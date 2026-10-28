Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος: Προσευχήθηκε στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου στην Ιταλία – τιμήθηκε στο Ινστιτούτο Οριεντάλε

Η πενθήμερη επίσκεψη του Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικού Πατριάρχη Βαρθολομαίου στην Ιταλία ολοκληρώθηκε σήμερα. Νωρίς το πρωί της τελευταίας ημέρας της επίσκεψής του, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προσευχήθηκε στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου, στην Βασιλική της Ρώμης «Αγία Μαρία η Μεγίστη». Επίσης, τιμήθηκε στο Ινστιτούτο Οριεντάλε, ένα καθολικό πανεπιστήμιο όπου είχε φοιτήσει στο παρελθόν.

Η επίσκεψη στην Ιταλία και η προσευχή

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ιταλία. Νωρίς το πρωί, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας προσευχήθηκε στον τάφο του μακαριστού πάπα Φραγκίσκου. Η προσευχή έλαβε χώρα στη Βασιλική της Ρώμης «Αγία Μαρία η Μεγίστη».

Τιμητική διάκριση στο Ινστιτούτο Οριεντάλε

Στη συνέχεια της ημέρας, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας μετέβη στο Ινστιτούτο Οριεντάλε. Το εν λόγω ινστιτούτο αποτελεί μέρος του καθολικού πανεπιστημίου «Γκρεγκοριάνα» και είναι ο χώρος όπου ο κ. Βαρθολομαίος είχε πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές. Πριν από έξι δεκαετίες, είχε αποκτήσει διδακτορικό δίπλωμα στο κανονικό δίκαιο από αυτό το ίδρυμα.

Προς τιμήν του, το «Οριεντάλε» διοργάνωσε μια ειδική έκθεση, η οποία ήταν αφιερωμένη αποκλειστικά στην περίοδο της φοίτησής του. Επιπλέον, του απένειμε ένα ειδικό μετάλλιο του ινστιτούτου, αναγνωρίζοντας την πορεία του.

Στην διάλεξή του, ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αναφέρθηκε εκτενώς στα τρία χρόνια της παραμονής του στην Αιώνια Πόλη. Υπενθύμισε ότι οι μεταπτυχιακές αυτές σπουδές κατέστησαν δυνατές χάρη σε υποτροφία που του παρείχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Τόνισε επίσης την πρόκληση των παραδόσεων που γίνονταν αποκλειστικά στα λατινικά στο Ινστιτούτο Οριεντάλε, μια γλώσσα την οποία κατάφερε να κατακτήσει μέσα σε δύο μόλις μήνες.

Η ιστορική αναδρομή και η άρση των αναθεμάτων

Στην διάλεξή του, ο κ. Βαρθολομαίος έκανε ιστορική αναδρομή, αναφέροντας ότι όταν βρισκόταν στην Αιώνια Πόλη ως φοιτητής, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Αθηναγόρας και ο πάπας Παύλος ο ΣΤ’ συναντήθηκαν στα Ιεροσόλυμα. Αυτή η συνάντηση προηγήθηκε ενός άλλου σημαντικού γεγονότος.

Σχεδόν δύο χρόνια μετά τη συνάντηση αυτή, συγκεκριμένα στις 7 Δεκεμβρίου του 1965, τα αναθέματα του 1054 άρθηκαν συγχρόνως. Η άρση των αναθεμάτων πραγματοποιήθηκε ταυτόχρονα τόσο στη Ρώμη όσο και στην Κωνσταντινούπολη. Ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιέγραψε την προσωπική του εμπειρία εκείνη την εποχή, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Ήμουν ένας φοιτητής, όταν ο πάγος εννέα αιώνων άρχισε να λιώνει».

Το ζήτημα της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης

Στο πλαίσιο της διάλεξής του, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος αναφέρθηκε και στην ανάγκη επαναλειτουργίας της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης. Υπογράμμισε με έμφαση τη σημασία της, δηλώνοντας ότι «η θεολογική σχολή είναι ο χώρος στον οποίο μια εκκλησία ετοιμάζει το μέλλον της». Πρόσθεσε επίσης ότι «κλείνοντάς την, σημαίνει ότι καθιστάς αβέβαιο το μέλθος της Εκκλησίας».

Σχετικά με το ζήτημα της Σχολής, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε ότι «σήμερα, όμως, μπορούμε να μιλάμε όχι μόνον για πληγή αλλά και για ελπίδα». Πρόσφατα, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συναντήθηκε με τον πρόεδρο της Τουρκίας.

Επιπλέον, το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε μια σειρά από νέες και ενθαρρυντικές συνομιλίες. Οι συνομιλίες αυτές διεξάγονται με το υπουργείο εθνικής παιδείας και με το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης. Ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης και Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, υποδέχθηκε αυτή την εξέλιξη με ειλικρινή ευγνωμοσύνη. Κλείνοντας τη διάλεξή του, ενθάρρυνε κάθε έναν που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να φέρει την προσπάθεια σε πέρας, με στόχο την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης.

Με πληροφορίες από: Enikos