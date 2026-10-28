Τεράστιος όγκος πάγου απειλεί να αποκολληθεί στις ελβετικές Άλπεις

Ένας τεράστιος όγκος πάγου, που υπολογίζεται σε 250.000 τόνους, απειλεί να αποκολληθεί από παγετώνα στις ελβετικές Άλπεις, κοντά στο χωριό Ράντα. Οι ειδικοί παρακολουθούν στενά την κατάσταση, καθώς η μετακίνηση του όγκου έχει επιταχυνθεί, δημιουργώντας σοβαρό κίνδυνο για πιθανή χιονοστιβάδα στην κοιλάδα του Ματτερτάλ. Η ακριβής στιγμή της αποκόλλησης παραμένει αβέβαιη, προκαλώντας ανησυχία στην τοπική κοινωνία.

Επικείμενη αποκόλληση στις ελβετικές Άλπεις

Ο τεράστιος όγκος πάγου, με εκτιμώμενο βάρος 250.000 τόνων, βρίσκεται σε παγετώνα του όρους Βάισχορν (Weisshorn) στις ελβετικές Άλπεις. Η πιθανή αποκόλλησή του θα μπορούσε να οδηγήσει στην πτώση του πάγου κοντά στο χωριό Ράντα, το οποίο βρίσκεται στην κοιλάδα του Ματτερτάλ.

Αυτό το ενδεχόμενο εγκυμονεί τον κίνδυνο πρόκλησης μιας μεγάλης και επικίνδυνης χιονοστιβάδας στην περιοχή. Οι ειδικοί παρακολουθούν εντατικά την εξέλιξη του φαινομένου, καθώς έχει διαπιστωθεί επιτάχυνση της μετακίνησης του όγκου πάγου.

Παρακολούθηση και χαρακτηριστικά του παγετώνα

Ο παγετωνολόγος Lander Van Tricht, από το Vrije Universiteit Brussel (VUB), δήλωσε στο Nieuwsblad ότι πρόκειται για μια γνωστή κατάσταση που παρακολουθείται εδώ και καιρό, αλλά πλέον η επιτάχυνση είναι εμφανής. Σύμφωνα με τον ειδικό, ο όγκος πάγου μετακινείται έως και 20 εκατοστά ημερησίως, ταχύτητα που θεωρείται προειδοποιητική ένδειξη για πιθανή αποκόλληση.

Παρόμοια περιστατικά έχουν καταγραφεί στον ίδιο παγετώνα στο παρελθόν, συγκεκριμένα τη δεκαετία του 1980 και ξανά το έτος 2005. Η συγκεκριμένη περίπτωση αφορά έναν κρεμαστό παγετώνα, ο οποίος χαρακτηρίζεται από την τοποθέτησή του σε απότομη πλαγιά, ψηλά στο βουνό. Αυτό τον διαφοροποιεί από τους παγετώνες κοιλάδας, οι οποίοι κινούνται σταδιακά προς χαμηλότερα σημεία.

Οι κρεμαστοί παγετώνες έχουν την ιδιότητα να αποκολλώνται απότομα, με μεγάλες ποσότητες πάγου να πέφτουν με ορμή προς την κοιλάδα, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα επικίνδυνη λόγω της απρόβλεπτης φύσης τους.

Αβεβαιότητα για τον χρόνο και τα πιθανά σενάρια

Ο Lander Van Tricht εξήγησε ότι ο όγκος πάγου αναμένεται κάποια στιγμή να σπάσει και να πέσει. Ωστόσο, το βασικό ερώτημα που παραμένει είναι ο ακριβής χρόνος που θα χρειαστεί για να συμβεί αυτό. Η αποκόλληση μπορεί να γίνει μέσα στις επόμενες ημέρες, αλλά υπάρχει και η πιθανότητα ο πάγος να σταθεροποιηθεί προσωρινά και να παραμείνει στη θέση του έως το επόμενο καλοκαίρι.

Το πιο επικίνδυνο σενάριο, όπως περιγράφει ο επιστήμονας, θα ήταν να σημειωθεί έντονη χιονόπτωση στην περιοχή. Ένα νέο στρώμα χιονιού θα μπορούσε να λειτουργήσει ως ολισθηρή επιφάνεια πάνω στον παγετώνα. Εάν ο πάγος αποκολληθεί υπό αυτές τις συνθήκες, η χιονομάζα θα μπορούσε να παρασύρει επιπλέον υλικά και να κινηθεί με μεγάλη ταχύτητα προς την κοιλάδα, αυξάνοντας σημαντικά τον κίνδυνο.

Επιπτώσεις και ανησυχία των κατοίκων

Ο ειδικός επισημαίνει ότι η αποκόλληση κρεμαστών παγετώνων αποτελεί ένα φυσικό φαινόμενο. Παρ' όλα αυτά, η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει τη συχνότητα και τον ρυθμό με τον οποίο εκδηλώνονται τέτοια περιστατικά, εντείνοντας τις ανησυχίες των επιστημόνων.

Για τους κατοίκους της περιοχής κοντά στο Ράντα, το κρίσιμο ζήτημα παραμένει η εξέλιξη της κατάστασης και ο χρόνος της ενδεχόμενης αποκόλλησης. Δεδομένου ότι προς το παρόν δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια πότε θα συμβεί, η αβεβαιότητα δημιουργεί ένα κλίμα αναμονής και επαγρύπνησης στην κοινότητα.

Με πληροφορίες από: Gazzetta