Πώς να προστατέψετε το κάτω μέρος του αυτοκινήτου σας από το αλάτι του δρόμου

Το αλάτι που χρησιμοποιείται για την αποπάγωση των δρόμων τον χειμώνα είναι ένας σιωπηλός εχθρός για το αυτοκίνητό σας. Ενώ καθαρίζει αποτελεσματικά τους δρόμους, δρα ύπουλα στο κάτω μέρος του οχήματος, προκαλώντας φθορές που γίνονται ορατές μήνες αργότερα. Μια σύντομη, τακτική ρουτίνα καθαρισμού κατά τη διάρκεια του χειμώνα μπορεί να κάνει τη διαφορά ανάμεσα σε ένα πάτωμα αυτοκινήτου που αντέχει οκτώ χρόνια και ένα που διαρκεί δεκαπέντε.

Το πρόβλημα με το αλάτι του δρόμου και γιατί είναι επικίνδυνο

Το αλάτι του δρόμου δεν είναι απλώς μια επίστρωση που ξεπλένεται εύκολα. Είναι μια ουσία που προκαλεί χημική αντίδραση. Μόλις το χλωριούχο νάτριο, η άλμη και άλλες ουσίες που ψεκάζονται στους δρόμους εισχωρήσουν στις ραφές και τις κρυφές γωνίες κάτω από το αυτοκίνητό σας, αρχίζουν να τραβούν την υγρασία από τον αέρα και να την συγκρατούν πάνω στο γυμνό μέταλλο για μήνες. Ενώ η ορατή βρωμιά στις πόρτες μπορεί να καθαριστεί εύκολα, οι ουσίες που έχουν κολλήσει πίσω από τις βάσεις του υποπλαισίου και μέσα στις οπές αποστράγγισης των μαρσπιέ είναι αυτές που καθορίζουν τη διάρκεια ζωής του αυτοκινήτου.

Η σκουριά χρειάζεται τρία πράγματα για να αναπτυχθεί: σίδηρο, οξυγόνο και έναν ηλεκτρολύτη. Το αλατόνερο είναι ένας εξαιρετικά καλός ηλεκτρολύτης, πράγμα που σημαίνει ότι ο ρυθμός διάβρωσης στον απροστάτευτο χάλυβα αυξάνεται κατά περίπου πέντε έως δέκα φορές σε σύγκριση με το απλό νερό της βροχής. Το αλάτι που χρησιμοποιείται στους δρόμους είναι κυρίως χλωριούχο νάτριο, το οποίο, όταν διαλύεται στο νερό, σχηματίζει άλμη που παραμένει υγρή ακόμα και σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες, κάνοντας τη διάβρωση ακόμα πιο αποτελεσματική.

Πού συσσωρεύεται το αλάτι και γιατί είναι δύσκολο να φύγει

Μια απλή βροχή ή ένα γρήγορο πλύσιμο δεν αρκεί για να απομακρύνει το αλάτι από όλα τα σημεία. Μια διαδρομή στον αυτοκινητόδρομο τον Ιανουάριο μπορεί να καλύψει το κάτω μέρος του οχήματός σας με ένα λεπτό στρώμα αυτής της διαβρωτικής ουσίας. Το αλάτι δεν ξεπλένεται μόνο του. Αντιθέτως, συσσωρεύεται σε οριζόντια περβάζια, σε κλειστά τμήματα, στις διπλωμένες ραφές γύρω από το πάτωμα και πάνω στους ιμάντες του ντεπόζιτου καυσίμου. Αυτά είναι ακριβώς τα σημεία όπου η εργοστασιακή αντιδιαβρωτική προστασία είναι συνήθως η πιο λεπτή και ευάλωτη.

Οι κρυφές αυτές περιοχές είναι δύσκολο να προσεγγιστούν με ένα απλό πλύσιμο και συχνά παραβλέπονται. Ωστόσο, είναι αυτές που υφίστανται τη μεγαλύτερη ζημιά, καθώς το αλάτι παραμένει εκεί για μεγάλα χρονικά διαστήματα, συνεχίζοντας τη διαβρωτική του δράση. Η ορατή καθαριότητα του αυτοκινήτου δεν σημαίνει απαραίτητα ότι το κάτω μέρος του είναι προστατευμένο.

