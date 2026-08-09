Οδηγός συντήρησης: Πώς να καθαρίσετε σωστά την επαγωγική σας εστία

Η επαγωγική εστία έχει γίνει αναπόσπαστο κομμάτι των σύγχρονων κουζινών. Για να διατηρηθεί η αποδοτικότητά της και η αισθητική της σε βάθος χρόνου, είναι απαραίτητο να καθαρίζεται και να συντηρείται σωστά.

Πώς λειτουργεί η επαγωγική εστία

Αυτή η τεχνολογία θερμαίνει απευθείας τα σκεύη και όχι την επιφάνεια της εστίας. Μέσω ενός μαγνητικού πεδίου, η ενέργεια μεταφέρεται κατευθείαν στον πάτο του σκεύους, καθιστώντας τη διαδικασία γρήγορη, αποδοτική και ασφαλή.

Ασφάλεια & Ταχύτητα : Η επιφάνεια της εστίας παραμένει σχετικά δροσερή, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και διευκολύνοντας τον άμεσο καθαρισμό μετά το μαγείρεμα.

: Η επιφάνεια της εστίας παραμένει σχετικά δροσερή, μειώνοντας τον κίνδυνο ατυχημάτων και διευκολύνοντας τον άμεσο καθαρισμό μετά το μαγείρεμα. Κατάλληλα σκεύη: Απαιτείται σκεύος με μαγνητικές ιδιότητες. Αν ο πάτος του σκεύους κολλάει σε μαγνήτη, είναι κατάλληλο. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει επαρκής επαγωγική συμβατότητα, η εστία δεν θα αποδώσει σωστά ή καθόλου.

Απαραίτητα υλικά καθαρισμού

Μαλακό πανί μικροϊνών

Ήπιο καθαριστικό ή σαπούνι πιάτων

Ειδικό καθαριστικό για κεραμικές / επαγωγικές επιφάνειες

Πάστα μαγειρικής σόδας και λευκού ξιδιού (προαιρετικά)

Ξύστρα με σιλικόνη (προαιρετικά για επίμονους λεκέδες)

Βασικά βήματα καθημερινού καθαρισμού

Ψύξη : Βεβαιωθείτε ότι η εστία έχει κρυώσει τελείως.

: Βεβαιωθείτε ότι η εστία έχει κρυώσει τελείως. Ξεσκόνισμα : Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί μικροϊνών για να αφαιρέσετε σκόνη ή ψίχουλα.

: Σκουπίστε την επιφάνεια με ένα στεγνό πανί μικροϊνών για να αφαιρέσετε σκόνη ή ψίχουλα. Καθαρισμός : Περάστε την επιφάνεια με ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό σε κυκλικές κινήσεις — αποφύγετε αυστηρά τα σκληρά σφουγγάρια.

: Περάστε την επιφάνεια με ζεστό νερό και ήπιο καθαριστικό σε κυκλικές κινήσεις — αποφύγετε αυστηρά τα σκληρά σφουγγάρια. Στέγνωμα: Ξεπλύνετε με ένα καθαρό, νωπό πανί και στεγνώστε αμέσως με ένα δεύτερο, μαλακό ύφασμα.

Αντιμετώπιση επίμονων λεκέδων ή καμένων υπολειμμάτων

Για λεκέδες ή ξεραμένο φαγητό που δεν απομακρύνονται με τον καθημερινό καθαρισμό:

Χρήση λευκού ξιδιού : Ψεκάστε λευκό ξίδι στην περιοχή ή εφαρμόστε το με ένα πανί και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά πριν καθαρίσετε με απαλές κινήσεις.

: Ψεκάστε λευκό ξίδι στην περιοχή ή εφαρμόστε το με ένα πανί και αφήστε το να δράσει για μερικά λεπτά πριν καθαρίσετε με απαλές κινήσεις. Φυσική πάστα καθαρισμού : Για πολύ επίμονους λεκέδες, δημιουργήστε μια πάστα από μαγειρική σόδα και ξίδι ή χρησιμοποιήστε το ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες.

: Για πολύ επίμονους λεκέδες, δημιουργήστε μια πάστα από μαγειρική σόδα και ξίδι ή χρησιμοποιήστε το ειδικό καθαριστικό για κεραμικές επιφάνειες. Χρήση ξύστρας: Αν χρειαστεί, χρησιμοποιήστε μια ξύστρα σιλικόνης με πολύ προσεκτικές, απαλές κινήσεις για να αφαιρέσετε το κολλημένο φαγητό, χωρίς να χαράξετε την επιφάνεια.

Τι να μην κάνετε ποτέ

Μην χρησιμοποιείτε καθαριστικά φούρνου: Είναι υπερβολικά σκληρά και διαβρωτικά για την υαλοκεραμική επιφάνεια.

Μην τρίβετε με σύρματα: Αποφύγετε σφουγγάρια με σκληρή/τραχιά υφή ή μεταλλικά σύρματα.

Μην χρησιμοποιείτε γυαλιστικά με αμμωνία: Αποφύγετε λευκαντικές ουσίες ή καθαριστικά τζαμιών που περιέχουν αμμωνία.

Μην καθαρίζετε όσο είναι ζεστή: Περιμένετε πάντα να κρυώσει πλήρως η επιφάνεια.

Συμβουλές συντήρησης

Άμεση επέμβαση: Καθαρίστε αμέσως τα υγρά και τις πιτσιλιές — όσο πιο νωρίς, τόσο πιο εύκολα αφαιρούνται.

Προστασία: Χρησιμοποιήστε προστατευτικά καλύμματα εστιών όταν δεν τις χρησιμοποιείτε.

Οδηγίες κατασκευαστή: Ακολουθείτε πάντα τις οδηγίες του κατασκευαστή για τη χρήση και τη φροντίδα.

Σωστά σκεύη: Χρησιμοποιείτε πάντα κατάλληλα σκεύη με λεία βάση για να αποφύγετε τις γδαρσίματα.

Συχνές Ερωτήσεις (FAQ)

Πόσο συχνά πρέπει να καθαρίζω την εστία μου;

Καθημερινά, μετά από κάθε χρήση. Η επαγωγική εστία δεν θερμαίνεται όπως μια συμβατική, οπότε δεν «ψήνει» τα υπολείμματα στην επιφάνειά της, καθιστώντας τον άμεσο καθαρισμό πολύ εύκολο.

Μπορώ να χρησιμοποιήσω καθαριστικό για τζάμια;

Μόνο αν δεν περιέχει αμμωνία. Ωστόσο, η καλύτερη επιλογή είναι ένα προϊόν ειδικά σχεδιασμένο για κεραμικές ή επαγωγικές επιφάνειες.

Πώς αφαιρώ καμένο φαγητό χωρίς να γρατζουνίσω την εστία;

Αφήστε λίγο λευκό ξίδι να δράσει στο σημείο, εφαρμόστε πάστα μαγειρικής σόδας και, εάν απαιτείται, αφαιρέστε τα υπολείμματα με μια ειδική ξύστρα σιλικόνης κάνοντας απαλές κινήσεις.