Καθημερινές συνήθειες που γερνούν αθόρυβα την επιδερμίδα σας

Το βρώμικο κινητό σας τηλέφωνο

Δεν πλένετε τα χέρια σας πριν το πρόσωπο

Δεν αφαιρείτε μακιγιάζ και αντηλιακό πριν τον καθαρισμό

Έχετε επενδύσει χρόνο και χρήμα σε μια ρουτίνα περιποίησης προσώπου, επιλέγοντας προσεκτικά προϊόντα που πιστεύετε ότι ταιριάζουν στην επιδερμίδα σας. Κι όμως, εξακολουθείτε να βλέπετε ξηρότητα, κοκκινίλες ή λεπτές γραμμές που μοιάζουν να έχουν εμφανιστεί από το πουθενά; Μην ανησυχείτε, το πρόβλημα πιθανότατα δεν βρίσκεται στα προϊόντα σας. Συχνά, είναι κάποιες καθημερινές συνήθειες, άσχετες με την περιποίηση, που σαμποτάρουν τις προσπάθειές σας και επιταχύνουν τη γήρανση του δέρματος.Είναι πλέον κοινός τόπος ότι το κινητό μας τηλέφωνο μπορεί να είναι πιο βρώμικο από μια τουαλέτα. Αυτό συμβαίνει όχι επειδή οι τουαλέτες δεν καθαρίζονται, αλλά επειδή το τηλέφωνό μας μας ακολουθεί παντού, συλλέγοντας μικρόβια από κάθε επιφάνεια που ακουμπάμε, και σπάνια καθαρίζεται το ίδιο. Στη συνέχεια, το κρατάμε στο αυτί μας για να μιλήσουμε, μεταφέροντας όλα αυτά τα μικρόβια απευθείας στο μάγουλό μας. Αυτή η συνεχής επαφή με βακτήρια και ρύπους μπορεί να οδηγήσει σε ερεθισμούς, σπυράκια, ακόμα και σε πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας στην περιοχή του προσώπου που έρχεται σε επαφή με τη συσκευή. Η λύση είναι απλή και αποτελεσματική. Κάντε συνήθεια να απολυμαίνετε το κινητό σας τηλέφωνο καθημερινά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ειδικά μαντηλάκια καθαρισμού οθονών που είναι ασφαλή για τις συσκευές, ή να ψεκάσετε ένα απολυμαντικό υγρό σε ένα μαλακό πανί και να σκουπίσετε προσεκτικά το τηλέφωνό σας. Επιπλέον, για να ελαχιστοποιήσετε την επαφή του τηλεφώνου με το πρόσωπό σας κατά τη διάρκεια των κλήσεων, δοκιμάστε να χρησιμοποιείτε την ανοιχτή ακρόαση ή ακουστικά. Αυτή η μικρή αλλαγή μπορεί να κάνει μεγάλη διαφορά στην υγεία και την εμφάνιση της επιδερμίδας σας, προστατεύοντάς την από την ανεπιθύμητη μεταφορά μικροβίων.Μιλώντας για επιφάνειες γεμάτες μικρόβια, τα χέρια μας αγγίζουν ακόμα περισσότερες από ό,τι το κινητό μας τηλέφωνο. Σκεφτείτε πόσα αντικείμενα πιάνετε μέσα στην ημέρα: πόρτες, πληκτρολόγια, χρήματα, χειρολαβές μέσων μαζικής μεταφοράς. Όλα αυτά τα μικρόβια συσσωρεύονται στα χέρια σας. Αν δεν πλύνετε τα χέρια σας πριν ξεκινήσετε τη ρουτίνα καθαρισμού του προσώπου σας, δεν μεταφέρετε απλώς τα μικρόβια στην επιδερμίδα σας, αλλά τα τρίβετε ενεργά πάνω της με το καθαριστικό. Αυτό είναι διπλά επιβλαβές, καθώς το καθαριστικό σας, αντί να κάνει τη δουλειά του, προσπαθεί να καταπολεμήσει τα μικρόβια που μόλις μεταφέρατε. Ο καλύτερος τρόπος για να αποφύγετε αυτό το λάθος είναι να υιοθετήσετε τη συνήθεια να πλένετε πάντα τα χέρια σας σχολαστικά με σαπούνι και νερό πριν αγγίξετε το πρόσωπό σας για καθαρισμό. Προσθέτει μόνο λίγα δευτερόλεπτα στη ρουτίνα σας, αλλά κάνει τεράστια διαφορά στο πόσο αποτελεσματικά θα λειτουργήσει το καθαριστικό σας και πόσο καθαρή και υγιής θα παραμείνει η επιδερμίδα σας.Σκεφτείτε πώς καθαρίζετε έναν πάγκο κουζίνας. Πρώτα σκουπίζετε τα ψίχουλα και τις διαρροές, και μετά απολυμαίνετε. Ο λόγος είναι απλός: ένα απολυμαντικό δεν μπορεί να κάνει σωστά τη δουλειά του σε μια επιφάνεια που είναι ακόμα βρώμικη. Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για το πρόσωπό σας. Το καθαριστικό προσώπου σας δεν μπορεί να απομακρύνει αποτελεσματικά τη λιπαρότητα, τον ιδρώτα και τους ρύπους μιας ολόκληρης ημέρας, αν πρέπει πρώτα να «παλέψει» μέσα από στρώσεις μακιγιάζ και αντηλιακού. Το μακιγιάζ και το αντηλιακό δημιουργούν ένα φράγμα που εμποδίζει το καθαριστικό να φτάσει στην επιδερμίδα και να την καθαρίσει σε βάθος. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε φραγμένους πόρους, θαμπή όψη και, μακροπρόθεσμα, σε πρόωρη γήρανση. Για να διασφαλίσετε ότι το καθαριστικό σας θα λειτουργήσει στο μέγιστο των δυνατοτήτων του, είναι απαραίτητο να αφαιρείτε πάντα το μακιγιάζ και το αντηλιακό σας ως το πρώτο βήμα της βραδινής σας ρουτίνας. Χρησιμοποιήστε ένα ειδικό προϊόν ντεμακιγιάζ, όπως ένα μικυλλιακό νερό, ένα λάδι καθαρισμού ή ένα balm, για να διαλύσετε και να απομακρύνετε όλα τα υπολείμματα. Μόνο αφού η επιδερμίδα σας είναι απαλλαγμένη από αυτά τα στρώματα, μπορείτε να προχωρήσετε στον κανονικό καθαρισμό με το αγαπημένο σας καθαριστικό.

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