Η σημασία του σωστού χρόνου πλυσίματος

Ο χρόνος που επιλέγετε για το πλύσιμο του αυτοκινήτου σας είναι πιο σημαντικός από το προϊόν καθαρισμού που χρησιμοποιείτε. Το να πλύνετε το κάτω μέρος μία φορά στο τέλος του Μαρτίου, όταν ο χειμώνας έχει τελειώσει, είναι σχεδόν άχρηστο. Μέχρι τότε, έξι μήνες έκθεσης στην άλμη έχουν ήδη κάνει τη ζημιά τους. Η ουσία ενός χειμερινού πλυσίματος είναι να διατηρείται η συγκέντρωση του αλατιού χαμηλή καθ' όλη τη διάρκεια της κρύας περιόδου.

Αντί να περιμένετε να τελειώσει ο χειμώνας, είναι προτιμότερο να εντάξετε το πλύσιμο του κάτω μέρους σε μια τακτική ρουτίνα. Αυτό διασφαλίζει ότι το αλάτι δεν προλαβαίνει να συσσωρευτεί και να δράσει για μεγάλο χρονικό διάστημα, μειώνοντας σημαντικά τον κίνδυνο διάβρωσης και παρατείνοντας τη ζωή των μεταλλικών μερών του αυτοκινήτου σας.

Πώς να πλύνετε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του αυτοκινήτου σας

Για να πλύνετε αποτελεσματικά το κάτω μέρος του αυτοκινήτου σας, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πλυστικό μηχάνημα (jet-wash). Τα ακροφύσια πλύσης σε πλυντήρια αυτοεξυπηρέτησης έχουν συνήθως πίεση 100-140 bar, η οποία είναι επαρκής για αυτή τη δουλειά. Κρατήστε το ακροφύσιο περίπου 30 εκατοστά από το κάτω μέρος του αυτοκινήτου και κινείτε το συνεχώς. Είναι σημαντικό να μην εστιάζετε σε ένα σημείο για 20 δευτερόλεπτα προσπαθώντας να απομακρύνετε κολλημένη λάσπη, καθώς αυτό μπορεί να προκαλέσει ζημιά στο κερί κοιλοτήτων ή να εισχωρήσει νερό σε τσιμούχες ρουλεμάν, οδηγώντας σε προβλήματα.

Πολλά αυτόματα πλυντήρια αυτοκινήτων προσφέρουν ψεκασμό για το κάτω μέρος του οχήματος με ένα μικρό επιπλέον κόστος. Αυτή η επιλογή αξίζει πραγματικά, αλλά μόνο αν την κάνετε τακτικά. Ένας τέτοιος ψεκασμός μπορεί να φτάσει σε σημεία που ένα απλό πλύσιμο δεν μπορεί, προσφέροντας επιπλέον προστασία. Θυμηθείτε, η συνέπεια είναι το κλειδί.

Συχνότητα και συνέπεια

Η προστασία του κάτω μέρους του αυτοκινήτου σας από το αλάτι του δρόμου απαιτεί συνέπεια. Μια εφάπαξ προσπάθεια δεν θα είναι αποτελεσματική. Αντίθετα, η υιοθέτηση μιας τακτικής ρουτίνας πλυσίματος καθ' όλη τη διάρκεια του χειμώνα είναι αυτό που θα κάνει τη διαφορά. Κάθε φορά που οι δρόμοι έχουν αλατιστεί και έχετε οδηγήσει, προσπαθήστε να ξεπλύνετε το κάτω μέρος του οχήματός σας το συντομότερο δυνατό.

Αυτή η συνεπής προσέγγιση θα αποτρέψει τη συσσώρευση του αλατιού και την παρατεταμένη δράση του, προστατεύοντας τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση. Η πρόληψη είναι πάντα καλύτερη και οικονομικότερη από την επισκευή, ειδικά όταν πρόκειται για τη σκουριά που μπορεί να οδηγήσει σε σοβαρά δομικά προβλήματα στο αυτοκίνητό σας.

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Φωτογραφία: Repair Habit