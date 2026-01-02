5 απλά βήματα για να «ξεπρηστείτε» μετά το ρεβεγιόν – Πώς θα επανέλθετε μετά το γιορτινό φαγοπότι

Νιώθετε φούσκωμα και βάρος μετά την Πρωτοχρονιά; Δείτε πώς θα βοηθήσετε τον οργανισμό σας να κάνει "restart" χωρίς εξαντλητικές δίαιτες.

Μετά από δύο συνεχόμενα ρεβεγιόν (Χριστούγεννα και Πρωτοχρονιά), είναι απόλυτα φυσιολογικό το σώμα μας να νιώθει επιβαρυμένο. Το αλκοόλ, τα γλυκά και τα πλούσια γεύματα αφήνουν το αποτύπωμά τους, αλλά η λύση δεν είναι η ασιτία.

Δείτε 5 απλά tips για άμεση αναζωογόνηση:

Ενυδάτωση τώρα: Πιείτε τουλάχιστον 2-3 λίτρα νερό σήμερα. Βοηθά στην αποβολή των τοξινών και στη μείωση της κατακράτησης που προκαλεί το αλάτι. Πράσινο Τσάι ή Λουίζα: Τα αφεψήματα αυτά είναι εξαιρετικά διουρητικά και βοηθούν στο ξεπρήξιμο της κοιλιάς. Πρωτεΐνη και φυτικές ίνες: Επιλέξτε για σήμερα ελαφριά γεύματα όπως σαλάτες με κοτόπουλο ή ψάρι. Αποφύγετε το λευκό ψωμί και τα υπόλοιπα γλυκά. Περπάτημα 20 λεπτών: Μια ήπια βόλτα στον καθαρό αέρα ενεργοποιεί τον μεταβολισμό και βοηθά την πέψη χωρίς να κουράζει τον οργανισμό. Ύπνος: Ο οργανισμός χρειάζεται ξεκούραση για να ανακάμψει. Φροντίστε να κοιμηθείτε νωρίς απόψε για να ρυθμίσετε τις ορμόνες της πείνας.

