Πώς να καθαρίσετε την οθόνη της τηλεόρασης χωρίς να καταστρέψετε την επίστρωση

Γιατί οι σύγχρονες οθόνες είναι διαφορετικές

Τι λένε οι κατασκευαστές και τι να αποφύγετε

Τα απαραίτητα εργαλεία για ασφαλή καθαρισμό

Πανιά μικροϊνών υψηλής ποιότητας: Επιλέξτε πανιά που είναι πυκνά, μαλακά και δεν αφήνουν χνούδι. Αποφύγετε τα πολύ φθηνά πανιά που συχνά περιλαμβάνονται σε «κιτ καθαρισμού τηλεόρασης» χαμηλού κόστους, καθώς μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας πολυεστέρας και να μην είναι αποτελεσματικά ή ακόμα και να γρατζουνίσουν την οθόνη.

Επιλέξτε πανιά που είναι πυκνά, μαλακά και δεν αφήνουν χνούδι. Αποφύγετε τα πολύ φθηνά πανιά που συχνά περιλαμβάνονται σε «κιτ καθαρισμού τηλεόρασης» χαμηλού κόστους, καθώς μπορεί να είναι χαμηλής ποιότητας πολυεστέρας και να μην είναι αποτελεσματικά ή ακόμα και να γρατζουνίσουν την οθόνη. Αποσταγμένο νερό: Αυτό είναι το μόνο υγρό που συνιστάται για επίμονους λεκέδες. Το αποσταγμένο νερό δεν περιέχει άλατα ή άλλες προσμίξεις που θα μπορούσαν να αφήσουν στίγματα ή να αντιδράσουν με την επίστρωση.

Η σωστή διαδικασία καθαρισμού βήμα προς βήμα

Σβήστε την τηλεόραση: Πριν ξεκινήσετε οποιονδήποτε καθαρισμό, βεβαιωθείτε ότι η τηλεόραση είναι απενεργοποιημένη και κρύα. Αυτό όχι μόνο είναι πιο ασφαλές, αλλά και σας επιτρέπει να δείτε καλύτερα τη σκόνη και τους λεκέδες στην σκοτεινή οθόνη. Αρχικός καθαρισμός με στεγνό πανί: Χρησιμοποιήστε ένα καθαρό, στεγνό πανί μικροϊνών και σκουπίστε απαλά την οθόνη με κυκλικές κινήσεις. Αυτό θα αφαιρέσει τη σκόνη και τους ελαφρούς λεκέδες. Μην ασκείτε πίεση. Για επίμονους λεκέδες: Αν υπάρχουν δαχτυλιές ή πιο επίμονοι λεκέδες που δεν φεύγουν με το στεγνό πανί, πάρτε ένα δεύτερο καθαρό πανί μικροϊνών. Βρέξτε το ελαφρώς με αποσταγμένο νερό. Σημαντικό: Ποτέ μην ψεκάζετε νερό απευθείας στην οθόνη, καθώς μπορεί να εισχωρήσει στα εσωτερικά εξαρτήματα. Απαλό σκούπισμα με υγρό πανί: Σκουπίστε απαλά τους επίμονους λεκέδες με το ελαφρώς υγρό πανί. Και πάλι, αποφύγετε την έντονη πίεση. Ειδικά στις οθόνες OLED, η υπερβολική πίεση μπορεί να προκαλέσει ρωγμές στα pixel, καθώς δεν υπάρχει πίσω φωτισμός για στήριξη. Στέγνωμα: Χρησιμοποιήστε ένα στεγνό μέρος του ίδιου πανιού μικροϊνών ή ένα τρίτο, εντελώς στεγνό πανί για να αφαιρέσετε τυχόν υγρασία που έχει μείνει στην οθόνη. Βεβαιωθείτε ότι η οθόνη είναι εντελώς στεγνή πριν την ενεργοποιήσετε ξανά.

