Η έξοδος των εκδρομέων του καλοκαιριού συνεχίζεται με αμείωτη ένταση, καθώς χιλιάδες επιβάτες αναχωρούν και σήμερα, την Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, από τα λιμάνια της Αττικής προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς. Η πρωτεύουσα παρουσιάζει μια εικόνα σχεδόν άδεια από κατοίκους, ενώ στους δρόμους και στα σημεία ενδιαφέροντος κυριαρχούν οι ξένοι επισκέπτες. Το Λιμενικό Σώμα βρίσκεται σε αυξημένη ετοιμότητα για τη διευκόλυνση της κίνησης και την ασφαλή επιβίβαση των ταξιδιωτών.

Η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής σήμερα

Πάνω από 30.000 επιβάτες αναμένεται να αναχωρήσουν σήμερα, Κυριακή 16 Αυγούστου 2026, από τα τρία μεγάλα λιμάνια της Αττικής: τον Πειραιά, τη Ραφήνα και το Λαύριο. Η έξοδος των τελευταίων αδειούχων συνεχίζεται, αν και με χαμηλότερη ένταση σε σύγκριση με τις προηγούμενες ημέρες του Δεκαπενταύγουστου. Το Λιμενικό Σώμα παραμένει σε αυξημένη ετοιμότητα, με στόχο τη διευκόλυνση της κίνησης και την εξασφάλιση της ασφαλούς επιβίβασης όλων των ταξιδιωτών.

Ειδικότερα, από το λιμάνι του Πειραιά έχουν προγραμματιστεί για σήμερα 23 δρομολόγια, ενώ ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει η κίνηση προς τα νησιά του Αργοσαρωνικού. Για τους συγκεκριμένους προορισμούς προβλέπονται συνολικά 58 δρομολόγια, εκ των οποίων τα 34 θα πραγματοποιηθούν με ταχύπλοα και τα 24 με συμβατικά πλοία. Από τη Ραφήνα, έχουν προγραμματιστεί 19 δρομολόγια, με τέσσερα εξ αυτών να έχουν προορισμό το Μαρμάρι. Τέλος, από το Λαύριο αναμένεται να πραγματοποιηθούν 13 απόπλοι.

Η εικόνα της Αθήνας μετά τον Δεκαπενταύγουστο

Την ίδια στιγμή που τα λιμάνια καταγράφουν αυξημένη κίνηση, η πρωτεύουσα παρουσιάζει μια εντελώς διαφορετική εικόνα. Η Αθήνα αδειάζει για τα καλά, με τους περισσότερους κατοίκους της να βρίσκονται σε διακοπές, αφήνοντας πίσω τους σχεδόν άδειους δρόμους και πλατείες. Η εικόνα αυτή είναι χαρακτηριστική των ημερών γύρω από τον Δεκαπενταύγουστο.

Στο κέντρο της πόλης, περιοχές όπως η πλατεία Συντάγματος, η οδός Πανεπιστημίου και η Πλάκα κινούνται πλέον σε διαφορετικούς ρυθμούς. Οι ξένοι επισκέπτες έχουν πάρει τη θέση των κατοίκων, αποτελώντας τη συντριπτική πλειονότητα των πεζών. Η κυκλοφορία στους γύρω δρόμους διεξάγεται χωρίς τα συνηθισμένα προβλήματα συμφόρησης, ενώ εστιατόρια, καφέ και καταστήματα τουριστικών ειδών παραμένουν ανοιχτά για να εξυπηρετήσουν τους επισκέπτες.

Οι αναχωρήσεις την παραμονή του Δεκαπενταύγουστου

Αυξημένη ήταν η κίνηση και την προηγούμενη ημέρα, το Σάββατο 15 Αυγούστου, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οπότε και χιλιάδες επιβάτες αναχώρησαν από τα λιμάνια της Αττικής. Από το λιμάνι του Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 21 απόπλοι, μεταφέροντας 15.691 επιβάτες προς διάφορους νησιωτικούς προορισμούς. Η έξοδος αυτή αποτελεί μέρος της συνεχιζόμενης ροής των αδειούχων που επιλέγουν να περάσουν τις καλοκαιρινές τους διακοπές στα νησιά.

Για τα νησιά του Αργοσαρωνικού, το Σάββατο πραγματοποιήθηκαν συνολικά 54 δρομολόγια, τόσο με συμβατικά όσο και με ταχύπλοα πλοία, μεταφέροντας 9.239 επιβάτες. Από το Λαύριο, αναχώρησαν έξι πλοία με 2.704 επιβάτες, ενώ από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν εννέα δρομολόγια, με 3.503 επιβάτες να ταξιδεύουν προς τους προορισμούς τους. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν τη συνεχή ροή των ταξιδιωτών κατά την περίοδο αυτή.

Έναρξη του κύματος επιστροφής

Παρότι η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται, με χιλιάδες ταξιδιώτες να εγκαταλείπουν ακόμα την Αττική, παράλληλα αρχίζει σταδιακά να αντιστρέφεται η εικόνα. Το κύμα της επιστροφής για όσους ολοκλήρωσαν τις διακοπές τους έχει ήδη ξεκινήσει, σηματοδοτώντας την έναρξη της επανόδου των κατοίκων στην πρωτεύουσα. Αυτή η παράλληλη κίνηση συνθέτει ένα δυναμικό σκηνικό στα λιμάνια και τους οδικούς άξονες της χώρας.

Η σταδιακή αυτή αντιστροφή της ροής των ταξιδιωτών αναμένεται να ενταθεί τις επόμενες ημέρες, καθώς όλο και περισσότεροι αδειούχοι θα επιστρέφουν στις βάσεις τους. Η εικόνα της Αθήνας, αν και ακόμα άδεια, θα αρχίσει σιγά σιγά να αλλάζει, με την επανεμφάνιση των κατοίκων και την επιστροφή στους συνηθισμένους ρυθμούς της πόλης.

Με πληροφορίες από Topontiki

Φωτογραφία: Topontiki