Ο Μάικ Μπατίστ, μια εμβληματική μορφή για τον Παναθηναϊκό και πλέον βοηθός προπονητή στο πλευρό του Ζέλιμιρ Ομπράντοβιτς, τοποθετήθηκε δημόσια για το διαχρονικό ζήτημα του ρατσισμού. Μιλώντας στην εκπομπή «ALLIN» του ΣΚΑΪ, ο πρώην Αμερικανός αθλητής εξέφρασε την άποψή του για την παθογένεια που ταλανίζει την ανθρωπότητα, στρέφοντας το βλέμμα στην πατρίδα του, τις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής.

Η τοποθέτηση του Μάικ Μπατίστ για τον ρατσισμό

Ο Μάικ Μπατίστ υπογράμμισε με έμφαση ότι ο ρατσισμός παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα, το οποίο, κατά τη δική του εκτίμηση, έχει τις ρίζες του στη χώρα καταγωγής του. Ο «Μπουλντόζας», όπως ήταν γνωστός στα γήπεδα, δεν δίστασε να χαρακτηρίσει τις ΗΠΑ ως την «ραχοκοκαλιά» αυτού του φαινομένου, αναδεικνύοντας τη σοβαρότητα της κατάστασης.

Στη διάρκεια της συνέντευξής του, ο πρώην θρύλος του Παναθηναϊκού τόνισε πως οι άνθρωποι στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού έχουν μπροστά τους έναν μακρύ δρόμο. Αυτός ο δρόμος αφορά την εκμάθηση του αμοιβαίου σεβασμού, ο οποίος θα πρέπει να βασίζεται αποκλειστικά στον χαρακτήρα του κάθε ατόμου και όχι στο χρώμα του δέρματός του. Η δήλωσή του αυτή υπογραμμίζει την ανάγκη για μια βαθιά αλλαγή στην κοινωνική αντίληψη και συμπεριφορά.

Οι ΗΠΑ ως «ραχοκοκαλιά» του φαινομένου

Ο Μάικ Μπατίστ ήταν ιδιαίτερα σαφής στην τοποθέτησή του, δηλώνοντας χαρακτηριστικά: «Εξακολουθώ να πιστεύω ότι παραμένει ένα τεράστιο πρόβλημα και για να είμαι ειλικρινής μαζί σου, προέρχεται από την χώρα μου». Με αυτή τη φράση, ο Αμερικανός αθλητής έδειξε την πεποίθησή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν σημαντικό μερίδιο ευθύνης για τη διαιώνιση του ρατσισμού.

Συνεχίζοντας, ο Μπατίστ πρόσθεσε: «Είμαστε η ραχοκοκαλιά του ρατσισμού κι έχουμε ακόμα πολύ δρόμο να διανύσουμε, έτσι ώστε να μάθουμε να σεβόμαστε ο ένας τον άλλον για τον χαρακτήρα κι όχι για το χρώμα του δέρματος. Υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά να γίνει». Αυτή η δήλωση αναδεικνύει την ανάγκη για συστηματική προσπάθεια και εκπαίδευση, προκειμένου να ξεπεραστούν οι προκαταλήψεις και οι διακρίσεις που βασίζονται στην εμφάνιση.

Το μήνυμα για σεβασμό και χαρακτήρα

Το κεντρικό μήνυμα του Μάικ Μπατίστ επικεντρώθηκε στην αξία του σεβασμού που πηγάζει από τον χαρακτήρα του ατόμου. Ο ίδιος υποστήριξε ότι η κοινωνία, ειδικά στην πατρίδα του, πρέπει να προχωρήσει πέρα από τις επιφανειακές διαφορές, όπως το χρώμα του δέρματος, και να αναγνωρίσει την εσωτερική αξία του κάθε ανθρώπου.

Ο πρώην παίκτης του Παναθηναϊκού επανέλαβε την πεποίθησή του ότι η πορεία προς την πλήρη αποδοχή και τον αμοιβαίο σεβασμό είναι μακρά και απαιτητική. Η φράση «Υπάρχει πολύ, πολύ δουλειά να γίνει» υποδηλώνει ότι η καταπολέμηση του ρατσισμού δεν είναι μια εύκολη υπόθεση, αλλά απαιτεί συνεχή προσπάθεια και δέσμευση από όλες τις πλευρές της κοινωνίας.

Συμμετοχή και άλλων αθλητών

Στο πλαίσιο της ίδιας συζήτησης για τον ρατσισμό, τοποθετήθηκαν και άλλοι γνωστοί αθλητές του μπάσκετ, προσθέτοντας τις δικές τους απόψεις στο σημαντικό αυτό θέμα. Η συμμετοχή τους υπογραμμίζει την ευαισθητοποίηση του αθλητικού κόσμου απέναντι σε κοινωνικά ζητήματα.

Μεταξύ των αθλητών που εξέφρασαν τις σκέψεις τους ήταν ο Τάισον Γουόρντ, παίκτης του Ολυμπιακού, ο Φρανκ Μπάρτλεϊ της ΑΕΚ, ο Σι Τζέι Χάρις του Κολοσσού Ρόδου, ο Ται Νίκολς του Περιστερίου, καθώς και ο Νιου Γουίλιαμς του Προμηθέα Πάτρας. Οι δηλώσεις όλων αυτών των παικτών συνέβαλαν στον διάλογο για τον ρατσισμό, αναδεικνύοντας τις διαφορετικές οπτικές γωνίες και εμπειρίες που υπάρχουν.

Με πληροφορίες από: Gazzetta