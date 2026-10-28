Η ευβοϊκή ζύμη συμπληρώνει 41 χρόνια στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων

Η Ευβοϊκή Ζύμη συμπληρώνει φέτος 41 χρόνια παρουσίας στην ελληνική βιομηχανία τροφίμων, ξεκινώντας την πορεία της το 1985 από τα Ψαχνά Ευβοίας. Η εταιρεία, η οποία αρχικά ειδικευόταν στην παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, έχει εξελιχθεί σε ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ελληνικής παραγωγικής επιχείρησης. Μέσα από τη σταδιακή διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, έχει καταφέρει να αποκτήσει σημαντική παρουσία τόσο στην εγχώρια όσο και στη διεθνή αγορά, διατηρώντας παράλληλα τη σύνδεση με τις ρίζες της.

Η πορεία των 41 ετών και η αφετηρία στα Ψαχνά Ευβοίας

Η διαδρομή της Ευβοϊκής Ζύμης ξεκίνησε το 1985, με την εταιρεία να ιδρύεται στα Ψαχνά Ευβοίας. Τα πρώτα της βήματα επικεντρώθηκαν στην παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών, τα οποία κυκλοφόρησαν στην αγορά με την ονομασία «Ζυμαρικά Ψαχνών». Αυτή η σειρά προϊόντων βασίστηκε σε παραδοσιακές συνταγές της ελληνικής κουζίνας, αποτελώντας την αρχική επιχειρηματική δραστηριότητα που έθεσε τα θεμέλια για τη μετέπειτα ανάπτυξη της εταιρείας.

Η παραγωγή αυτών των παραδοσιακών προϊόντων αποτέλεσε την αφετηρία, πάνω στην οποία η Ευβοϊκή Ζύμη έχτισε την πορεία της. Φέτος, η εταιρεία γιορτάζει 41 χρόνια συνεχούς παρουσίας και εξέλιξης στον κλάδο των τροφίμων, αναδεικνύοντας τη δυναμική των ελληνικών παραγωγικών επιχειρήσεων.

Η διεύρυνση του χαρτοφυλακίου με τη «Ζύμη Ψαχνών»

Μια καθοριστική στιγμή στην πορεία της Ευβοϊκής Ζύμης ήταν η δημιουργία του εμπορικού σήματος «Ζύμη Ψαχνών». Μέσω αυτού του νέου σήματος, η επιχείρηση προχώρησε σε επέκταση της δραστηριότητάς της, εισερχόμενη δυναμικά στον τομέα της παραγωγής προϊόντων ζύμης. Αυτή η κίνηση αποτέλεσε μια σημαντική καμπή, καθώς διεύρυνε το αντικείμενο της εταιρείας, ανοίγοντας νέους δρόμους ανάπτυξης.

Η επέκταση αυτή δημιούργησε νέες δυνατότητες για την Ευβοϊκή Ζύμη, ενισχύοντας ταυτόχρονα την παρουσία της στην ευρύτερη αγορά τροφίμων. Η σταδιακή διαμόρφωση ενός ευρύτερου χαρτοφυλακίου προϊόντων επέτρεψε στην εταιρεία να δραστηριοποιείται πλέον σε διαφορετικές κατηγορίες, χωρίς ωστόσο να εγκαταλείπει την αρχική της παραγωγή παραδοσιακών ζυμαρικών.

Τα παραδοσιακά προϊόντα που παραμένουν στο επίκεντρο

Παρά τη διεύρυνση της γκάμας των προϊόντων της, η Ευβοϊκή Ζύμη διατηρεί ισχυρή τη σύνδεσή της με τις ρίζες της. Η σειρά «Ζυμαρικά Ψαχνών» εξακολουθεί να αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι του χαρτοφυλακίου της εταιρείας. Σε αυτή τη σειρά περιλαμβάνονται παραδοσιακά ελληνικά ζυμαρικά, όπως χυλοπίτες, κοφτές χυλοπίτες, γλυκό και ξινό τραχανά, μανεστράκι και κουσκούς.

Αυτά τα προϊόντα κατέχουν σταθερή θέση στην ελληνική διατροφή, αποτελώντας βασικά συστατικά για πλήθος παραδοσιακών συνταγών. Παράλληλα, αξιοποιούνται και σε πιο σύγχρονες μαγειρικές δημιουργίες, αποδεικνύοντας τη διαχρονική τους αξία και την προσαρμοστικότητά τους στις γαστρονομικές τάσεις.

Εξαγωγική δραστηριότητα και σύνδεση με την ελληνική παραγωγή

Πέρα από την ισχυρή της παρουσία στην ελληνική αγορά, η Ευβοϊκή Ζύμη έχει αναπτύξει και σημαντική δραστηριότητα στο εξωτερικό. Η εταιρεία έχει εντάξει τη διεθνή αγορά στο επιχειρηματικό της αποτύπωμα, εξάγοντας τα προϊόντα της και ενισχύοντας την παρουσία της πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας. Αυτή η επέκταση αναδεικνύει την ποιότητα και την ανταγωνιστικότητα των ελληνικών προϊόντων τροφίμων.

Επιπλέον, η Ευβοϊκή Ζύμη συμμετέχει ενεργά στην πρωτοβουλία «ΕΛΛΑ-ΔΙΚΑ ΜΑΣ». Πρόκειται για μια συλλογική προσπάθεια στην οποία εντάσσονται ελληνικές επιχειρήσεις που διατηρούν την παραγωγική τους δραστηριότητα στην Ελλάδα, ενισχύοντας έτσι την ελληνική οικονομία και την εγχώρια παραγωγή.

Η φιλοσοφία πίσω από την ανάπτυξη

Η Ευβοϊκή Ζύμη, ως ελληνική παραγωγική επιχείρηση, διατηρεί την παραγωγική της βάση αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η φιλοσοφία της εταιρείας βασίζεται στην επιδίωξη να συνδυάσει την παραδοσιακή τεχνογνωσία, που αποτελεί τη βάση των αρχικών της προϊόντων, με τις σύγχρονες απαιτήσεις της βιομηχανίας τροφίμων. Αυτός ο συνδυασμός επιτρέπει την παραγωγή προϊόντων υψηλής ποιότητας που ανταποκρίνονται τόσο στις παραδοσιακές αξίες όσο και στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών.

Η εξέλιξη της εταιρείας, μέσα από τη διεύρυνση του χαρτοφυλακίου της, αποτελεί ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα επιτυχημένης ανάπτυξης στον κλάδο των τροφίμων. Η Ευβοϊκή Ζύμη έχει καταφέρει να διατηρήσει την αρχική της ταυτότητα, ενώ παράλληλα έχει προσαρμοστεί και επεκταθεί, δημιουργώντας μια ισχυρή και αναγνωρίσιμη παρουσία στην αγορά.

Με πληροφορίες από: Topontiki