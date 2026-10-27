Γιώργος Μπαρτζώκας: «Θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ»

Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στην τρίτη «διαβολοβδομάδα» της EuroLeague, καθώς ετοιμάζεται για την εκτός έδρας αναμέτρηση με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη. Λίγο πριν την αναχώρηση της ομάδας για την Τουρκία, ο προπονητής Γιώργος Μπαρτζώκας έκανε δηλώσεις, αναφερόμενος στις σημαντικές απουσίες που αντιμετωπίζει το ρόστερ, αλλά και στην επιθυμία του για την άμεση ενσωμάτωση του νέου μεταγραφικού αποκτήματος, Τζον Κόντσαρ.

Ο αγώνας, που είναι προγραμματισμένος για την Τετάρτη 28 Οκτωβρίου 2026, στις 19:30, για την όγδοη αγωνιστική της διοργάνωσης, βρίσκει τους «ερυθρόλευκους» με περιορισμένο ροτέισον, γεγονός που καθιστά την παρουσία νέων προσώπων ακόμα πιο επιτακτική.

Οι σημαντικές απουσίες του Ολυμπιακού

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε ιδιαίτερα στις ελλείψεις που αντιμετωπίζει η ομάδα του, τονίζοντας ότι το παιχνίδι είναι «ειδικών συνθηκών» λόγω των τραυματισμών. Συγκεκριμένα, ο Μιλουτίνοφ δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή, καθώς αντιμετωπίζει πρόβλημα με πρησμένο δάχτυλο στο πόδι του και έχει ήδη υποβληθεί σε μαγνητική εξέταση, με την ελπίδα να μην είναι κάτι σοβαρό.

Παράλληλα, ο Μοντέρο, για τον οποίο υπήρχε η ελπίδα να αγωνιστεί αυτή την εβδομάδα, δεν τα κατάφερε, καθώς η διαδικασία αποκατάστασής του προχωρά μέρα με τη μέρα. Οι απουσίες στην περιφέρεια είναι κομβικές, καθώς εκτός του Μοντέρο, λείπουν και οι Φουρνιέ και Ντόρσεϊ, με αποτέλεσμα το διαθέσιμο ροτέισον να είναι πιο περιορισμένο.

Η άμεση ενσωμάτωση του Τζον Κόντσαρ

Λόγω των σημαντικών ελλείψεων, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξέφρασε την επιθυμία του ο Τζον Κόντσαρ να ενσωματωθεί άμεσα στην ομάδα και να αγωνιστεί το συντομότερο δυνατό. «Θα ήταν ιδανικό να παίξει άμεσα ο Κόντσαρ», δήλωσε ο προπονητής, προσθέτοντας ότι του έχουν ήδη αποσταλεί σε βίντεο οι τακτικές της ομάδας, τόσο αμυντικά όσο και επιθετικά.

Ο προπονητής σημείωσε ότι η προσαρμογή ενός νέου παίκτη απαιτεί λίγες μέρες, αλλά όσο πιο γρήγορα γίνει, τόσο το καλύτερο για την ομάδα. Ο Μπαρτζώκας και ο Κόντσαρ είχαν μάλιστα μια σύντομη συνάντηση στο αεροδρόμιο, με τον προπονητή να επισημαίνει την ανάγκη να διαπιστωθεί η κατάσταση του παίκτη και πόσο γρήγορα θα μπορέσει να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις του παιχνιδιού.

Η αναμέτρηση με την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη

Ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει την Μπεσίκτας στην Κωνσταντινούπολη, μια ομάδα που, όπως τόνισε ο Γιώργος Μπαρτζώκας, παίζει με μεγάλο κίνητρο και έχει φανατικό κοινό. Η Μπεσίκτας, ως «σταχτοπούτα» στην EuroLeague και στην πρώτη της φορά στη διοργάνωση, αγωνίζεται με ενθουσιασμό και χωρίς μεγάλη πίεση, κάτι που την καθιστά έναν επικίνδυνο αντίπαλο με καλή επιθετική εκτέλεση και δυνατή έδρα.

Ο Έλληνας τεχνικός υπογράμμισε ότι «χρέος μας είναι η ομάδα να έχει ενέργεια» και ότι όλοι οι παίκτες της Μπεσίκτας θα αγωνιστούν με ένα έξτρα κίνητρο απέναντι στον Ολυμπιακό. Για να επιτευχθεί η νίκη, απαιτείται καλή συγκέντρωση, αποτελεσματικότητα σε 4-5 βασικά σημεία του παιχνιδιού και άριστη επικοινωνία μεταξύ πάγκου και γηπέδου.

Το πλάνο του Γιώργου Μπαρτζώκα και η αισιοδοξία

Παρά τις δυσκολίες, ο Γιώργος Μπαρτζώκας εμφανίστηκε αισιόδοξος για την έκβαση του αγώνα. «Πιστεύω πως έχουμε τους καλούς παίκτες, έχουμε βάθος στο ρόστερ μας, μπορούμε να είμαστε αποτελεσματικοί», δήλωσε. Τόνισε ότι ο Ολυμπιακός πρέπει να παίξει το δικό του παιχνίδι και να είναι ανταγωνιστικός, με όλους τους παίκτες να συνεισφέρουν.

Ο προπονητής ανέφερε ότι δεν υπάρχει κάποιο ιδιαίτερο «τρικ» για την αντιμετώπιση της κατάστασης, αλλά ένα σαφές πλάνο παιχνιδιού. Η ομάδα προτιμά να παλεύει κάθε παιχνίδι και να το κερδίζει, καθώς τον Ολυμπιακό τον βολεύει να μαζεύει νίκες, ανεξάρτητα από το αν το παιχνίδι είναι 90 πόντων, όπως ενδεχομένως μετά τη Φενέρ.

Η στρατηγική για την «διαβολοβδομάδα»

Το τρέχον διάστημα χαρακτηρίζεται ως «ιδιαίτερο» για τον Ολυμπιακό, καθώς ακολουθούν πολλά εντός έδρας παιχνίδια τις επόμενες μέρες. Οι ελλείψεις στην ομάδα είναι σημαντικές τόσο για τη δημιουργία όσο και για την εκτέλεση, καθιστώντας κάθε αναμέτρηση μια πρόκληση.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας υπογράμμισε τη σημασία του να περάσει η ομάδα «αλώβητη» από αυτή την περίοδο, κάτι που θα θεωρηθεί σημαντικό επίτευγμα υπό τις παρούσες συνθήκες. Κάθε παιχνίδι είναι ιδιαίτερο και απαιτεί πλήρη προσήλωση από το σύνολο των παικτών.

Με πληροφορίες από: Athletiko, Gazzetta, Newsit