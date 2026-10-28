Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος εξέφρασε ελπίδα για τη Θεολογική Σχολή της Χάλκης

Την ελπίδα για την επαναλειτουργία της Θεολογικής Σχολής της Χάλκης εξέφρασε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά την παραμονή του στη Ρώμη. Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας αποκάλυψε ότι βρίσκονται σε εξέλιξη νέες, «ενθαρρυντικές συνομιλίες» με την Τουρκία σχετικά με το ζήτημα της Σχολής. Ο κ. Βαρθολομαίος ολοκλήρωσε σήμερα, Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, την πενθήμερη επίσκεψή του στην Ιταλία, όπου πραγματοποίησε σειρά επαφών και επισκέψεων, μεταξύ των οποίων και στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου.

Επαφές με την Τουρκία για τη Χάλκη

Μιλώντας στο Ινστιτούτο Οριεντάλε του Ποντιφικού Γρηγοριανού Πανεπιστημίου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης συνέδεσε την προσωπική του διαδρομή με την ιστορία των σχέσεων μεταξύ Ορθοδόξων και Καθολικών. Κατά την ομιλία του, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στη Θεολογική Σχολή της Χάλκης, τονίζοντας τη σημασία της επαναλειτουργίας της.

Ο κ. Βαρθολομαίος υπογράμμισε ότι η επαναλειτουργία της Σχολής αποτελεί ζήτημα καθοριστικής σημασίας για το μέλλον της Ορθόδοξης Εκκλησίας. Σε αυτό το πλαίσιο, αναφέρθηκε στις πρόσφατες επαφές που είχε το Οικουμενικό Πατριαρχείο με την κυβέρνηση της Τουρκίας, εκφράζοντας αισιοδοξία για τις προοπτικές.

Οι «ενθαρρυντικές συνομιλίες» και η σημασία της Σχολής

Ο Προκαθήμενος της Ορθοδοξίας τόνισε τη θεμελιώδη σημασία της Θεολογικής Σχολής για την Εκκλησία. Χαρακτηριστικά σημείωσε πως «η θεολογική σχολή είναι ο χώρος στον οποίο μια εκκλησία ετοιμάζει το μέλλον της», προσθέτοντας ότι «κλείνοντάς την, σημαίνει ότι καθιστάς αβέβαιο το μέλλον της Εκκλησίας».

Αναφορικά με τις τρέχουσες εξελίξεις, ο κ. Βαρθολομαίος δήλωσε: «Σήμερα, όμως, μπορούμε να μιλάμε όχι μόνον για πληγή αλλά και για ελπίδα». Πρόσθεσε ότι υπήρξε συνάντηση με τον πρόεδρο της Τουρκίας και ότι το Οικουμενικό Πατριαρχείο βρίσκεται σε νέες και ενθαρρυντικές συνομιλίες με το υπουργείο Εθνικής Παιδείας και με το Συμβούλιο Ανώτατης Εκπαίδευσης.

Ο Πατριάρχης υπογράμμισε την ειλικρινή του ευγνωμοσύνη για αυτή την εξέλιξη. Ενθάρρυνε παράλληλα «κάθε έναν που εργάζεται προς αυτή την κατεύθυνση να φέρει την προσπάθεια σε πέρας», δείχνοντας την επιθυμία για την ολοκλήρωση των διεργασιών.

Η επίσκεψη στη Ρώμη και το Ινστιτούτο Οριεντάλε

Κατά τη διάρκεια της πενθήμερης επίσκεψής του στην Ιταλία, ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος επισκέφθηκε το Ινστιτούτο Οριεντάλε, αφού προηγουμένως είχε προσευχηθεί στον τάφο του Πάπα Φραγκίσκου. Η επίσκεψη στο συγκεκριμένο Ινστιτούτο είχε ιδιαίτερο συμβολισμό για τον ίδιο, καθώς εκεί είχε πραγματοποιήσει τις μεταπτυχιακές του σπουδές.

Στο Ινστιτούτο Οριεντάλε, ο κ. Βαρθολομαίος είχε αποκτήσει διδακτορικό στο Κανονικό Δίκαιο. Κατά τη διάρκεια της διάλεξής του, αναφέρθηκε στα τρία χρόνια που έζησε στη Ρώμη για τις σπουδές του, υπενθυμίζοντας ότι είχε τη δυνατότητα να σπουδάσει χάρη σε υποτροφία που του είχε χορηγήσει το Οικουμενικό Πατριαρχείο.

Θυμήθηκε, μάλιστα, ότι τα μαθήματα στο Ινστιτούτο πραγματοποιούνταν εξ ολοκλήρου στα λατινικά. Ο ίδιος, όπως ανέφερε, κατάφερε να μάθει αυτή τη γλώσσα μέσα σε μόλις δύο μήνες, γεγονός που αναδεικνύει την αφοσίωσή του στις σπουδές του.

Τιμητική διάκριση και ειδική έκθεση

Το Ινστιτούτο Οριεντάλε διοργάνωσε μια ειδική έκθεση, η οποία ήταν αφιερωμένη στη φοίτηση του Οικουμενικού Πατριάρχη. Η έκθεση αυτή αναδείκνυε την ακαδημαϊκή του πορεία και τη σύνδεσή του με το ίδρυμα.

Επιπλέον, το Ινστιτούτο απένειμε στον κ. Βαρθολομαίο τιμητικό μετάλλιο, αναγνωρίζοντας τη μακρά του σχέση και τη συμβολή του. Αυτές οι τιμητικές διακρίσεις υπογράμμισαν την αξία της παρουσίας του και την ιστορική του σύνδεση με το ακαδημαϊκό αυτό κέντρο.

Με πληροφορίες από: Newsit