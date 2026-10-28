Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 68 οι νεκροί από τη σύγκρουση τρένων στο Τολέδο

Η Ισπανία συγκλονίζεται από μία φονική σύγκρουση τρένων υψηλής ταχύτητας που σημειώθηκε στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο. Ο αριθμός των νεκρών από το τραγικό δυστύχημα έχει ανέλθει στους 68, ενώ δεκάδες άνθρωποι έχουν τραυματιστεί. Η κυβέρνηση της χώρας κήρυξε τριήμερο εθνικό πένθος, καθώς οι αρχές ξεκινούν έρευνες για να διαλευκάνουν τα αίτια της τραγωδίας.

Ο τραγικός απολογισμός και οι τραυματίες

Η φονική σύγκρουση των τρένων υψηλής ταχύτητας στην Ούρντα, στην επαρχία του Τολέδο, άφησε πίσω της 68 νεκρούς, προκαλώντας βαθιά θλίψη σε ολόκληρη την Ισπανία. Ο αριθμός των θυμάτων αυξάνεται συνεχώς καθώς οι προσπάθειες διάσωσης και ανάσυρσης συνεχίζονται.

Παράλληλα, 58 τραυματίες νοσηλεύονται σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής. Από αυτούς, οι 15 φέρουν πολύ σοβαρά ή κρίσιμα τραύματα, γεγονός που καθιστά την κατάστασή τους ιδιαίτερα ανησυχητική. Επιπλέον, 53 άτομα χρειάστηκαν νοσηλεία για ελαφρύτερα ή μέτριας σοβαρότητας τραύματα, λαμβάνοντας την απαραίτητη ιατρική φροντίδα.

Τριήμερο εθνικό πένθος και δηλώσεις του πρωθυπουργού

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ανακοίνωσε την κήρυξη τριήμερου εθνικού πένθους για τη χώρα, το οποίο θα ξεκινήσει αύριο, 29 Οκτωβρίου, και θα διαρκέσει έως τις 31 Οκτωβρίου. Η απόφαση αυτή ελήφθη ως ένδειξη σεβασμού και συμπαράστασης στα θύματα και τις οικογένειές τους.

Σε δηλώσεις του προς τον ισπανικό λαό, ο Σάντσεθ τόνισε: «Η Ισπανία πενθεί και αγκαλιάζει τα θύματα. Η κυβέρνηση της Ισπανίας, και ολόκληρο το κράτος, στέκεται στο πλευρό των θυμάτων και των οικογενειών τους». Ο πρωθυπουργός εξέφρασε τη «συμπαράσταση και την εμψύχωσή του» σε όλους όσοι επλήγησαν από την τραγωδία.

Ο Πέδρο Σάντσεθ υπογράμμισε επίσης ότι η πρώτη και κύρια προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η παροχή άμεσης βοήθειας στα θύματα και τις οικογένειές τους. Παράλληλα, εξέφρασε θερμές ευχαριστίες σε όλες τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης για το έργο που επιτελούν στις δύσκολες αυτές στιγμές.

Δέσμευση για πλήρη διαλεύκανση των αιτίων

Ο Ισπανός Πρωθυπουργός ήταν κατηγορηματικός όσον αφορά την απόδοση ευθυνών και τη διαλεύκανση των αιτίων του δυστυχήματος. Δήλωσε χαρακτηριστικά: «Πρέπει να διαλευκάνουμε τι συνέβη, γιατί συνέβη αυτή η τραγωδία, σε συνεργασία με τους ανεξάρτητους ερευνητές σιδηροδρομικών ατυχημάτων και τις δικαστικές αρχές».

Ο Σάντσεθ δεσμεύτηκε ότι «εάν υπήρξε αμέλεια, θα αποκαλυφθεί. Και αν υπήρξαν αστοχίες στο σύστημα ασφαλείας, θα αντιμετωπιστούν με τη μέγιστη αυστηρότητα». Οι έρευνες βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, με το μικροσκόπιο να εστιάζει σε πιθανό τεχνικό ή ανθρώπινο λάθος που οδήγησε στην τραγική σύγκρουση.

Προηγούμενα δυστυχήματα και διαφορές αιτιών

Ο Πρωθυπουργός της Ισπανίας επεσήμανε επίσης ότι τα δύο μεγάλα δυστυχήματα με τρένα υψηλής ταχύτητας που έχουν συμβεί τους τελευταίους μήνες στη χώρα, το σημερινό στην Ούρντα και εκείνο στο Αδαμούθ τον Ιανουάριο, φαίνεται να οφείλονται σε διαφορετικές αιτίες. Αυτή η διάκριση υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα των σιδηροδρομικών ατυχημάτων και την ανάγκη για ενδελεχή έρευνα σε κάθε περίπτωση ξεχωριστά.

Με πληροφορίες από: Enikos