Οι σύγχρονες τηλεοράσεις, είτε πρόκειται για OLED, QLED ή LED-LCD, προσφέρουν εκπληκτική ποιότητα εικόνας, αλλά κρύβουν ένα μικρό μυστικό: μια λεπτή, ευαίσθητη επίστρωση στην οθόνη. Αυτή η επίστρωση είναι υπεύθυνη για τη μείωση της αντανάκλασης και την προστασία από δαχτυλιές, αλλά είναι εξαιρετικά ευάλωτη στα κοινά καθαριστικά του σπιτιού. Αν θέλετε να διατηρήσετε την τηλεόρασή σας σαν καινούργια και να αποφύγετε τη φθορά, είναι σημαντικό να γνωρίζετε τον σωστό τρόπο καθαρισμού.Οι παλιές τηλεοράσεις CRT είχαν μια παχιά γυάλινη επιφάνεια που μπορούσε να αντέξει τα περισσότερα καθαριστικά τζαμιών. Ωστόσο, οι επίπεδες οθόνες που κυκλοφορούν από το 2015 και μετά είναι κατασκευασμένες με μια διαφορετική τεχνολογία. Στην επιφάνειά τους υπάρχει μια οπτική διάταξη που περιλαμβάνει ένα στρώμα κατά της αντανάκλασης (AR) ή κατά της λάμψης (AG). Αυτή η επίστρωση, συνήθως φτιαγμένη από φθοροπολυμερές ή διοξείδιο του πυριτίου, είναι πολύ λεπτή, μαλακή και χημικά ευαίσθητη. Πολλές φορές, αυτή η επίστρωση περιλαμβάνει και ένα ελαιοφοβικό στρώμα, παρόμοιο με αυτό που βρίσκουμε στα smartphones, το οποίο απωθεί τα δακτυλικά αποτυπώματα. Η λειτουργία της είναι να μειώνει το ανακλώμενο φως, κάνοντας την εικόνα πιο ευκρινή ακόμα και σε φωτεινά δωμάτια. Δυστυχώς, τα περισσότερα καθαριστικά που χρησιμοποιούμε για τζάμια ή άλλες επιφάνειες είναι σχεδιασμένα να διαλύουν ακριβώς τις χημικές ενώσεις από τις οποίες αποτελείται αυτή η προστατευτική επίστρωση.Οι ίδιοι οι κατασκευαστές τηλεοράσεων, όπως η LG, η Samsung και η Sony, είναι ξεκάθαροι στις οδηγίες φροντίδας τους. Συνιστούν να αποφεύγετε τη χρήση αλκοόλ, διαλυτικών, βενζολίου και αμμωνίας. Αυτές οι ουσίες, που βρίσκονται σε πολλά κοινά καθαριστικά σπιτιού, μπορούν να προκαλέσουν ανεπανόρθωτη ζημιά στην επίστρωση της οθόνης, δημιουργώντας θαμπά σημεία ή αποχρωματισμούς. Η εμπειρία έχει δείξει ότι οτιδήποτε υπόσχεται να κάνει τα τζάμια να αστράφτουν με ένα μόνο πέρασμα, το επιτυγχάνει διαλύοντας κάτι. Στην περίπτωση μιας οθόνης τηλεόρασης, αυτό το «κάτι» είναι συχνά η πολύτιμη επίστρωση. Γι' αυτό, είναι ζωτικής σημασίας να είστε προσεκτικοί και να χρησιμοποιείτε μόνο τα συνιστώμενα υλικά.Για να καθαρίσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας με ασφάλεια, δεν χρειάζεστε ακριβά ή εξειδικευμένα προϊόντα. Τα βασικά εργαλεία είναι απλά και οικονομικά:Μην ψάχνετε για ειδικά σπρέι καθαρισμού τηλεοράσεων, εκτός αν είστε σίγουροι για την ποιότητά τους και τις προδιαγραφές τους. Στις περισσότερες περιπτώσεις, το αποσταγμένο νερό είναι η πιο ασφαλής και αποτελεσματική επιλογή.Ακολουθήστε αυτά τα απλά βήματα για να καθαρίσετε την οθόνη σας χωρίς κίνδυνο:Θυμηθείτε, η υπομονή είναι το κλειδί. Αν ένας λεκές αρνείται να φύγει, μην πιέζετε περισσότερο. Επαναλάβετε τη διαδικασία με ένα φρέσκο, ελαφρώς υγρό πανί και αποσταγμένο νερό. Με αυτόν τον τρόπο, θα διατηρήσετε την οθόνη της τηλεόρασής σας καθαρή και την επίστρωσή της άθικτη για πολλά χρόνια.

Διαβάστε το άρθρο: Repair Habit

Φωτογραφία: Repair Habit