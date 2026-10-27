Νέα τροπή λαμβάνει η υπόθεση φοροδιαφυγής που αφορά την αλυσίδα φούρνων «Το Χωριάτικο», καθώς η ογκώδης δικογραφία φέρεται να αποκαλύπτει εκτεταμένες επαφές των κατηγορούμενων με κρατικούς λειτουργούς. Στα στοιχεία που έχουν έρθει στο φως περιλαμβάνονται διασυνδέσεις με υπαλλήλους δημόσιων υπηρεσιών, καθώς και με πρόσωπα που κατέχουν θεσμικό ρόλο εντός της Ελληνικής Αστυνομίας. Οι αποκαλύψεις αυτές εγείρουν ερωτήματα σχετικά με την έκταση των σχέσεων του επιχειρηματία με τον κρατικό μηχανισμό.

Επαφές με κρατικούς λειτουργούς και αστυνομικούς

Οι εταιρείες του Άγγελου Γιαννακόπουλου, ιδιοκτήτη των φούρνων «Το Χωριάτικο», φέρονται να εμφανίζονταν ως χορηγοί σε χριστουγεννιάτικες γιορτές συνδικαλιστικών σωματείων της αστυνομίας. Αυτό προκαλεί εύλογες απορίες, δεδομένου ότι ο κ. Γιαννακόπουλος είχε απασχολήσει τις αρχές και στο παρελθόν, όχι μόνο για φοροδιαφυγή.

Η δικογραφία αναφέρει επίσης αναφορά σε δώρα που δόθηκαν σε υπαλλήλους του ΕΦΚΑ και της Επιθεώρησης Εργασίας. Παράλληλα, εξετάζονται ύποπτες συναλλαγές και επαφές με υπευθύνους κτηματικών υπηρεσιών σε διάφορα νησιά.

Χορηγίες σε συνδικαλιστικά σωματεία της ΕΛ.ΑΣ.

Μια δημοσίευση στην εφημερίδα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων Αθηνών, του μεγαλύτερου συνδικαλιστικού σωματείου της χώρας, φιλοξένησε κείμενο για τη γιορτή που διοργανώθηκε για τα μικρά παιδιά των αστυνομικών τα Χριστούγεννα του 2025. Τα ντοκουμέντα που παρουσιάστηκαν δείχνουν ότι η εταιρεία του κ. Γιαννακόπουλου κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης.

Στο κείμενο της δημοσίευσης αναφερόταν χαρακτηριστικά: «Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την εταιρεία, χορηγό της εκδήλωσης, η οποία κάλυψε το συνολικό κόστος της παράστασης». Αυτή η χορηγία, σε συνδυασμό με τις άλλες αποκαλύψεις, αποτελεί μέρος της έρευνας που βρίσκεται σε εξέλιξη.

Ο ρόλος του αστυνομικού πληροφοριοδότη

Σύμφωνα με στοιχεία της υπόθεσης, από το 2022 έως το 2024, ο Άγγελος Γιαννακόπουλος φέρεται να κατέβαλλε το ποσό των 300 ευρώ τον μήνα σε έναν αστυνομικό. Ο σκοπός αυτής της καταβολής ήταν να λαμβάνει έγκαιρη ενημέρωση για επικείμενους ελέγχους στα καταστήματά του, τόσο στην Αττική όσο και στη Μύκονο.

Ο αστυνομικός που φέρεται να λάμβανε αυτά τα χρήματα συνελήφθη το καλοκαίρι του 2025. Η δίκη του έχει προσδιοριστεί για την προσεχή Παρασκευή, στις 30 Οκτωβρίου του 2026. Τα στοιχεία αυτά αποκαλύπτουν μια φερόμενη σχέση του επιχειρηματία με το αστυνομικό σώμα, η οποία ξεπερνά τα όρια της νόμιμης συνεργασίας.

Προσπάθεια επηρεασμού μεταθέσεων και άλλες διασυνδέσεις

Εκτός από τις μηνιαίες καταβολές, τον Σεπτέμβριο του 2024, ο κ. Γιαννακόπουλος φέρεται να επιχείρησε να επηρεάσει τις μεταθέσεις αστυνομικών στη Μύκονο. Μαζί με ένα άλλο πρόσωπο, φέρεται να προσέφερε το ποσό των 3.000 ευρώ σε αστυνομικό για αυτόν τον σκοπό.

Στη Μύκονο, εδώ και χρόνια, υπήρχε η φήμη ότι ο Γιαννακόπουλος είχε βρει τους κατάλληλους ανθρώπους για να προστατεύουν τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες. Χαρακτηριστικά, λεγόταν ότι «είχε αγοράσει το μισό νησί», υποδηλώνοντας την ευρεία επιρροή που φέρεται να ασκούσε.

Η έρευνα και οι επόμενες ενέργειες

Ο φάκελος της υπόθεσης για την αλυσίδα «Το Χωριάτικο» έχει πλέον διαβιβαστεί στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Σκοπός είναι να ελεγχθούν διεξοδικά όλοι οι κρατικοί υπάλληλοι που φέρεται να είχαν διασυνδέσεις με το κύκλωμα. Η έρευνα αναμένεται να ρίξει περισσότερο φως στις διαστάσεις των φερόμενων παράνομων δραστηριοτήτων και των σχέσεων με δημόσιους λειτουργούς.

Με πληροφορίες από: Newsit