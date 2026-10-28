Οι αιτίες της τραγωδίας στην Ισπανία: Ανθρώπινο λάθος και βλάβη στο σύστημα ασφαλείας

Στους 64 έχει ανέλθει ο αριθμός των νεκρών από τη φονική σύγκρουση δύο τρένων στην Ισπανία. Οι πρώτες έρευνες για την τραγωδία αποδίδουν το δυστύχημα σε ανθρώπινο λάθος, το οποίο ακολούθησε μια σοβαρή βλάβη στο σύστημα ασφαλείας των σιδηροδρόμων. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η οποία επικαλείται κυβερνητικές πηγές, η σύγκρουση προκλήθηκε από συνδυασμό τεχνικής βλάβης και λανθασμένων εντολών από το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Η βλάβη στο αυτόματο σύστημα ασφαλείας

Το πρωί της Τετάρτης, το αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας LZB παρουσίασε βλάβη, γεγονός που οδήγησε στην ακινητοποίηση περίπου έξι τρένων στην ευρύτερη περιοχή. Η δυσλειτουργία αυτή έθεσε εκτός λειτουργίας ένα κρίσιμο εργαλείο για την ασφαλή κίνηση των συρμών.

Ειδικότερα, το τρένο της Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένο λόγω της βλάβης. Ωστόσο, ένας ελεγκτής φέρεται να έδωσε εντολή σε ένα άλλο τρένο, το AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω από το ακινητοποιημένο, να συνεχίσει κανονικά την πορεία του.

Παράβαση πρωτοκόλλου και λανθασμένες εντολές

Σύμφωνα με την ισπανική εφημερίδα, το πρωτόκολλο ασφαλείας προβλέπει ότι σε περίπτωση βλάβης του αυτόματου συστήματος, τα τρένα πρέπει να κινούνται με μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα. Αυτό επιτρέπει στους μηχανοδηγούς να έχουν τον απαραίτητο χρόνο αντίδρασης σε περίπτωση που συναντήσουν κάποιο εμπόδιο στην πορεία τους.

Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όμως, ο ελεγκτής φέρεται να επέτρεψε στο τρένο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να δώσει εντολή για επιβράδυνση ή στάση. Ο ακινητοποιημένος συρμός της Iryo εμφανιζόταν στις οθόνες του κέντρου ελέγχου, παρέχοντας πλήρη εικόνα της κατάστασης.

Η θέση του μηχανοδηγού και οι συνεχιζόμενες έρευνες

Το δημοσίευμα υπογραμμίζει ότι ο μηχανοδηγός του τρένου AVE δεν διέθετε κανένα ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης για την ύπαρξη άλλου τρένου μπροστά του, καθώς το σύστημα ασφαλείας LZB είχε τεθεί εκτός λειτουργίας. Ως εκ τούτου, βασιζόταν αποκλειστικά στις οδηγίες που λάμβανε από το κέντρο ελέγχου.

Οι ερευνητές χαρακτηρίζουν την παράλειψη αυτή ως «ανεξήγητη», σύμφωνα πάντα με την El País. Όλες οι εντολές έχουν καταγραφεί τόσο ηχητικά όσο και γραπτώς και έχουν ήδη εξεταστεί από τους τεχνικούς. Η ακριβής ταχύτητα του AVE τη στιγμή της σύγκρουσης δεν έχει ακόμη διευκρινιστεί, με τις έρευνες να συνεχίζονται για την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών του δυστυχήματος.

Με πληροφορίες από: ieidiseis.gr