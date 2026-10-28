Η Ισπανία θρηνεί 68 νεκρούς από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο

Τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και δεκάδες τραυματίστηκαν σε ένα από τα χειρότερα σιδηροδρομικά δυστυχήματα που έχουν σημειωθεί στην Ισπανία. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, 28 Οκτωβρίου, όταν δύο τρένα υψηλής ταχύτητας συγκρούστηκαν κοντά στην Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Οι πρώτες έρευνες στρέφονται σε μια απόφαση του κέντρου ελέγχου, το οποίο φέρεται να επέτρεψε τη συνέχιση της πορείας ενός συρμού παρά την ύπαρξη κόκκινου σήματος.

Η τραγωδία στην Ούρδα και ο βαρύς απολογισμός

Η σύγκρουση των τρένων στην Ισπανία σημειώθηκε όταν ένας συρμός AVE της εταιρείας Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός ακινητοποιημένου τρένου της Iryo. Το δυστύχημα έλαβε χώρα κοντά στην Ούρδα, μια περιοχή που ανήκει στην επαρχία του Τολέδο, και έχει προκαλέσει βαθύ πένθος στη χώρα.

Ο απολογισμός των θυμάτων, όπως ανακοινώθηκε από τον πρόεδρο της περιφερειακής κυβέρνησης της Καστίλης-Λα Μάντσα, Εμιλιάνο Γκαρθία-Πάχε, ανέρχεται σε τουλάχιστον 68 νεκρούς. Παράλληλα, δεκάδες τραυματίες νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Ο αριθμός των θυμάτων παραμένει προσωρινός, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά στον τόπο της τραγωδίας.

Το χρονικό του δυστυχήματος και η σφοδρότητα της σύγκρουσης

Το σιδηροδρομικό δυστύχημα συνέβη περίπου στις 08:53 τοπική ώρα, που αντιστοιχεί στις 09:53 ώρα Ελλάδας. Το σημείο της σύγκρουσης εντοπίζεται στο 118ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τη Μαδρίτη με τη Σεβίλλη. Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης ήταν τέτοια που προκάλεσε τον εκτροχιασμό βαγονιών και των δύο συρμών.

Ορισμένα από τα εκτροχιασμένα βαγόνια κατέληξαν σε πρανή εκατέρωθεν των σιδηροδρομικών γραμμών, γεγονός που καταδεικνύει την ένταση της σύγκρουσης. Οι εικόνες από τον τόπο του δυστυχήματος είναι συγκλονιστικές, με τις αρχές να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για την ανάσυρση των θυμάτων και την παροχή βοήθειας στους τραυματίες.

Στο επίκεντρο των ερευνών το κέντρο ελέγχου

Οι πρώτες έρευνες για τα αίτια του δυστυχήματος επικεντρώνονται σε μια κρίσιμη απόφαση που ελήφθη από το κέντρο ελέγχου. Συγκεκριμένα, εξετάζεται γιατί επετράπη η συνέχιση της πορείας του συρμού AVE, παρά το γεγονός ότι υπήρχε κόκκινο σήμα, το οποίο υποδηλώνει την ανάγκη για στάση ή μειωμένη ταχύτητα.

Πιο αναλυτικά, στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η απόφαση του κέντρου ελέγχου της Adif, που βρίσκεται στον σταθμό Ατότσα της Μαδρίτης. Η απόφαση αυτή αφορούσε την άδεια σε ένα από τα δύο τρένα να συνεχίσει την πορεία του, παρότι το σύστημα ασφαλείας είχε τεθεί εκτός λειτουργίας και υπήρχε σαφές κόκκινο σήμα, δημιουργώντας ερωτηματικά για τους χειρισμούς που έγιναν εκείνη τη μοιραία στιγμή.

Η βλάβη στο σύστημα ασφαλείας και οι χειρισμοί των ελεγκτών

Ο υπουργός Μεταφορών της Ισπανίας, Όσκαρ Πουέντε, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη σειρά των γεγονότων που προηγήθηκαν της σύγκρουσης. Εξήγησε ότι περίπου στις 08:30 τοπική ώρα, σημειώθηκε μια βλάβη στο σύστημα ασφαλείας LZB. Η δυσλειτουργία αυτή οφειλόταν σε ένα πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ τριών υπολογιστών που αποτελούν μέρος του δικτύου.

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία είχε ως αποτέλεσμα να επηρεαστεί ένα εκτεταμένο τμήμα της γραμμής υψηλής ταχύτητας, το οποίο υπολογίζεται σε περίπου 63 χιλιόμετρα. Αυτό είχε ως άμεση συνέπεια την αυτόματη ακινητοποίηση όλων των τρένων που κινούνταν στην πληγείσα περιοχή. Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα πρωτόκολλα σε τέτοιες περιπτώσεις, οι χειριστές του κέντρου ελέγχου ανέλαβαν τη διαχείριση της κυκλοφορίας, παρέχοντας οδηγίες στους μηχανοδηγούς. Ωστόσο, περίπου στις 08:36, χειριστή

Εθνικό πένθος και προηγούμενα δυστυχήματα

Ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, επισκέφθηκε τον τόπο της τραγωδίας για να ενημερωθεί αυτοπροσώπως για την κατάσταση και να εκφράσει τη συμπαράστασή του. Ο κ. Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι θα διερευνηθούν πλήρως τα αίτια του δυστυχήματος και θα αποδοθούν τυχόν ευθύνες στους αρμόδιους. Παράλληλα, ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους σε όλη τη χώρα, το οποίο θα διαρκέσει από τις 29 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Το δυστύχημα αυτό αποτελεί το δεύτερο πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα που πλήττει την Ισπανία μέσα στο έτος 2026. Είχε προηγηθεί, μόλις εννέα μήνες νωρίτερα, μια άλλη τραγωδία στην Ανταμούθ της Κόρδοβας, όπου είχαν χάσει τη ζωή τους 46 άνθρωποι. Η επανάληψη τόσο σοβαρών συμβάντων εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια των σιδηροδρομικών μεταφορών στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis