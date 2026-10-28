Οι Pindos Atletico επιστρέφουν στην Αρχιτεκτονική Live Stage για μια μοναδική εμφάνιση

Οι Pindos Atletico, το δυναμικό ραπ δίδυμο, ετοιμάζονται να επιστρέψουν στη σκηνή της «Αρχιτεκτονικής Live Stage» στις 6 Νοεμβρίου. Υπόσχονται να ξεσηκώσουν το κοινό με τις χαρακτηριστικές τους ρίμες και τα «άρρωστα» flow, ενώ δεν αποκλείεται η βραδιά να περιλαμβάνει και τσίπουρα, σύμφωνα με τις πληροφορίες.

Το δίδυμο από τα Γρεβενά

Πίσω από τους Pindos Atletico βρίσκονται δύο φίλοι, ο Thel και ο Mpel, οι οποίοι κατάγονται από τα Γρεβενά. Περιγράφονται ως «ωραίοι τύποι», «μάγκες» και ραπ καλλιτέχνες που φέρουν «πολλά κιλά τρέλα». Αυτή η «ωραία τρέλα» είναι μεταδοτική και αποτελεί βασικό στοιχείο της παρουσίας τους.

Οι δύο καλλιτέχνες φέρνουν τον «ήχο της αρκούδας» απευθείας από τα βουνά της πατρίδας τους, τα Γρεβενά, προσφέροντας έναν φρέσκο αέρα στη ραπ και τραπ έκφραση. Η μουσική τους χαρακτηρίζεται από έναν συνδυασμό σύγχρονων και παραδοσιακών μοτίβων, δημιουργώντας έναν ξεχωριστό ήχο που τους κάνει να ξεχωρίζουν.

Μια συνάντηση για φίλους και γλέντι

Η διάθεση των Pindos Atletico είναι να στήνουν μαζώξεις που απευθύνονται τόσο σε παλιούς φίλους όσο και σε νέους που θα γίνουν φίλοι μέσα από τη μουσική τους. Αν και η επιθυμία τους θα ήταν να πραγματοποιούν αυτές τις συγκεντρώσεις σε εξωτερικούς χώρους, όπως στους πρόποδες ενός βουνού ή ακόμα και στον δρόμο, οι συνθήκες τους περιορίζουν στους τέσσερις τοίχους μιας αθηναϊκής σκηνής.

Παρόλο που η ιδέα για μια υπαίθρια συνάθροιση παραμένει, η ενέργεια που εκπέμπουν τα ραπ μπασίματα και τα σύγχρονα/παραδοσιακά μοτίβα των Pindos Atletico είναι αρκετή για να ανεβάσει τη διάθεση από το μηδέν στο εκατό σε χρόνο dt, χωρίς να χρειάζονται βαριά ρούχα ή σκουφιά, ακόμα και αν έκανε κρύο.

Ραπ, τσίπουρα και η ουσία της διασκέδασης

Πέρα από τη μουσική, υπάρχει ένα ακόμα «μυστικό» στις συνάξεις που οργανώνουν οι Pindos Atletico: η καλή διάθεση και το «χάσιμο του χρόνου» με την καλή έννοια. Ένα χαρακτηριστικό αίτημα που διατυπώθηκε από έναν φίλο εν όψει του επερχόμενου live στις 6 Νοεμβρίου στην «Αρχιτεκτονική Live Stage» ήταν να «ψηθούν» οι υπεύθυνοι του μπαρ να έχουν και τσίπουρα.

Με χιουμοριστική διάθεση, αναφέρεται πως αν το μπαρ της «Αρχιτεκτονικής» έχει τσίπουρα, θα πρέπει να φροντίσει και για μεζέδες, όπως «κανά κοψίδι, κανά παϊδάκι, προβατίνα στα κάρβουνα». Αυτή η αναφορά, αν και υπερβολική, υπογραμμίζει το πνεύμα που υπηρετούν οι Pindos, για τους οποίους η ραπ δεν είναι μόνο έκφραση και θέση, αλλά και χαρά, γλέντι, γιορτή και χορός.

Η δύναμη του λόγου και η παράδοση

Η αξία των Pindos Atletico έγκειται ακριβώς στην ικανότητά τους να συνδυάζουν τη δύναμη του λόγου, που είναι θεμελιώδες στο μουσικό είδος που υπηρετούν, με την παράδοση του τόπου τους, την ιδιοσυγκρασία τους και την αυθεντική τους διάθεση να διασκεδάσουν και να ψυχαγωγήσουν το κοινό. Η εμπειρία ενός live τους περιγράφεται ως κάτι που δεν μπορεί να συγκριθεί με την απλή ανάγνωση, αλλά πρέπει να βιωθεί.

Η ατμόσφαιρα που δημιουργούν μπορεί να παρομοιαστεί με μια εορταστική συνάθροιση σε ένα χωριό, είτε πεδινό είτε ορεινό, όπου το γλέντι έχει ξεκινήσει με κλαρίνο, κρασί και καλοψημένο κρέας. Εκεί που κάποιος θα πίστευε ότι δεν υπάρχει κάτι άλλο για να τον ταρακουνήσει και να τον ανεβάσει, εμφανίζονται οι Pindos Atletico και «τα κάνουν όλα… ώπα», προσφέροντας μια απρόσμενη και εκρηκτική συνέχεια στη διασκέδαση.

Επιστροφή στην «Αρχιτεκτονική Live Stage»

Οι Pindos Atletico, λοιπόν, επιστρέφουν στην «Αρχιτεκτονική Live Stage» στις 6 Νοεμβρίου, μετά την πρώτη τους συνάντηση με το κοινό στα τέλη Μαρτίου. Η εμφάνισή τους αναμένεται να προσφέρει μια αξέχαστη εμπειρία, γεμάτη ενέργεια και αυθεντικότητα, και όσοι βρεθούν εκεί είναι σίγουρο ότι θα το απολαύσουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta