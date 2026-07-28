Αλλαγές στη διαιτησία στην Ευρώπη: Η UEFA περιορίζει τις παρεμβάσεις του VAR

Η UEFA, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους διαιτησίας από τις 55 ευρωπαϊκές εθνικές ομοσπονδίες, έχει καταλήξει σε μια σειρά κοινών κατευθυντήριων γραμμών για την αγωνιστική περίοδο 2026/27. Σκοπός αυτών των αλλαγών είναι η ενοποίηση της ερμηνείας των κανόνων του παιχνιδιού, η αύξηση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού και η πιο περιορισμένη και συνεπής χρήση του συστήματος VAR.

Η συνάντηση, όπως αναφέρει η ισπανική εφημερίδα Marca, πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα στα κεντρικά γραφεία της UEFA στη Νιόν και περιλάμβανε και εκπρόσωπο του διεθνούς συμβουλίου ποδοσφαίρου (IFAB).

Βασικά ζητήματα της συνάντησης

Ένα από τα κύρια θέματα που συζητήθηκαν ήταν η λειτουργία του VAR. Οι συμμετέχοντες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης κοινών κριτηρίων για τις παρεμβάσεις του VAR, ειδικά μετά τις τελευταίες τροποποιήσεις που εισήγαγε το IFAB στο πρωτόκολλό του. Σύμφωνα με τις νέες κατευθύνσεις, το VAR θα πρέπει να επεμβαίνει μόνο σε περιπτώσεις «σαφούς και προφανούς» λάθους ή όταν ο διαιτητής έχει παραλείψει μια σαφή ενέργεια. Η UEFA τόνισε ότι το σύστημα δεν προορίζεται για να επαναδιαιτητεύει αγώνες, αλλά για να υποστηρίζει τον κύριο διαιτητή, ο οποίος παραμένει το κεντρικό πρόσωπο στη λήψη αποφάσεων.

Επιπλέον, οι υπεύθυνοι διαιτησίας υποστήριξαν τον περιορισμό των μακρών ανασκοπήσεων στην οθόνη, καθώς οι υπερβολικά μεγάλες ανασκοπήσεις συχνά υποδεικνύουν ότι η αρχική απόφαση δεν ήταν σαφώς λανθασμένη.

Συνεπείς διαδικασίες και περιορισμός καθυστερήσεων

Μια άλλη σημαντική συμφωνία αφορά την εφαρμογή συνεπών κριτηρίων σε περιπτώσεις λανθασμένης ταυτοποίησης παικτών, σύμφωνα με τις πρόσφατες διευκρινίσεις του IFAB. Επιπλέον, αποφασίστηκε ομόφωνα η υποστήριξη των μεταρρυθμίσεων που εγκρίθηκαν από την IFAB για την καταπολέμηση της σπατάλης χρόνου και την επιτάχυνση της επανέναρξης του παιχνιδιού. Αυτά τα μέτρα επηρεάζουν ενέργειες όπως τα λακτίσματα από τέρμα, οι πλάγιες άουτ, οι αλλαγές και οι διακοπές λόγω τραυματισμών.

Η UEFA δήλωσε ότι οι διαιτητές θα λάβουν οδηγίες για την αυστηρή και συνεπή εφαρμογή αυτών των νέων διατάξεων σε όλες τις εθνικές και διεθνείς διοργανώσεις, με στόχο την αύξηση του πραγματικού χρόνου παιχνιδιού και τη μείωση των περιττών καθυστερήσεων.

Ενίσχυση της επικοινωνίας μεταξύ διαιτητών και παικτών

Στη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε επίσης η σχέση μεταξύ διαιτητών και παικτών. Η UEFA και οι εθνικές ομοσπονδίες δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν το πρωτόκολλο επικοινωνίας μεταξύ των αρχηγών των ομάδων και των διαιτητών, με σκοπό την προώθηση του σεβασμού προς τους διαιτητές και τη μείωση των διαμαρτυριών εντός του γηπέδου.