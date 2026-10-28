Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 68 νεκροί από σύγκρουση τρένων, στο μικροσκόπιο ανθρώπινο λάθος και βλάβη συστήματος

Ένα πολύνεκρο σιδηροδρομικό δυστύχημα συγκλονίζει την Ισπανία, καθώς τουλάχιστον 68 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 80 τραυματίστηκαν μετά τη σύγκρουση δύο τρένων υψηλής ταχύτητας. Η τραγωδία εκτυλίχθηκε το πρωί της Τετάρτης, κοντά στον σταθμό Ούρδα, στην επαρχία του Τολέδο. Οι πρώτες έρευνες στρέφονται σε συνδυασμό ανθρώπινου λάθους και σοβαρής βλάβης στο αυτόματο σύστημα ασφαλείας των σιδηροδρόμων, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές που επικαλείται η εφημερίδα El País.

Ο τραγικός απολογισμός και οι επιχειρήσεις διάσωσης

Ο νεότερος απολογισμός των θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας στην Ισπανία κάνει λόγο για τουλάχιστον 68 νεκρούς, ενώ οι τραυματίες ξεπερνούν τους 80. Αρκετοί από τους τραυματίες νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση, με τον δήμαρχο του Λος Γιέμπενες, Χεσούς Πέρες Μαρτίν, πόλης που βρίσκεται κοντά στο σημείο της σύγκρουσης, να περιγράφει την κατάσταση ως «φρικτή». Ο κ. Μαρτίν, μιλώντας στο RTVE, έκανε λόγο για περιστατικά ακρωτηριασμών και πολύ σοβαρών τραυμάτων.

Οι επιχειρήσεις διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, με τα σωστικά συνεργεία να καταβάλλουν υπεράνθρωπες προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων μέσα στα συντρίμμια των δύο συρμών. Η Guardia Civil έχει αναπτύξει στην περιοχή προσωπικό ασφαλείας, καθώς και κινητές μονάδες εξυπηρέτησης πολιτών (OMAC), πράσινους πράκτορες της SEPRONA και στελέχη της Διεύθυνσης Τροχαίας, προκειμένου να συνδράμουν στις προσπάθειες.

Η στιγμή της σύγκρουσης και οι μαρτυρίες

Το δυστύχημα συνέβη στις 08:54 το πρωί τοπική ώρα, στο 118ο χιλιόμετρο της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία, ανάμεσα στις περιοχές Λος Γιέμπενες και Ούρδα. Στη σύγκρουση ενεπλάγησαν μια αμαξοστοιχία AVE της εταιρείας Renfe, κατασκευής Siemens, η οποία μετέφερε 397 άτομα, και ένα τρένο της εταιρείας Iryo, κατασκευής Hitachi, στο οποίο επέβαιναν 147 επιβάτες. Το τρένο της Iryo είχε ακινητοποιηθεί στις γραμμές, έπειτα από εντολή της διαχειρίστριας εταιρείας σιδηροδρομικών υποδομών ADIF, εξαιτίας προβλήματος στη σηματοδότηση, όταν συγκρούστηκε με την αμαξοστοιχία της Renfe.

Οι επιζώντες μεταφέρουν τον τρόμο που επικράτησε στα βαγόνια τη στιγμή της σύγκρουσης. Ο Μιγκέλ, επιβάτης που ταξίδευε στα πίσω βαγόνια ενός εκ των τρένων, περιέγραψε στο ραδιοφωνικό δίκτυο COPE έναν «έντονο βουητό, έναν πραγματικά τεράστιο κρότο που διήρκεσε 10 δευτερόλεπτα, σαν το τρένο να εκτροχιάζεται». Αμέσως μετά, αντίκρισε από το δεξί παράθυρο «ένα κατεστραμμένο τρένο». Η Πατρίσια, έγκυος επιβάτιδα, περιέγραψε επίσης εικόνες καταστροφής, αναφέροντας ότι είδε «μέσα από το παράθυρο ένα από τα βαγόνια που είχε πέσει και ήταν εντελώς καμένο».

Οι πρώτες εκτιμήσεις για τα αίτια της τραγωδίας

Οι πρώτες έρευνες για τα αίτια της πολύνεκρης σύγκρουσης στρέφονται σε συνδυασμό τεχνικής βλάβης και πιθανού ανθρώπινου λάθους. Σύμφωνα με την εφημερίδα El País, η τραγωδία φαίνεται να προκλήθηκε από σοβαρή βλάβη στο αυτοματοποιημένο σύστημα ασφαλείας LZB, σε συνδυασμό με λανθασμένες εντολές από το κέντρο ελέγχου της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας.

Το πρωί της Τετάρτης, το σύστημα ασφαλείας LZB παρουσίασε βλάβη, με αποτέλεσμα να ακινητοποιηθούν περίπου έξι τρένα στην περιοχή. Οκτώ λεπτά αργότερα, η διαχείριση της κυκλοφορίας πέρασε σε χειροκίνητη λειτουργία και δόθηκε εντολή επανεκκίνησης των συρμών. Ωστόσο, το τρένο της Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένο. Παρά το γεγονός αυτό, ελεγκτής φέρεται να έδωσε εντολή στο τρένο AVE, το οποίο βρισκόταν 25 χιλιόμετρα πίσω από τον ακινητοποιημένο συρμό, να συνεχίσει κανονικά την πορεία του. Το πρωτόκολλο, σε περίπτωση βλάβης του συστήματος ασφαλείας, προβλέπει κίνηση με μέγιστη ταχύτητα 40 χιλιομέτρων την ώρα, ώστε οι μηχανοδηγοί να μπορούν να αντιδράσουν σε πιθανό εμπόδιο. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, ο ελεγκτής φέρεται να επέτρεψε στο AVE να συνεχίσει με κανονική ταχύτητα, χωρίς να του δώσει εντολή να σταματήσει, παρότι ο ακινητοποιημένος συρμός της Iryo εμφανιζόταν στις οθόνες του κέντρου ελέγχου. Ο μηχανοδηγός του τρένου AVE δεν διαθέτει κανένα ηλεκτρονικό σύστημα προειδοποίησης για την ύπαρξη άλλου τρένου μπροστά του, όταν το σύστημα LZB τίθεται εκτός λειτουργίας, βασιζόμενος αποκλειστικά στις οδηγίες του κέντρου ελέγχου.

Το ιστορικό και οι επιπτώσεις

Η νέα αυτή τραγωδία καταγράφεται ως η δεύτερη πολύνεκρη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία μέσα στο ίδιο έτος. Είχε προηγηθεί τον Ιανουάριο ένα δυστύχημα μεταξύ τρένων υψηλής ταχύτητας των ίδιων εταιρειών, στην ίδια γραμμή, το οποίο είχε στοιχίσει τη ζωή σε 46 ανθρώπους. Συνολικά, το τωρινό δυστύχημα αποτελεί την τρίτη χειρότερη σιδηροδρομική τραγωδία στην Ισπανία από τη δεκαετία του ’70.

Ως άμεση συνέπεια του δυστυχήματος, ο διαχειριστής της σιδηροδρομικής υποδομής της χώρας (Adif) προχώρησε στην άμεση αναστολή των δρομολογίων των αμαξοστοιχιών υψηλής ταχύτητας που συνδέουν τη Μαδρίτη με την Ανδαλουσία. Στο σημείο της τραγωγίας σπεύδει ο Ισπανός πρωθυπουργός, Πέδρο Σάντσεθ, ενώ έχει αναφερθεί ότι αγνοείται ένας πρώην υπουργός. Το δυστύχημα σημειώνεται σε μια πολιτικά ευαίσθητη συγκυρία για τον Πέδρο Σάντσεθ, ο οποίος έχει προκηρύξει πρόωρες εκλογές για τις 29 Νοεμβρίου.

Με πληροφορίες από: Topontiki, Ieidiseis, Enikos