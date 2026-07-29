Η τρελή ατάκα του Μέσι για την φωτογραφία με τον Γιαμάλ μωρό: Μια απίστευτη ιστορία

Ο Λιονέλ Μέσι αναφέρθηκε στη «μαγική» σύνδεση που έχει με τον Ισπανό ποδοσφαιριστή Λαμίν Γιαμάλ.

Ο τελικός και η νίκη της Ισπανίας

Η Ισπανία κατάφερε να νικήσει την Αργεντινή με 1-0 στην παράταση, κερδίζοντας έτσι το δεύτερο Παγκόσμιο Κύπελλο στην ιστορία της. Το μοναδικό γκολ της αναμέτρησης σημείωσε ο Φεράν Τόρες στο 106ο λεπτό.

Η εμβληματική φωτογραφία

Κατά τη διάρκεια του Fanatics Fest, που πραγματοποιήθηκε στη Νέα Υόρκη την Παρασκευή 17 Ιουλίου, ο πρώην quarterback των New England Patriots, Τομ Μπρέιντι, ρώτησε τον 39χρονο Μέσι για μια φωτογραφία που είχε γίνει viral, στην οποία κρατούσε τον Γιαμάλ όταν ήταν μωρό το 2007. «Βγάλατε αυτή την εμβληματική φωτογραφία όταν εκείνος ήταν μωρό», είπε ο Μπρέιντι, προσθέτοντας ότι η συνάντησή τους στον τελικό του Παγκοσμίου Κυπέλλου φάνταζε σχεδόν προφητική. «Τι σημαίνει αυτή η φωτογραφία για εσένα;»

Η απάντηση του Μέσι

Ο Μέσι μίλησε με θερμά λόγια για τον νεαρό ποδοσφαιριστή, ο οποίος αγωνίζεται ως δεξιός εξτρέμ στην εθνική Ισπανίας και στην Μπαρτσελόνα. Τον χαρακτήρισε «σπουδαίο παίκτη» και δήλωσε ότι παρακολουθεί στενά την εξέλιξή του. «Του εύχομαι πάντα τα καλύτερα», είπε ο Μέσι στα ισπανικά. «Είναι ήδη ένας από τους κορυφαίους παίκτες παγκοσμίως και, στα 19 του χρόνια, έχει ολόκληρη την καριέρα μπροστά του.»

Πριν από τον τελικό, ο Αργεντινός ποδοσφαιριστής είχε επισημάνει ότι ο Γιαμάλ είχε την ευκαιρία να «πετύχει κάτι ιστορικό», εφόσον η Ισπανία κατακτούσε το Παγκόσμιο Κύπελλο, κάτι που τελικά συνέβη. «Αυτή η φωτογραφία με τον Λαμίν είναι πραγματικά απίστευτη», δήλωσε ο Μέσι. «Έτσι είναι η ζωή. Είχα βγάλει φωτογραφία μαζί του όταν ήταν μωρό και τώρα βρισκόμαστε αντιμέτωποι σε ένα Παγκόσμιο Κύπελλο. Όπως είπα και πριν, είναι τρελό.»

Ο ρόλος του Γιαμάλ

Ο Μέσι συνέχισε λέγοντας: «Χωρίς αμφιβολία, αυτή τη στιγμή είναι ένας από τους καλύτερους παίκτες στον κόσμο και του εύχομαι καλή τύχη, γιατί η δική του επιτυχία θα είναι και επιτυχία της Μπαρτσελόνα.»

Η αναδρομή στη φωτογράφιση

Σχεδόν δύο δεκαετίες πριν, οι δύο ποδοσφαιριστές είχαν συναντηθεί σε μια φιλανθρωπική φωτογράφιση στο Καμπ Νόου της Βαρκελώνης το 2007. Τότε, ο Μέσι ήταν ένας ανερχόμενος 20χρονος ποδοσφαιριστής, ενώ ο Γιαμάλ ήταν μόλις μωρό. Στις φωτογραφίες, ο Μέσι φαίνεται να κάνει μπάνιο το μικρό παιδί, έχοντας δίπλα τους ένα κίτρινο λαστιχένιο παπάκι.

Μία από αυτές τις εικόνες επανήλθε στη δημοσιότητα το 2024, όταν ο πατέρας του Γιαμάλ, Μουνίρ Νασράουι, τη δημοσίευσε στο Instagram με τη λεζάντα «Η αρχή δύο θρύλων». Την ίδια χρονιά, ο Γιαμάλ διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην πορεία της Ισπανίας προς την κατάκτηση του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, γράφοντας ιστορία ως ο νεότερος ποδοσφαιριστής που αγωνίστηκε και κατέκτησε τη διοργάνωση.

Η φωτογραφία επανήλθε στο προσκήνιο όταν η Αργεντινή και η Ισπανία προκρίθηκαν στον τελικό του Μουντιάλ, αποκτώντας ακόμη μεγαλύτερο συμβολισμό μετά τη νίκη της Ισπανίας με 1-0, με τον Γιαμάλ να κατακτά το πρώτο Παγκόσμιο Κύπελλο της καριέρας του απέναντι στον ποδοσφαιριστή που τον είχε κρατήσει στην αγκαλιά του όταν ήταν μωρό.