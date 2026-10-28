Τραγωδία στην Ισπανία: Τουλάχιστον 50 νεκροί από σύγκρουση τρένων στο Τολέδο

Στους τουλάχιστον 50 ανέρχονται οι νεκροί από τη σιδηροδρομική τραγωδία που συγκλονίζει το Τολέδο της Ισπανίας. Οι ισπανικές αρχές έχουν ξεκινήσει εντατικές έρευνες, εστιάζοντας σε ένα βασικό σενάριο που περιλαμβάνει σοβαρή δυσλειτουργία στο σύστημα αυτόματης προστασίας LZB, σε συνδυασμό με πιθανό ανθρώπινο λάθος. Η σφοδρή σύγκρουση έλαβε χώρα όταν ένα τρένο της Renfe προσέκρουσε στο πίσω μέρος ενός ακινητοποιημένου συρμού της Iryo.

Οι έρευνες για τα αίτια της τραγωδίας

Οι ισπανικές αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο σοβαρής δυσλειτουργίας στο σύστημα αυτόματης προστασίας LZB ως ένα από τα βασικά σενάρια για την πολύνεκρη σύγκρουση στο Τολέδο. Παράλληλα, στο μικροσκόπιο των ερευνών βρίσκεται και η πιθανότητα ανθρώπινου λάθους, το οποίο φέρεται να προήλθε από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα στη Μαδρίτη.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνών, ένας χειριστής του κέντρου ελέγχου φέρεται να έδωσε λανθασμένα άδεια διέλευσης στον μηχανοδηγό του τρένου AVE της Renfe παρά την ύπαρξη κόκκινου σήματος, με αποτέλεσμα τη σφοδρή πρόσκρουση στο πίσω μέρος του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo.

Δυσλειτουργία στο σύστημα ασφαλείας και ενεργοποίηση εναλλακτικού συστήματος

Η ισπανική εφημερίδα El Español, επικαλούμενη πηγές κοντά στην έρευνα καθώς και υψηλόβαθμα στελέχη της Renfe, αναφέρει ότι το σύστημα αυτόματης προστασίας των τρένων LZB παρουσίασε βλάβη. Αυτή η βλάβη είχε ως συνέπεια τη διακοπή της κανονικής λειτουργίας της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας για ένα χρονικό διάστημα.

Η δυσλειτουργία του LZB οδήγησε στην ενεργοποίηση ενός εναλλακτικού συστήματος σηματοδότησης, γνωστού ως BSL. Το σύστημα BSL προβλέπει αυξημένα μέτρα προφύλαξης και απαιτεί την κίνηση των συρμών με μειωμένη ταχύτητα. Εξαιτίας του προβλήματος, έως και οκτώ τρένα ακινητοποιήθηκαν στην ευρύτερη περιοχή.

Η επανέναρξη της κυκλοφορίας και ο ακινητοποιημένος συρμός

Όταν αποκαταστάθηκε η λειτουργία του συστήματος LZB, δόθηκε εντολή για την επανέναρξη της σιδηροδρομικής κυκλοφορίας. Ωστόσο, ένας συρμός της εταιρείας Iryo παρέμεινε ακινητοποιημένος στις γραμμές, για λόγους που εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο διερεύνησης από τις αρχές.

Όπως αναφέρουν τόσο η El Español όσο και η El País, ο μηχανοδηγός του τρένου AVE της Renfe, το οποίο ακολουθούσε, συνάντησε κόκκινο σήμα στην πορεία του. Ζήτησε τότε άδεια από το κέντρο ελέγχου της Ατότσα προκειμένου να συνεχίσει την πορεία του.

Το κρίσιμο λάθος και η σφοδρή σύγκρουση

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των ερευνητών, ένας χειριστής του κέντρου ελέγχου φέρεται να έδωσε λανθασμένα την άδεια διέλευσης στον μηχανοδηγό του τρένου της Renfe. Αυτό συνέβη παρά το γεγονός ότι ο συρμός της Iryo εξακολουθούσε να καταλαμβάνει το συγκεκριμένο τμήμα της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ακολούθησε η σφοδρή σύγκρουση του τρένου της Renfe με το πίσω μέρος του ακινητοποιημένου συρμού της Iryo. Η ταχύτητα με την οποία σημειώθηκε η πρόσκρουση δεν έχει ακόμη προσδιοριστεί από τις αρχές που διενεργούν την έρευνα.

Το ερώτημα που παραμένει αναπάντητο

Η ανδαλουσιανή εφημερίδα La Voz del Sur επισημαίνει ένα κρίσιμο ερώτημα που προκύπτει από την τραγωδία. Το ερώτημα αυτό αφορά το πώς κατέστη δυνατό να επιτραπεί η συνέχιση της πορείας του τρένου AVE, ενώ η σιδηροδρομική γραμμή παρέμενε κατειλημμένη από τον ακινητοποιημένο συρμό.

Με πληροφορίες από: Enikos