έχουν παραδοθεί στις φλόγες και οι κάτοικοι να ζουν με το φόβο μιας επανάληψης του τραγικού φαινομένου στο Μάτι.

Στο Ρέθυμνο, παρά την αρχική σοβαρότητα της πυρκαγιάς, η κατάσταση φαίνεται να είναι υπό έλεγχο. Οι ισχυροί άνεμοι επιμένουν, ωστόσο, δημιουργώντας ένα απρόβλεπτο σκηνικό για τις δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή. Οι κάτοικοι έχουν λάβει προειδοποιήσεις για πιθανές αναζωπυρώσεις και οι αρχές παραμένουν σε ετοιμότητα.