7 έξυπνα κόλπα που θα λατρέψουν όσοι φοράνε γυαλιά

Το να φοράει κανείς γυαλιά είναι, τις περισσότερες φορές, μια αναγκαιότητα που μας βοηθά να βλέπουμε καθαρά τον κόσμο γύρω μας. Ωστόσο, η καθημερινή τους χρήση μπορεί να συνοδεύεται από διάφορες μικρές ενοχλήσεις, από το να γλιστράνε από τη μύτη μας μέχρι να χάνονται συνεχώς. Ευτυχώς, υπάρχουν απλά και έξυπνα κόλπα που μπορούν να κάνουν τη ζωή μας πιο εύκολη και την εμπειρία με τα γυαλιά πολύ πιο ευχάριστη. Ας δούμε επτά πρακτικές συμβουλές που κάθε χρήστης γυαλιών πρέπει να γνωρίζει.

Μαγνητικό κλιπ για να μην τα χάνετε

Πόσες φορές έχετε ψάξει μανιωδώς τα γυαλιά σας, για να τα βρείτε τελικά πάνω στο κεφάλι σας ή σε ένα σημείο που δεν θα περιμένατε ποτέ; Ειδικά τα γυαλιά πρεσβυωπίας, που τα βγάζουμε και τα βάζουμε συνεχώς, είναι εύκολο να χαθούν μέσα στην καθημερινότητα.

Μια εξαιρετικά πρακτική λύση είναι ένα μαγνητικό κλιπ για γυαλιά. Πρόκειται για μια μικρή συσκευή που αποτελείται από δύο μαγνήτες: ο ένας μπαίνει πίσω από το ρούχο σας (π.χ. μπλούζα, πουκάμισο) και ο άλλος μπροστά, δημιουργώντας μια σταθερή λαβή. Έτσι, μπορείτε να κρεμάτε τα γυαλιά σας στο μπροστινό μέρος του ρούχου σας, γνωρίζοντας πάντα πού βρίσκονται. Είναι ένας πραγματικός «σωτήρας» για όσους ξεχνούν συχνά πού άφησαν τα γυαλιά τους.

Καθαρισμός και απολύμανση των σκελετών

Τα γυαλιά βρίσκονται σε άμεση επαφή με το πρόσωπό μας, πράγμα που σημαίνει ότι συσσωρεύουν μικρόβια, σκόνη και λιπαρότητα. Η διατήρηση των σκελετών καθαρών είναι ζωτικής σημασίας όχι μόνο για την υγιεινή, αλλά και για την αποφυγή ερεθισμών του δέρματος ή ακόμα και μικροβιακών μολύνσεων.

Για να τους απολυμάνετε, πλύνετε τους σκελετούς καθημερινά με χλιαρό, σαπουνόνερο. Χρησιμοποιήστε ένα ήπιο σαπούνι, τρίψτε απαλά και στη συνέχεια ξεπλύνετε καλά. Αφήστε τα να στεγνώσουν στον αέρα. Ένα επιπλέον όφελος αυτής της πρακτικής είναι ότι το σαπούνι αφήνει ένα λεπτό φιλμ που απωθεί τους υδρατμούς, μειώνοντας σημαντικά το θάμπωμα των φακών.

Προστασία των φακών σε ακατάστατες εργασίες

Αν σας αρέσουν οι χειροτεχνίες, οι επισκευές στο σπίτι ή οποιαδήποτε εργασία που μπορεί να γίνει ακατάστατη, οι φακοί των γυαλιών σας κινδυνεύουν από πιτσιλιές μπογιάς, βερνικιού, χημικών καθαριστικών ή άλλων κολλώδων ουσιών. Το να καθαρίσετε τέτοιους λεκέδες από τους φακούς μπορεί να είναι δύσκολο ή ακόμα και να τους καταστρέψει.

Για να προστατεύσετε τους φακούς σας, καλύψτε τους με ένα στρώμα διάφανης μεμβράνης κουζίνας (πλαστική μεμβράνη) πριν ξεκινήσετε την εργασία. Η μεμβράνη θα λειτουργήσει ως ασπίδα, προστατεύοντας τους φακούς από κάθε είδους πιτσιλιές. Όταν τελειώσετε, απλά αφαιρέστε και πετάξτε την λερωμένη μεμβράνη, αφήνοντας τους φακούς σας πεντακάθαρους και άθικτους.

