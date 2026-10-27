Η διαστημική κάψουλα Liberty Bell 7 ανασύρθηκε από τον Ατλαντικό μετά από 38 χρόνια

Η ιστορία της αμερικανικής κάψουλας Liberty Bell 7, η οποία χάθηκε στα νερά του Ατλαντικού Ωκεανού τον Ιούλιο του 1961, αποτελεί ένα από τα πιο απρόβλεπτα γεγονότα στην κατάκτηση του διαστήματος. Το σκάφος, που μετέφερε τον αστροναύτη Γκας Γκρίσομ σε μια υποτροχιακή πτήση, βυθίστηκε σε βάθος σχεδόν 5.000 μέτρων αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αποστολής του. Ωστόσο, τριάντα οκτώ χρόνια αργότερα, το Liberty Bell 7 εντοπίστηκε και ανασύρθηκε, για να εκτεθεί σήμερα σε μουσείο, θυμίζοντας τις απαρχές των επανδρωμένων διαστημικών αποστολών.

Η αποστολή του Liberty Bell 7 στο διάστημα

Το σκάφος Liberty Bell 7 εντάσσεται στο πλαίσιο του ιστορικού προγράμματος Mercury της NASA, το οποίο σηματοδότησε τις πρώτες προσπάθειες των Ηνωμένων Πολιτειών στην κατάκτηση του διαστήματος. Η συγκεκριμένη αποστολή, που πραγματοποιήθηκε τον Ιούλιο του 1961, είχε ως στόχο μια υποτροχιακή πτήση, με επιβάτη τον αστροναύτη Γκας Γκρίσομ.

Η πορεία του σκάφους στο διάστημα εξελίχθηκε ομαλά, χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα. Η πτήση είχε διάρκεια περίπου 15 λεπτά, ολοκληρώνοντας επιτυχώς το διαστημικό της σκέλος και αποτελώντας μια από τις εντυπωσιακές στιγμές της ανθρώπινης ιστορίας στην εξερεύνηση του διαστήματος.

Το απρόσμενο άνοιγμα της καταπακτής κατά την προσυδάτωση

Παρά την ομαλή εξέλιξη της διαστημικής πορείας, η διαδικασία προσυδάτωσης και περισυλλογής της κάψουλας μετατράπηκε γρήγορα σε έναν αγώνα επιβίωσης. Το πρόβλημα παρουσιάστηκε αμέσως μετά την επαφή του Liberty Bell 7 με το νερό, στον Ατλαντικό Ωκεανό.

Η καταπακτή της κάψουλας άνοιξε ξαφνικά και αναπάντεχα, με αποτέλεσμα τεράστιες ποσότητες νερού να αρχίσουν να εισρέουν στο εσωτερικό του σκάφους. Αυτή η απρόβλεπτη εξέλιξη ανάγκασε τον αστροναύτη Γκας Γκρίσομ να εγκαταλείψει εσπευσμένα το σκάφος, προκειμένου να μην παγιδευτεί μέσα σε αυτό.

Ο αγώνας επιβίωσης του Γκρίσομ και η βύθιση της κάψουλας

Ο Αμερικανός αστροναύτης έδωσε μάχη να κρατηθεί στην επιφάνεια του νερού, καθώς η στολή του άρχισε να γεμίζει με νερό, καθιστώντας την κατάσταση ιδιαίτερα κρίσιμη. Τελικά, ένα ελικόπτερο της διάσωσης κατάφερε να τον ανασύρει σώο από τη θάλασσα, ολοκληρώνοντας την επιχείρηση διάσωσης του Γκρίσομ.

Παράλληλα, η διασωστική ομάδα προσπάθησε να ανελκύσει και το ίδιο το σκάφος, χρησιμοποιώντας συρματόσχοινο. Ωστόσο, το βάρος του νερού που είχε εισχωρήσει στην κάψουλα ξεπερνούσε τις δυνατότητες του ελικοπτέρου. Το πλήρωμα υποχρεώθηκε να αφήσει το Liberty Bell 7 να βυθιστεί, καθώς η ανέλκυση ήταν αδύνατη υπό αυτές τις συνθήκες.

Η κάψουλα κατέλησε στον πυθμένα του Ατλαντικού Ωκεανού, σε βάθος περίπου 4.900 μέτρων, όπου και παρέμεινε για δεκαετίες, αποτελώντας ένα χαμένο κομμάτι της διαστημικής ιστορίας.

Η ανακάλυψη και η ανάσυρση μετά από τριάντα οκτώ χρόνια

Το μυστήριο της χαμένης κάψουλας λύθηκε το 1991, τριάντα χρόνια μετά το αρχικό συμβάν της βύθισης. Μια ιδιωτική αποστολή ανέλαβε την αναζήτηση, χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα σόναρ και υποβρύχια ρομποτικά οχήματα.

Με τη βοήθεια αυτής της τεχνολογίας, η αποστολή κατάφερε να εντοπίσει το ακριβές σημείο όπου είχε καταλήξει το Liberty Bell 7 στον πυθμένα. Στις είκοσι Ιουλίου του 1991, ακριβώς τριάντα οκτώ χρόνια μετά την πτήση του, το ιστορικό σκάφος επέστρεψε στην επιφάνεια, σηματοδοτώντας το τέλος μιας μακράς περιόδου παραμονής του στον βυθό.

Το Liberty Bell 7 ως έκθεμα στο μουσείο Cosmosphere

Μετά την επιτυχή ανάσυρση, το Liberty Bell 7 υποβλήθηκε σε μια μακρά και σχολαστική διαδικασία συντήρησης και αποκατάστασης. Τα διαβρωμένα μεταλλικά μέρη του σκάφους απαιτούσαν ειδική φροντίδα για να διατηρηθεί η ακεραιότητά του και η ιστορική του αξία.

Σήμερα, το αναστηλωμένο ιστορικό σκάφος εκτίθεται στο μουσείο Cosmosphere, το οποίο βρίσκεται στην πολιτεία του Κάνσας. Εκεί, το Liberty Bell 7 λειτουργεί ως ένα σημαντικό έκθεμα, υπενθυμίζοντας στους επισκέπτες τις απαρχές των επανδρωμένων διαστημικών αποστολών και την περιπέτεια που σημάδεψε την πορεία του.

Με πληροφορίες από: Gazzetta