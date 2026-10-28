Τηλεφωνική επικοινωνία Ερντογάν και Τραμπ: Στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Ουκρανία

Τηλεφωνική επικοινωνία πραγματοποίησαν ο πρόεδρος της Τουρκίας, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, και ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, με αντικείμενο μια σειρά από κρίσιμα διεθνή και διμερή ζητήματα. Η συζήτηση των δύο ηγετών επικεντρώθηκε στις διμερείς σχέσεις μεταξύ των χωρών τους, στις πρόσφατες εξελίξεις που σημειώνονται στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής, καθώς και στον συνεχιζόμενο πόλεμο στην Ουκρανία. Οι λεπτομέρειες της επικοινωνίας έγιναν γνωστές μέσω επίσημης ανακοίνωσης που εξέδωσε η τουρκική προεδρία.

Οι διμερείς σχέσεις Τουρκίας-ΗΠΑ

Κατά τη διάρκεια της συνομιλίας του με τον Ντόναλντ Τραμπ, ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη σημασία της περαιτέρω ανάπτυξης και ενίσχυσης των διμερών σχέσεων μεταξύ Τουρκίας και Ηνωμένων Πολιτειών. Ο Τούρκος πρόεδρος υπογράμμισε την ανάγκη για στενότερη συνεργασία, καθώς οι δύο χώρες προσεγγίζουν μια σημαντική ιστορική επέτειο.

Συγκεκριμένα, το έτος 2027 σηματοδοτεί τη συμπλήρωση εκατό ετών από την εγκαθίδρυση των διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών. Σε αυτό το πλαίσιο, ο Ερντογάν ανέφερε ότι η Άγκυρα παραμένει προσηλωμένη και θα συνεχίσει να εργάζεται εντατικά για την ενίσχυση της συνεργασίας με την Ουάσιγκτον σε όλους τους τομείς, επιδιώκοντας την εμβάθυνση των δεσμών τους.

Εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Στο περιφερειακό σκέλος της τηλεφωνικής τους επικοινωνίας, ο πρόεδρος Ερντογάν ενημέρωσε τον Αμερικανό ομόλογό του για την επίσημη στάση της Τουρκίας απέναντι στις τρέχουσες εξελίξεις που λαμβάνουν χώρα στη Μέση Ανατολή. Η τουρκική προεδρία παρείχε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με αυτή την ενημέρωση.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι, στο πλαίσιο της Κοινής Αμυντικής Συμμαχίας της Μέκκας, η Τουρκία παρακολουθεί με ιδιαίτερη προσοχή και στενά την κατάσταση που επικρατεί στο στρατηγικής σημασίας Στενό του Ορμούζ, καθώς και τις εξελίξεις στην Υεμένη. Επίσης, τόνισε ότι η Άγκυρα επιδιώκει ενεργά τη διπλωματική επίλυση των ζητημάτων αυτών, προωθώντας τον διάλογο και την ειρηνική προσέγγιση.

Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας

Αναφορικά με τον πόλεμο μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας, ο πρόεδρος Ερντογάν εξέπρασε την πλήρη ετοιμότητα της Τουρκίας να προσφέρει τη στήριξή της για την αναζωογόνηση της διπλωματικής διαδικασίας. Η Τουρκία επιδιώκει να συμβάλει στην επανεκκίνηση των συνομιλιών μεταξύ των δύο εμπόλεμων χωρών.

Ο βασικός στόχος αυτής της τουρκικής πρωτοβουλίας είναι ο τερματισμός των εχθροπραξιών και η επίτευξη μιας βιώσιμης ειρήνης στην περιοχή. Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν υπογράμμισε την ανάγκη για εντατικοποίηση των διπλωματικών προσπαθειών, προκειμένου να βρεθεί μια λύση στη σύγκρουση και να αποκατασταθεί η σταθερότητα.

Ευχές από τον Ντόναλντ Τραμπ

Από την πλευρά του, ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ απηύθυνε τις θερμότερες ευχές του στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προσωπικά, καθώς και σε ολόκληρο τον τουρκικό λαό. Οι ευχές αυτές δόθηκαν με αφορμή την εθνική επέτειο της ίδρυσης της Τουρκικής Δημοκρατίας, η οποία εορτάζεται κάθε χρόνο στις 29 Οκτωβρίου.

Επιπλέον, ο Ντόναλντ Τραμπ εξέφρασε τις ευχές του για την επιτυχή διεξαγωγή της Συνόδου Κορυφής του Οργανισμού Τουρκόφωνων Κρατών. Με αυτό τον τρόπο, αναγνώρισε τη σημασία του γεγονότος και την προσφορά της Τουρκίας σε περιφερειακά φόρουμ.

Με πληροφορίες από: Newsit, Enikos