Γιώργος Μοναμά: «Πάντα θα χαίρομαι να παίζω για την εθνική, όταν με καλούν θα είμαι εδώ»

Ο Γιώργος Μοναμά, ένας από τους παίκτες που ξεχώρισαν με τις επιδόσεις του στο EuroBasket U16, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εμπειρία του με τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδας. Η Εθνική Παίδων κατέλαβε την έκτη θέση στο τουρνουά που διεξήχθη στη Ρουμανία, με τον Μοναμά να δηλώνει ότι η παρουσία του στη «γαλανόλευκη» αποτελούσε προτεραιότητα.

Ο νεαρός άσος, ο οποίος μόλις εμφανίστηκε στο ελληνικό προσκήνιο, μίλησε για την πρώτη του μεγάλη διοργάνωση με την Εθνική ομάδα, τονίζοντας πως κάθε φορά που θα του δίνεται η ευκαιρία και θα καλείται, θα δηλώνει παρών και θα αγωνίζεται με το εθνόσημο.

Η εμπειρία του eurobasket u16

Το φετινό EuroBasket U16 ήταν η πρώτη ανάλογη εμπειρία για τον Γιώργο Μοναμά, ο οποίος την χαρακτήρισε «πραγματικά πολύ καλή». Εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς τους συμπαίκτες του, τους προπονητές και όλο το επιτελείο, υπογραμμίζοντας την άριστη συνεργασία που είχαν. Αν και η διοργάνωση δεν ολοκληρώθηκε όπως θα ήθελαν, ο Μοναμά πιστεύει ότι η ομάδα έμαθε πολλά που θα τη βοηθήσουν στη συνέχεια.

Στο τουρνουά της Ρουμανίας, ο Μοναμά διακρίθηκε με 13.1 πόντους, 4 ριμπάουντ, 3.4 ασίστ και 2 κλεψίματα ανά περίπου 25 λεπτά δράσης σε επτά αγώνες. Η Ελλάδα τερμάτισε στην έκτη θέση της κατάταξης, με τον νεαρό παίκτη να κλέβει τις εντυπώσεις με τον χαρακτήρα και το μπασκετικό του ταλέντο.

Μαθήματα και προσαρμογή

Ο Γιώργος Μοναμά ανέφερε ότι ένα από τα σημαντικά μαθήματα που αποκόμισε από το τουρνουά ήταν η ικανότητα να αγωνίζονται με κούραση, δεδομένου ότι υπήρχαν πολλοί αγώνες σε μικρό χρονικό διάστημα. Επίσης, τόνισε τη σημασία του ότι, κατά τη διάρκεια των περίπου 40 ημερών που ήταν μαζί, όλα τα παιδιά έμαθαν να παίζουν ως ομάδα.

Σχετικά με την προσωπική του προσαρμογή, ο Μοναμά παραδέχτηκε ότι οι δύο πρώτοι αγώνες δεν ήταν εύκολοι. Ωστόσο, σταδιακά συνήθισε τον τρόπο παιχνιδιού, κατανόησε καλύτερα τον τρόπο που σφυρίζουν οι διαιτητές και μετά από κάποιους αγώνες ένιωσε πιο χαλαρός και πιο άνετος στο παρκέ.

Η επιλογή της εθνικής και η ελληνική του ταυτότητα

Μεγαλωμένος στο Βέλγιο, με πατέρα από το Κονγκό και μητέρα Ελληνίδα, ο Γιώργος Μοναμά ξεκαθάρισε ότι δεν υπήρξε δίλημμα για την επιλογή της Εθνικής ομάδας. «Πάντα ήθελα να παίξω για την Εθνική Ελλάδας. Όταν μου δόθηκε η ευκαιρία δεν χρειάστηκε να το σκεφτώ δεύτερη φορά. Ήταν κάτι που το ήθελα πολύ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Η Ελλάδα είναι βαθιά μέσα του, καθώς πηγαίνει κάθε χρόνο από μικρός στους Γαργαλιάνους Μεσσηνίας, τον τόπο καταγωγής της μητέρας του. Επισκεπτόταν την Ελλάδα δύο με τρεις φορές τον χρόνο. Επιπλέον, πήγαινε σε ελληνικό σχολείο μικρότερος στο Βέλγιο, ενώ με τη μητέρα του μιλούν ελληνικά πάντα.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αποτέλεσε ένα από τα πρότυπα και έμπνευσή του, ενισχύοντας την επιθυμία του να αγωνιστεί για τα ελληνικά χρώματα.

Η πρώτη επαφή και η δέσμευση για το μέλλον

Η πρώτη επαφή με τον Μοναμά έγινε εδώ και αρκετό καιρό με την ΕΟΚ, αρχικά μέσω ενός μηνύματος. Στη συνέχεια, ακολούθησε η επικοινωνία με τον Δήμο Ντικούδη, τον Κώστα Παπαδόπουλο και τον κόουτς Μισιακό. Συζήτησαν για να βρεθεί ο τρόπος να ταξιδέψει στην Ελλάδα και να παίξει για την Εθνική Ομάδα.

Ο νεαρός αθλητής ήρθε για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο για ένα διήμερο προπονήσεων και αργότερα, στις αρχές Ιουλίου, επέστρεψε για την προετοιμασία. Ο Μοναμά εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του προς όλους τους συμπαίκτες του και το επιτελείο, τονίζοντας ότι χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσε να ζήσει αυτή την εμπειρία.

Ο ίδιος ξεκαθάρισε τη δέσμευσή του για το μέλλον: «Πάντα θα χαίρομαι να παίζω για την Εθνική Ομάδα. Όταν με καλούν θα είμαι εδώ!».

Με πληροφορίες από Gazzetta

Φωτογραφία: Gazzetta