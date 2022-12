Σάρωσαν τα παϊδάκια στα 50 καλύτερα πιάτα του κόσμου - Ποια είναι τα άλλα τρία φαγητά της λίστας

Ψηφοφορίες γίνονται και για τις καλύτερες κουζίνες του κόσμου και φυσικά δεν θα μπορούσαν να λείπουν και τα ελληνικά φαγητά.

Το ΤasteAtlas, μετά από ψηφοφορία ανακοίνωσε τα καλύτερα 50 φαγητά για το 2022, στα οποία περιλαμβάνονται και τέσσερα ελληνικά.

Την υψηλότερη βαθμολογογία συγκέντρωσαν τα αρνίσια παϊδάκια στην 15η θέση ενώ ακολουθεί ο γύρος στην 31η, το γιουβέτσι στην 36η και ο μπακαλιάρος στην 41η.

Πάντως το φαγητό που σάρωσε στην βαθμολογία παγκοσμίως για το 2022 ήταν το ιαπωνικό κάρυ.

Δείτε αναλυτικά:



What’s your favorite dish in the world?

Full top 100 best dishes in 2022: https://t.co/TVbd3jHohu pic.twitter.com/28jJDn0kmx