Πώς να μην γλιστράνε τα γυαλιά από τη μύτη σας

Είτε λόγω ιδρώτα κατά την άσκηση, είτε λόγω λιπαρού δέρματος, είτε απλά επειδή η εφαρμογή των γυαλιών δεν είναι τέλεια, πολλοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν το πρόβλημα των γυαλιών που γλιστράνε συνεχώς από τη μύτη. Αυτό μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενοχλητικό και να διακόπτει την οπτική σας άνεση.

Μια αποτελεσματική λύση είναι η χρήση ειδικού κεριού, όπως το Nerdwax. Πρόκειται για ένα προϊόν που εφαρμόζεται στα επιρρίνια ή στη γέφυρα των γυαλιών και δημιουργεί μια ήπια τριβή, κρατώντας τα γυαλιά σταθερά στη θέση τους. Έτσι, μπορείτε να κινείστε ελεύθερα χωρίς να ανησυχείτε ότι τα γυαλιά σας θα κατρακυλήσουν.

Σφίξτε τις χαλαρές βίδες

Με την πάροδο του χρόνου και την καθημερινή χρήση, οι μικροσκοπικές βίδες που συγκρατούν τους βραχίονες των γυαλιών ή τους φακούς στον σκελετό μπορεί να χαλαρώσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα τα γυαλιά να κουνιούνται, να μην εφαρμόζουν σωστά ή ακόμα και να υπάρχει κίνδυνος να πέσει ένας φακός.

Η λύση είναι απλή: χρησιμοποιήστε ένα μικρό κατσαβίδι ακριβείας, το οποίο συχνά περιλαμβάνεται σε κιτ επισκευής γυαλιών. Σφίξτε απαλά τις βίδες μέχρι να σταθεροποιηθούν ξανά οι βραχίονες ή οι φακοί. Η τακτική αυτή συντήρηση μπορεί να παρατείνει σημαντικά τη διάρκεια ζωής των γυαλιών σας και να διασφαλίσει την άνετη εφαρμογή τους.

Αφαιρέστε μικρές γρατζουνιές από πλαστικούς φακούς

Οι μικρές, επιφανειακές γρατζουνιές στους φακούς είναι ένα συνηθισμένο πρόβλημα που μπορεί να επηρεάσει την οπτική σας ποιότητα. Εάν οι φακοί σας είναι πλαστικοί και οι γρατζουνιές είναι πραγματικά μικρές και επιφανειακές, μπορείτε να δοκιμάσετε ένα απλό κόλπο.

Εφαρμόστε μια μικρή ποσότητα οδοντόκρεμας (μη τζελ, χωρίς λειαντικά σωματίδια) πάνω στη γρατζουνιά. Χρησιμοποιώντας ένα βαμβάκι ή ένα μαλακό πανί, τρίψτε απαλά με κυκλικές κινήσεις για περίπου δέκα δευτερόλεπτα. Στη συνέχεια, ξεπλύνετε τους φακούς με κρύο νερό και στεγνώστε τους με ένα καθαρό πανί μικροϊνών. Αυτή η μέθοδος μπορεί να βοηθήσει στην εξομάλυνση της επιφάνειας και να μειώσει την ορατότητα των πολύ μικρών γρατζουνιών. Να θυμάστε ότι αυτό ισχύει μόνο για πλαστικούς φακούς και για πολύ μικρές ατέλειες.

Ο σωστός τρόπος να καθαρίζετε τους φακούς

Ο σωστός καθαρισμός των φακών είναι κρίσιμος για τη διατήρηση της ευκρίνειας και της διάρκειας ζωής τους. Πολλοί από εμάς έχουμε την κακή συνήθεια να καθαρίζουμε τα γυαλιά μας με την άκρη της μπλούζας μας ή με χαρτομάντιλα, κάτι που μπορεί να προκαλέσει γρατζουνιές ή να αφήσει υπολείμματα.

Ο καλύτερος τρόπος για να καθαρίσετε τους φακούς σας είναι να τους ξεπλύνετε πρώτα κάτω από τρεχούμενο νερό για να απομακρύνετε τυχόν σκόνη ή μικρά σωματίδια που θα μπορούσαν να προκαλέσουν γρατζουνιές. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήστε ένα ειδικό πανί μικροϊνών, το οποίο είναι σχεδιασμένο για να καθαρίζει αποτελεσματικά χωρίς να αφήνει χνούδι ή να χαράζει την επιφάνεια. Αποφύγετε τη χρήση χαρτιού κουζίνας, χαρτομάντιλων ή τραχιών υφασμάτων, καθώς μπορούν να βλάψουν τους φακούς.

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Φωτογραφία: One Good Thing