Η Τουρκία καλεί την Αίγυπτο σε συμφωνία για την ΑΟΖ, προσφέροντας «15.000 τ.χλμ. παραπάνω από την Ελλάδα»

Την ετοιμότητα της Τουρκίας να υπογράψει συμφωνία οριοθέτησης θαλάσσιων ζωνών με την Αίγυπτο επανέλαβε το τουρκικό υπουργείο Άμυνας, κατά τη διάρκεια της εβδομαδιαίας ενημέρωσης Τύπου. Το υπουργείο υποστήριξε ότι το Κάιρο θα εξασφάλιζε περισσότερα από 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα επιπλέον θαλάσσιας δικαιοδοσίας σε σύγκριση με μια ενδεχόμενη συμφωνία με την Ελλάδα. Παράλληλα, η Άγκυρα χαρακτήρισε την έγκριση του «τουρκολιβυκού μνημονίου» από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης ως μια εξέλιξη που ενισχύει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο, ενώ ανακοινώθηκαν και διμερείς επαφές σε στρατιωτικό επίπεδο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας.

Οι τουρκικές προτάσεις προς την Αίγυπτο για την ΑΟΖ

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε την πρότασή του προς την Αίγυπτο για την οριοθέτηση θαλάσσιων ζωνών, τονίζοντας τη σημασία της συνεργασίας αυτής για τα αμοιβαία συμφέροντα των δύο χωρών. Η δήλωση έγινε κατά την τακτική ενημέρωση των δημοσιογράφων, όπου δόθηκε έμφαση στις δυνατότητες που ανοίγονται για το Κάιρο μέσω μιας τέτοιας συμφωνίας.

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου, αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ, υπογράμμισε ότι η Τουρκία είναι έτοιμη να προχωρήσει στην υπογραφή μιας συμφωνίας οριοθέτησης ζωνών θαλάσσιας δικαιοδοσίας με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις που παρουσιάστηκαν, εάν η Αίγυπτος προχωρήσει σε μια τέτοια συμφωνία με την Τουρκία, θα μπορούσε να αποκτήσει επιπλέον θαλάσσια δικαιοδοσία που ξεπερνά τα 15.000 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Αυτό το μέγεθος, όπως αναφέρθηκε, είναι σημαντικά μεγαλύτερο σε σύγκριση με την έκταση που θα μπορούσε να εξασφαλίσει η Αίγυπτος μέσω μιας ενδεχόμενης συμφωνίας με την Ελλάδα.

Ο αρχιπλοίαρχος Ακτούρκ τόνισε την προσέγγιση της χώρας του, η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην Αρχή της Ευθυδικίας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών. Η Τουρκία, σύμφωνα με τον εκπρόσωπο, θα συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, συμβάλλοντας παράλληλα στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας.

Η σημασία του τουρκολιβυκού μνημονίου για την Άγκυρα

Παράλληλα με τις δηλώσεις προς την Αίγυπτο, το τουρκικό υπουργείο Άμυνας αναφέρθηκε και στην έγκριση του «Μνημονίου Συναντίληψης για την Οριοθέτηση Περιοχών Θαλάσσιας Δικαιοδοσίας», το οποίο υπεγράφη μεταξύ Τουρκίας και Λιβύης το 2019. Η έγκριση αυτή, που πραγματοποιήθηκε από τη Βουλή των Αντιπροσώπων της Λιβύης στις 20 Οκτωβρίου 2026, χαρακτηρίστηκε ως μια σημαντική εξέλιξη.

Η Άγκυρα εκτιμά ότι η συγκεκριμένη έγκριση ενισχύει τις τουρκικές θέσεις στην Ανατολική Μεσόγειο. Σύμφωνα με την τουρκική πλευρά, η εξέλιξη αυτή υποστηρίζει την προσέγγιση της χώρας, η οποία βασίζεται στο διεθνές δίκαιο και στην Αρχή της Ευθυδικίας, λαμβάνοντας υπόψη τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντα των εμπλεκόμενων παράκτιων κρατών.

Το τουρκικό υπουργείο Άμυνας επανέλαβε τη δέσμευση της Τουρκίας να συνεχίσει να προστατεύει τα νόμιμα δικαιώματα και συμφέροντά της στην Ανατολική Μεσόγειο, στο πλαίσιο του διεθνούς δικαίου. Επιπλέον, δήλωσε ότι θα συμβάλλει στην ενίσχυση της περιφερειακής ειρήνης, ασφάλειας και σταθερότητας, διατηρώντας μια σταθερή στάση στις διεθνείς σχέσεις.

Διμερείς επαφές Ελλάδας – Τουρκίας

Στην ίδια ενημέρωση Τύπου, ο αρχιπλοίαρχος Ζεκί Ακτούρκ προέβη σε μια ακόμη ανακοίνωση που αφορά τις διμερείς σχέσεις Ελλάδας και Τουρκίας. Συγκεκριμένα, γνωστοποίησε ότι ο αρχηγός της Τακτικής Αεροπορίας της Ελλάδας πρόκειται να πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στον Τούρκο ομόλογό του.

Η επίσκεψη έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα από τις 3 έως τις 5 Νοεμβρίου. Αυτή η συνάντηση εντάσσεται στο πλαίσιο των διμερών μέτρων οικοδόμησης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο χωρών, αναδεικνύοντας τη συνέχιση των διαύλων επικοινωνίας και συνεργασίας σε στρατιωτικό επίπεδο.

Με πληροφορίες από: Topontiki