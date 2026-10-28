Ο Γρηγόρης Βαλτινός μιλά για το θέατρο: «Είναι αυτοκτονία να μπει κανείς μέσα τη σημερινή εποχή»

Ο γνωστός ηθοποιός Γρηγόρης Βαλτινός μίλησε με αφοπλιστική ειλικρίνεια για τον χώρο του θεάτρου, τις αγωνίες της τέχνης και τη σκληρή πραγματικότητα πίσω από τη λάμψη της σκηνής. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξής του, ο κ. Βαλτινός χαρακτήρισε «αυτοκτονία» την απόφαση κάποιου να εισέλθει στο θέατρο τη σημερινή εποχή, τονίζοντας τις περιορισμένες ευκαιρίες και τις οικονομικές θυσίες που αντιμετωπίζουν κυρίως οι νέοι ηθοποιοί. Παρά τη μακρά και επιτυχημένη πορεία του, ο ίδιος εξακολουθεί να προσεγγίζει κάθε ρόλο με την αγωνία της πρώτης φοράς.

Η σκληρή πραγματικότητα πίσω από τη λάμψη

Ο Γρηγόρης Βαλτινός αποκάλυψε ότι πίσω από τη φαινομενική λάμψη της σκηνής κρύβεται μια σκληρή πραγματικότητα, ιδιαίτερα για τους νέους ηθοποιούς. Ο χώρος χαρακτηρίζεται από οικονομικές θυσίες και έντονη αβεβαιότητα, προσφέροντας περιορισμένες ευκαιρίες για επαγγελματική εξέλιξη.

«Είναι αυτοκτονία να μπει κανείς μέσα στο θέατρο τη σημερινή εποχή», δήλωσε χαρακτηριστικά, υπογραμμίζοντας τις δυσκολίες. Ο ηθοποιός τόνισε ότι ενώ υπάρχει μεγάλη αγάπη για την τέχνη, η αναλογία των διαθέσιμων ρόλων προς τον αριθμό των ηθοποιών είναι δυσανάλογη, καθώς «χρειαζόμαστε 1.000 ηθοποιούς και έχουμε 10.000».

Περιγράφοντας την κατάσταση, ανέφερε πως πολλοί νέοι «καρκινοβατούν, δεν πληρώνονται, βάζουν από την τσέπη τους για να παίξουν», με την ελπίδα ότι κάποιος θα τους παρατηρήσει και θα τους δώσει μια ευκαιρία. Από επαγγελματική άποψη, η κατάσταση αυτή θεωρείται προβληματική.

Ο χρόνος και η ωρίμανση στην τέχνη

Ο κ. Βαλτινός έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην παράμετρο του χρόνου, αναστοχαζόμενος όσα του έχει διδάξει. Για τον ίδιο, η τέχνη γενικότερα απαιτεί χρόνο για να ωριμάσει και να προετοιμαστεί σωστά για το κοινό. «Ποτέ δεν έκανα κάτι γρήγορα, έχω μια ευαισθησία με τον χρόνο», σημείωσε.

Εξήγησε ότι δεν μπορεί να επιλέξει κάτι βεβιασμένα, αλλά το σκέφτεται πολλά χρόνια πριν, περιμένοντας να νιώσει ότι έχει ωριμάσει υποκριτικά και ότι είναι η κατάλληλη στιγμή. Ο φόβος της αποτυχίας, όπως ομολόγησε, δεν τον εγκαταλείπει ποτέ, ακόμη κι όταν το κοινό έχει ήδη εκφράσει την αποδοχή του.

Το θέατρο ως «ναός της αλήθειας» και πολιτική πράξη

Παρά τις δυσκολίες, ο Γρηγόρης Βαλτινός αντιμετωπίζει το θέατρο ως «τον ναό της αλήθειας» και έναν χώρο ελευθερίας, ιδεών και κοινωνικής παρέμβασης. Υπερασπίζεται τον ρόλο του θεάτρου ως ουσιαστική πολιτική πράξη, επιλέγοντας να παρεμβαίνει στα κοινά μέσα από την τέχνη του.

Απορρίπτει τις κομματικές γραμμές, καθώς δεν επιθυμεί να αισθάνεται «φυλακισμένος» σε κάποιο κόμμα. Ταυτόχρονα, εξέφρασε την αγανάκτησή του για αποφάσεις που, όπως δήλωσε, λαμβάνονται σε βάρος των πολιτών.

Ο ηθοποιός αναγνώρισε τη δυσκολία που βιώνουν και οι καλλιτέχνες, λέγοντας: «Τα προβλήματα του κόσμου είναι τεράστια και τα νιώθουμε. Το θέατρο είναι πολύ ευαίσθητο πράγμα. Ό,τι και να γίνει περνά αμέσως στο ενδιαφέρον του κοινού. Οι καλλιτέχνες θέλουμε να πιστεύουμε ότι το θέατρο είναι απαραίτητο στον κόσμο. Αλλά νιώθουμε κι εμείς αυτή τη δυσκολία. Κανείς δεν ξέρει τι θα του συμβεί».

Προβληματισμοί για τη γνώση και την τεχνητή νοημοσύνη

Ο Γρηγόρης Βαλτινός εξέφρασε επίσης προβληματισμούς σχετικά με τον τρόπο που αντιμετωπίζεται η γνώση στη σύγχρονη εποχή, ασκώντας κριτική στην ευκολία με την οποία αυτή προσεγγίζεται πλέον. «Μας αρέσει πια το έτοιμο, το γρήγορο. Από το φαγητό μέχρι τη γνώση», ανέφερε.

Επιπλέον, ο ηθοποιός προβληματίζεται για την τεχνητή νοημοσύνη, αντικατοπτρίζοντας τις ευρύτερες ανησυχίες που υπάρχουν για τον αντίκτυπό της σε διάφορους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της τέχνης.

Με πληροφορίες από: Topontiki