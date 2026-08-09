Έντονες αντιδράσεις και την άμεση παρέμβαση της Αρχής Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) προκάλεσε η πρωτοφανής εικόνα ενός κόκκινου ελικοπτέρου που προσγειώθηκε πάνω στα λευκά ηφαιστειακά πετρώματα στο Σαρακήνικο της Μήλου, προκειμένου οι επιβαίνοντες να απολαύσουν το μπάνιο τους στη θάλασσα.

«Έχω δικαίωμα να το παρκάρω όπου θέλω»

Το περιστατικό κατέγραψε με το κινητό του τηλέφωνο ο τοπικός επιχειρηματίας Μιχάλης Κυρίτσης, ο οποίος βρισκόταν στην περιοχή και επιβεβαίωσε ότι το βίντεο είναι απόλυτα αληθινό.

Όπως καταγγέλλεται, ο ιδιοκτήτης του αεροσκάφους και η παρέα του αποβιβάστηκαν ανενόχλητοι, κατευθύνθηκαν προς τη θάλασσα και βούτηξαν στο νερό. Όταν παρευρισκόμενοι λουόμενοι του έκαναν παρατήρηση για την επικίνδυνη ενέργειά του σε έναν τόσο πολυσύχναστο χώρο, ο χειριστής απάντησε προκλητικά πως «εφόσον πρόκειται για ελικόπτερο, έχει το δικαίωμα να το παρκάρει όπου επιθυμεί».

Παρέμβαση της ΑΠΑ και αλλαγές στη νομοθεσία

Μετά τη δημοσιοποίηση των πλάνων, η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας παρενέβη προκειμένου να εξετάσει τις συνθήκες της προσγείωσης.

Αυστηρή σύσταση & έρευνα: Η ΑΠΑ προσανατολίζεται στην έκδοση αυστηρής σύστασης με γνώμονα την ασφάλεια των πολιτών, ενώ το τελικό πόρισμα θα εξαρτηθεί από τα στοιχεία της πτήσης, την απόσταση από τους λουόμενους και την εκτίμηση κινδύνου εκτίναξης υλικών/άμμου.

Αλλαγή στο Προεδρικό Διάταγμα: Παράλληλα, εξετάζεται η τροποποίηση του ισχύοντος Π.Δ. 19/2009, ώστε να μπει «φρένο» στις γκρίζες ζώνες που επιτρέπουν στους χειριστές να επιλέγουν ανεξέλεγκτα σημεία προσγείωσης εκτός αδειοδοτημένων ελικοδρομίων, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για πολυσύχναστες παραλίες ή περιοχές ιδιαίτερου φυσικού κάλλους.

Τι προβλέπει ο νόμος για τις προσγειώσεις εκτός αεροδρομίων

Αν και η προσγείωση εκτός αδειοδοτημένου ελικοδρομίου δεν είναι εξ ορισμού παράνομη, το άρθρο 12 του Π.Δ. 19/2009 ορίζει αυστηρούς κανόνες:

Περιβαλλοντικοί περιορισμοί : Απαγορεύεται η χρήση πεδίου προσγείωσης σε περιοχή που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη μορφή προστασίας.

: Απαγορεύεται η χρήση πεδίου προσγείωσης σε περιοχή που υπόκειται σε περιβαλλοντική ή άλλη μορφή προστασίας. Ασφάλεια εδάφους: Ο χειριστής φέρει την πλήρη ευθύνη και οφείλει να διατηρεί ασφαλή απόσταση από ανθρώπους, κτίρια και οχήματα.

Στο επίκεντρο ξανά η προστασία του Σαρακήνικου

Το νέο αυτό περιστατικό φέρνει ξανά στην επιφάνεια το ζήτημα της θεσμικής προστασίας του μοναδικού «σεληνιακού» τοπίου της Μήλου.

Υπενθυμίζεται ότι το 2025 είχε προκληθεί σάλος για την ανέγερση ξενοδοχειακής μονάδας στην περιοχή (η άδεια της οποίας ανακλήθηκε), ενώ τον Απρίλιο του 2026 επιβλήθηκε αναστολή οικοδομικών εργασιών στο Σαρακήνικο έως την ολοκλήρωση του ειδικού πολεοδομικού σχεδιασμού.