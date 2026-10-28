Κάλεσμα για εβραϊκο-αραβική συνεργασία κατά του Νετανιάχου στο Ισραήλ

Σε «πραγματική εβραϊκο-αραβική συνεργασία» κάλεσε ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, επικεφαλής της «Ενοποιημένης Αραβικής Λίστας», με στόχο την απομάκρυνση του Μπενιαμίν Νετανιάχου από την εξουσία. Το κάλεσμα αυτό έρχεται σε μια περίοδο που οι βουλευτικές εκλογές στο Ισραήλ δεν έχουν αναδείξει καθαρή πλειοψηφία στην Κνεσέτ, καθιστώντας τα αραβικά κόμματα σε ρυθμιστικό παράγοντα.

Η έκκληση του Γιούσεφ Τζαμπαρίν

Ο Γιούσεφ Τζαμπαρίν, ο οποίος αποτελεί μία από τις κύριες φωνές της αραβο-ισραηλινής αντιπολίτευσης, δήλωσε στο ισραηλινό Channel 13 ότι «οποιοσδήποτε επιθυμεί να προτείνει μια πραγματική και αυθεντική εναλλακτική στην κυβέρνηση του Μπενιαμίν Νετανιάχου, που έχει τα χέρια της βαμμένα με αίμα, θα πρέπει να απευθυνθεί σε εμάς και να ανοίξει τον δρόμο για την αλλαγή». Ο ίδιος περιέγραψε το δίλημμα που αντιμετωπίζει η χώρα ως «είτε συνέχιση του ρατσισμού, του αποκλεισμού και της υπεροχής, είτε γνήσια εβραϊκο-αραβική συνεργασία».

Μιλώντας στο Ynet, ο Τζαμπαρίν υπογράμμισε ότι το κόμμα του είναι έτοιμο να ανοίξει τον δρόμο για την ανατροπή της κυβέρνησης των Νετανιάχου, Μπεν Γκβιρ και Σμότριτς. Η θέση αυτή των αραβικών κομμάτων αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς η καταμέτρηση των ψήφων δείχνει ότι θα έχουν την ισχυρότερη παρουσία στην ιστορία της Κνεσέτ.

Η σύνθεση της «Ενοποιημένης Αραβικής Λίστας»

Η «Ενοποιημένη Αραβική Λίστα» του Γιούσεφ Τζαμπαρίν συγκεντρώνει τρία κόμματα με κυρίως αραβική βάση. Αυτά τα κόμματα είναι το «Χαντάς», το «Τα’αλ» και το «Μπαλάντ». Η συμμαχία αυτή ενισχύει τη φωνή της αραβικής κοινότητας στην ισραηλινή πολιτική σκηνή, ειδικά μετά τα πρόσφατα εκλογικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα των εκλογών και ο ρόλος των αραβικών κομμάτων

Με το 76,8% των καλπών καταμετρημένο, η «Ενοποιημένη Αραβική Λίστα» εμφανιζόταν με 13 έδρες και το «Ρα’αμ» του Μανσούρ Αμπάς με έξι, φτάνοντας συνολικά τις 19 έδρες για τα αραβικά κόμματα. Ωστόσο, με την καταμέτρηση να φτάνει στο 84,5%, οι έδρες τους υποχώρησαν στις 17. Για σύγκριση, τα δύο αυτά κόμματα διαθέτουν σήμερα μόλις 10 έδρες μαζί.

Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι το μπλοκ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 54 έδρες, ενώ το μπλοκ του Άιζενκοτ έχει 49 έδρες. Δεδομένου ότι κανένα από τα δύο μεγάλα στρατόπεδα δεν πλησιάζει τις 61 έδρες που απαιτούνται για την αυτοδυναμία, τα αραβικά κόμματα αναδεικνύονται σε ρυθμιστές. Μόνο με τη στήριξή τους θα μπορούσε η αντιπολίτευση να ξεπεράσει τον συνασπισμό του Νετανιάχου.

Οι δηλώσεις του Μανσούρ Αμπάς και οι προσεγγίσεις

Ο Μανσούρ Αμπάς, επικεφαλής του «Ρα’αμ», απέδωσε την εκλογική επιτυχία των αραβικών κομμάτων στην ίδια την κυβέρνηση. Συγκεκριμένα, δήλωσε στο i24NEWS: «Όλα αυτά χάρη στον Μπεν Γκβιρ, τον Σμότριτς και ολόκληρη την κυβέρνηση, που παραμέλησαν την αραβική κοινωνία». Η δήλωση αυτή υπογραμμίζει την αντίθεση των αραβικών κομμάτων προς την πολιτική της απερχόμενης κυβέρνησης.

Ο Αμπάς εξέφρασε την επιθυμία του να ενταχθεί στο μπλοκ του Άιζενκοτ, ωστόσο ανέφερε ότι διατηρεί ανοιχτούς διαύλους επικοινωνίας και με τις δύο πλευρές. Επιπλέον, γνωστοποίησε ότι υψηλόβαθμο στέλεχος της δεξιάς τον προσέγγισε για πιθανή συνεργασία, κάτι που καταδεικνύει την κρισιμότητα του ρόλου των αραβικών κομμάτων.

Το δίλημμα για τα μεγάλα μπλοκ

Το κάλεσμα του Γιούσεφ Τζαμπαρίν φέρνει σε δύσκολη θέση το μπλοκ του Άιζενκοτ. Τόσο ο Μπενιαμίν Νετανιάχου όσο και ο Άιζενκοτ έχουν αποκλείσει τη συνεργασία με τα αραβικά κόμματα, επικαλούμενοι την έλλειψη κοινών αξιών. Ο Άιζενκοτ, μάλιστα, θέτει ως προϋπόθεση, μεταξύ άλλων, την αναγνώριση.

Με πληροφορίες από: Newsit