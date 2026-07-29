Η FIFA, μετά την ολοκλήρωση του Μουντιάλ του 2026, βρίσκεται σε διαδικασία συζητήσεων που μπορεί να αλλάξουν ριζικά το παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με πληροφορίες από τους Times και το Athletic, ο πρόεδρος Τζιάνι Ινφαντίνο προωθεί τη δημιουργία μιας νέας εταιρείας, της FIFA Forward Enterprises (FFE), στην οποία θα μεταφερθούν όλα τα εμπορικά δικαιώματα των σημαντικότερων διοργανώσεων της ομοσπονδίας.

Αυτή η νέα οντότητα θα έχει ως κύριο στόχο τη διαχείριση του εμπορικού τομέα των διοργανώσεων της FIFA. Η παγκόσμια ομοσπονδία προγραμματίζει να διαθέσει έως και το 21% της FFE σε ιδιώτες επενδυτές, μια κίνηση που αναμένεται να αποφέρει περίπου 4,2 δισεκατομμύρια δολάρια (3,2 δισ. λίρες).

Αντιδράσεις από την UEFA και τις ευρωπαϊκές ομοσπονδίες

Το σχέδιο αυτό έχει προκαλέσει σφοδρές αντιδράσεις στην Ευρώπη, με την UEFA να εκφράζει ανησυχίες ότι η πρωτοβουλία υπερβαίνει τα όρια που θα έπρεπε να διατηρούν οι θεσμοί του ποδοσφαίρου. Ευρωπαϊκές ομοσπονδίες προγραμματίζουν συναντήσεις για να εξετάσουν τα επόμενα βήματά τους απέναντι στη FIFA, με κάποιες να εξετάζουν ακόμη και το ενδεχόμενο μποϊκοτάζ του Παγκοσμίου Κυπέλλου αν προχωρήσει η πώληση μεριδίου σε ιδιώτες επενδυτές.

Η δημιουργία της FIFA Forward Enterprises

Η FIFA ανακοίνωσε ότι η νέα εταιρεία θα αναλάβει όλες τις εμπορικές δραστηριότητες της ομοσπονδίας, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών δικαιωμάτων του Παγκοσμίου Κυπέλλου Ανδρών, του Παγκοσμίου Κυπέλλου Γυναικών, του Μουντιάλ Συλλόγων και άλλων σχετικών δραστηριοτήτων. Παρά την ίδρυση της FFE, η FIFA θα παραμείνει το ανώτατο διοικητικό όργανο του παγκόσμιου ποδοσφαίρου και θα διατηρήσει την πλειοψηφία των μετοχών της νέας εταιρείας.

Χρηματοδότηση και ανάπτυξη μέσω του FIFA Fast-Forward Programme

Η FIFA σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει τα έσοδα από την πώληση του 21% της FFE για τη χρηματοδότηση των εθνικών ομοσπονδιών μέσω ενός νέου προγράμματος, του FIFA Fast-Forward Programme (FFFP). Κάθε μία από τις 211 ομοσπονδίες θα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει έκτακτη χρηματοδότηση ύψους 20 εκατομμυρίων δολαρίων για αναπτυξιακά έργα και άμεσες ανάγκες.

Η τακτική επιχορήγηση προς κάθε ομοσπονδία αναμένεται να αυξηθεί στα 20 εκατομμύρια δολάρια για τον επόμενο τετραετή κύκλο, με προοπτική αύξησης στα 22 εκατομμύρια για την περίοδο 2031-2034 και στα 24 εκατομμύρια για την περίοδο 2035-2038. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της FIFA, η συνολική αναπτυξιακή χρηματοδότηση θα ξεπεράσει τα 10 δισεκατομμύρια δολάρια στα επόμενα χρόνια.

Δηλώσεις του Τζιάνι Ινφαντίνο

Ο Ινφαντίνο, κατά την παρουσίαση του σχεδίου, δήλωσε ότι η νέα εταιρική δομή θα συμβάλλει στην ανάπτυξη της FIFA. «Η εμπορική πλευρά του παιχνιδιού θα πρέπει να λειτουργεί ως μια στοχευμένη επιχείρηση, με την αξία της να διανέμεται καλύτερα σε όλο τον κόσμο. Κάθε ομοσπονδία-μέλος θα πρέπει να έχει την ευκαιρία να διεκδικήσει ένα δίκαιο μερίδιο από τη χρηματοδότηση», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Σύμβουλοι και επενδυτές

Η FIFA έχει προσλάβει την JP Morgan ως βασικό οικονομικό σύμβουλο για τη διαδικασία και η Thrive Eternal, επενδυτικό όχημα του Αμερικανού επιχειρηματία Τζόσουα Κούσνερ, αναμένεται να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην επενδυτική διαδικασία. Επίσης, συμμετέχουν ως σύμβουλοι η OpenEconomics και ο Γκρεγκ Μαφέι, πρώην CEO της Liberty Media.

Η Apollo Sports Capital, ένα επενδυτικό fund που δραστηριοποιείται στον αθλητισμό, έχει επίσης εκφράσει ενδιαφέρον συμμετοχής.