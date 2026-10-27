Η Aprilia παρουσιάζει την RS 660 Phillip Island Tribute, αφιερωμένη στην ιστορική πίστα

Η αυστραλιανή πίστα του Phillip Island, μια τοποθεσία με πλούσια ιστορία στον κόσμο των αγώνων μοτοσυκλέτας, τιμάται από την Aprilia με τη δημιουργία ενός νέου, ειδικού μοντέλου. Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute αποτελεί έναν φόρο τιμής σε αυτή την εμβληματική πίστα, η οποία έχει συνδεθεί στενά με τις αγωνιστικές επιτυχίες της εταιρείας. Η ειδική αυτή έκδοση έρχεται σε μια περίοδο που η πίστα ετοιμάζεται να αποχωρήσει από το ημερολόγιο του MotoGP.

Ο άρρηκτος δεσμός της Aprilia με το Phillip Island

Η αγωνιστική ιστορία της Aprilia Racing είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με την ταχύτατη και εντυπωσιακή πίστα του Phillip Island. Σε αυτή την αυστραλιανή διαδρομή, η Aprilia Racing έχει κατακτήσει συνολικά δέκα νίκες σε διάφορες κατηγορίες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ταχύτητας Μοτοσυκλετών. Σε αυτές τις επιτυχίες δεν υπολογίζονται οι νίκες που σημειώθηκαν στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Superbike, όπου η θρυλική RSV4 της Aprilia είχε επίσης πρωταγωνιστικό ρόλο.

Ένα ιστορικό ορόσημο για την Aprilia καταγράφηκε στην ίδια πίστα το 2025, όταν ο αναβάτης Ραούλ Φερνάντεθ οδήγησε την RS-GP στη νίκη στο MotoGP. Αυτή η νίκη επέτρεψε στην Aprilia να φτάσει τις τριακόσιες νίκες στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ταχύτητας Μοτοσυκλετών. Το επίτευγμα αυτό καθιστά την Aprilia τον Ευρωπαίο κατασκευαστή με τις περισσότερες νίκες στην ιστορία του πρωταθλήματος, υπογραμμίζοντας την κυριαρχία και την παράδοσή της στους αγώνες.

Η ειδική έκδοση RS 660 Phillip Island Tribute

Για να γιορτάσει αυτόν τον ισχυρό δεσμό με την αυστραλιανή πίστα, η Aprilia δημιούργησε την ειδική έκδοση RS 660 Phillip Island Tribute. Η απόφαση αυτή έρχεται καθώς η πίστα, μετά από σχεδόν τριάντα σεζόν, δεν θα περιλαμβάνεται πλέον στο ημερολόγιο του MotoGP από το 2027. Η RS 660, μια σπορ μοτοσυκλέτα μεσαίου κυβισμού, αποτελεί ήδη ένα από τα πλέον δημοφιλή και εμπορικά επιτυχημένα μοντέλα της αγοράς.

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute παράγεται σε αριθμημένη έκδοση, προσδίδοντας της συλλεκτικό χαρακτήρα. Διακρίνεται για την αποκλειστική της εμφάνιση και περιλαμβάνει στον βασικό εξοπλισμό το κάλυμμα της σέλας του συνεπιβάτη. Στα πλαϊνά της μοτοσυκλέτας φέρει το λογότυπο της πίστας, το οποίο απεικονίζει τη χάραξη της διαδρομής, ακριβώς πάνω από την επιγραφή «Phillip Island Circuit» και την καρό σημαία τερματισμού. Ο βασικός χρωματισμός είναι το λευκό, το οποίο συνδυάζεται με πράσινο στα πλαϊνά και την ουρά, καθώς και κόκκινο στους τροχούς, παραπέμποντας στα χρώματα του λογοτύπου της πίστας. Στο ρεζερβουάρ υπάρχει ένδειξη που αναγράφει τον αριθμό των νικών της Aprilia σε αυτή την πίστα, ενώ ο σειριακός αριθμός κάθε μοτοσυκλέτας είναι χαραγμένος στην τιμονόπλακα.

Τεχνική βάση και καινοτομία

Η τεχνική βάση της ειδικής έκδοσης είναι αυτή της RS 660, μιας μοτοσυκλέτας που αποτελεί σημείο αναφοράς στην κατηγορία των σπορ μοντέλων μεσαίου κυβισμού. Η RS 660 έχει καταφέρει να ερμηνεύσει τη σπορ οδήγηση με έναν καινοτόμο και σύγχρονο τρόπο. Αυτό επιτυγχάνεται χάρη στον συνδυασμό χαμηλού βάρους και υψηλών επιδόσεων, που συμπληρώνεται από ανώτερο τεχνικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό.

Η μοτοσυκλέτα είναι σχεδιασμένη να είναι προσιτή και ευχάριστη στην καθημερινή χρήση για τους νέους μοτοσυκλετιστές, προσφέροντας ταυτόχρονα συγκινήσεις στην οδήγηση σε πίστα για τους πιο έμπειρους αναβάτες. Αυτή η διπλή φύση την καθιστά ένα ευέλικτο και ελκυστικό μοντέλο στην αγορά.

Προηγμένα ηλεκτρονικά συστήματα ελέγχου

Η Aprilia RS 660 Phillip Island Tribute ξεχωρίζει ως η μοναδική μοτοσυκλέτα στην κατηγορία της που προσφέρει ένα τόσο προηγμένο πακέτο ηλεκτρονικών συστημάτων ελέγχου. Το σύστημα aPRC τελευταίας γενιάς περιλαμβάνει μια σειρά από λειτουργίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την απόδοση.

Συγκεκριμένα, το aPRC περιλαμβάνει έλεγχο πρόσφυσης, έλεγχο σούζας, έλεγχο φρένου κινητήρα, καθώς και Cornering ABS για βελτιωμένη πέδηση στις στροφές. Επιπλέον, διαθέτει χαρτογραφήσεις κινητήρα που διαχειρίζονται μέσω του ηλεκτρονικού γκαζιού Ride by Wire. Όλα αυτά τα συστήματα είναι πλήρως ρυθμιζόμενα, ώστε να υποστηρίζουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις απαιτήσεις και τις προτιμήσεις του αναβάτη, ειδικά κατά την οδήγηση σε πίστα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta