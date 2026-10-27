Τρία πετρελαιοφόρα με ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται στις ΗΠΑ μετά από συμφωνία

Τρία πετρελαιοφόρα που μεταφέρουν ρωσικό ντίζελ κατευθύνονται προς τις Ηνωμένες Πολιτείες, σύμφωνα με ανακοίνωση της Μόσχας. Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα μιας συμφωνίας που συνήφθη μεταξύ του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ και του Ρώσου ομολόγου του Βλαντίμιρ Πούτιν, η οποία έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις στην Ουκρανία και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Η ανακοίνωση του αντιπροέδρου της ρωσικής κυβέρνησης

Ο αντιπρόεδρος της ρωσικής κυβέρνησης, Αλεξάντερ Νόβακ, δήλωσε σήμερα στους δημοσιογράφους ότι «αυτή τη στιγμή, τρία πετρελαιοφόρα» που μεταφέρουν ρωσικό καύσιμο βρίσκονται καθ' οδόν προς τις ΗΠΑ. Πρόσθεσε μάλιστα ότι ένα τέταρτο πλοίο αναμένεται να αναχωρήσει αύριο, Τετάρτη.

Η ενημέρωση αυτή, η οποία προέρχεται από τη Μόσχα, επιβεβαιώνει την υλοποίηση της συμφωνίας που υπεγράφη με σκοπό τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά, παρά τις προηγούμενες κυρώσεις.

Η συμφωνία Τραμπ-Πούτιν για το ντίζελ

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ είχε ανακοινώσει αυτό τον μήνα μια συμφωνία με τον Ρώσο ομόλογό του Βλαντίμιρ Πούτιν. Η συμφωνία αυτή αποσκοπεί στη χαλάρωση των κυρώσεων που είχαν επιβληθεί σε βάρος της Μόσχας, με αντάλλαγμα τη διάθεση ρωσικού ντίζελ στην παγκόσμια αγορά.

Το μέτρο αυτό αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για τη ρύθμιση των ενεργειακών ροών και την αντιμετώπιση των αναγκών της αγοράς σε καύσιμα, επηρεάζοντας άμεσα τις διεθνείς εμπορικές σχέσεις.

Ο στόχος της μείωσης τιμών και οι ενδιάμεσες εκλογές

Η απόφαση για τη διοχέτευση ρωσικού ντίζελ στην αγορά ελήφθη με κύριο στόχο τη μείωση των τιμών των καυσίμων για τους Αμερικανούς καταναλωτές. Η κίνηση αυτή θεωρείται ότι έχει άμεση σχέση με τις επικείμενες ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η κυβέρνηση επιδιώκει να ανακουφίσει τους πολίτες από το βάρος του κόστους των καυσίμων, ενόψει της κρίσιμης εκλογικής αναμέτρησης, όπου οι τιμές στην ενέργεια συχνά αποτελούν σημαντικό παράγοντα για τους ψηφοφόρους.

Έντονες αντιδράσεις και επιδείνωση σχέσεων

Η ρωσοαμερικανική συμφωνία για το ντίζελ προκάλεσε έντονες επικρίσεις και αντιδράσεις. Η Ουκρανία και σύμμαχοί της εξέφρασαν την έντονη δυσαρέσκειά τους για το μέτρο αυτό, το οποίο ερμηνεύτηκε ως μια κίνηση που ενδέχεται να αποδυναμώσει τις προσπάθειες απομόνωσης της Ρωσίας.

Ως αποτέλεσμα της επίτευξης αυτής της συμφωνίας, οι σχέσεις ανάμεσα στο Κίεβο και την Ουάσινγκτον έχουν επιδεινωθεί. Η Ουκρανία θεωρεί ότι η χαλάρωση των κυρώσεων έναντι της Ρωσίας δεν συνάδει με τις προσπάθειες που καταβάλλονται για την αντιμετώπιση των γεωπολιτικών προκλήσεων.

Το πρώτο φορτίο και τα δεδομένα της Kpler

Το πρώτο πετρελαιοφόρο που μετέφερε ρωσικό ντίζελ με προορισμό τις ΗΠΑ αναχώρησε από τη Ρωσία την περασμένη εβδομάδα. Το πλοίο αυτό μετέφερε σχεδόν 300.000 βαρέλια ντίζελ, τα οποία φορτώθηκαν στον τερματικό σταθμό του Πριμόρσκ.

Τα δεδομένα αυτά προέρχονται από την Kpler, μια εταιρία που ειδικεύεται στην παρακολούθηση της θαλάσσιας κυκλοφορίας, επιβεβαιώνοντας έτσι τις λεπτομέρειες της μεταφοράς και τον προορισμό του φορτίου στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Με πληροφορίες από: News.gr, Enikos