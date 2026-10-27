Η νέα κοινή αγροτική πολιτική 2028-2034: Συμφωνία για το θεσμικό πλαίσιο και χρηματοδοτικά εργαλεία

Μια σημαντική πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (ΚΑΠ) για την περίοδο 2028–2034 επιτεύχθηκε χθες το βράδυ στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η συμφωνία αυτή αποτελεί ένα κρίσιμο βήμα για τη διαμόρφωση του πλαισίου που θα διέπει την ευρωπαϊκή αγροτική πολιτική τα επόμενα χρόνια, με στόχο τη στήριξη του εισοδήματος των Ευρωπαίων γεωργών.

Το θεσμικό πλαίσιο της νέας ΚΑΠ

Η συμφωνία αφορά το θεσμικό πλαίσιο που θα καθορίζει την Κοινή Αγροτική Πολιτική κατά τη νέα προγραμματική περίοδο, η οποία εκτείνεται από το 2028 έως το 2034. Το πλαίσιο αυτό περιλαμβάνει τους κανόνες οργάνωσης και εφαρμογής της πολιτικής, τις διαδικασίες και τα κριτήρια που θα χρησιμοποιούνται για τη χρηματοδότηση, καθώς και τους βασικούς πολιτικούς προσανατολισμούς της ευρωπαϊκής αγροτικής πολιτικής για τα επερχόμενα έτη. Αυτό το βήμα θεωρείται θεμελιώδες για την κατεύθυνση του αγροτικού τομέα στην Ευρώπη.

Δήλωση του Μαργαρίτη Σχοινά

Μετά την ολοκλήρωση των εργασιών του Συμβουλίου, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μαργαρίτης Σχοινάς, προέβη σε δηλώσεις, υπογραμμίζοντας τη σημασία της επίτευξης αυτής της συμφωνίας. Ο κ. Σχοινάς ανέφερε ότι «η συμφωνία που επιτεύχθηκε αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη διαμόρφωση της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής για την περίοδο 2028–2034».

Ο υπουργός συμπλήρωσε ακόμη ότι «καταφέραμε να διαμορφώσουμε ένα πλαίσιο που διατηρεί τα βασικά εργαλεία εισοδηματικής στήριξης των γεωργών και επιτυγχάνει μια ουσιαστική ισορροπία μεταξύ του κοινού ευρωπαϊκού χαρακτήρα της ΚΑΠ και της αναγκαίας ευελιξίας για τα κράτη μέλη». Η δήλωση αυτή αναδεικνύει την προσπάθεια για συνδυασμό της ενιαίας προσέγγισης με τις ιδιαίτερες ανάγκες κάθε χώρας.

Ευελιξία και ενισχυμένη στήριξη για τους γεωργούς

Η ευελιξία, αν και δεν ήταν δεδομένη, αποτελεί βασικό στοιχείο της νέας συμφωνίας. Συγκεκριμένα, περιορίζεται ο υποχρεωτικός χαρακτήρας ορισμένων παρεμβάσεων, παρέχοντας έτσι μεγαλύτερο περιθώριο για εθνικές επιλογές. Αυτό επιτρέπει σε κάθε κράτος μέλος να προσαρμόζει τα εργαλεία στήριξης στις πραγματικές ανάγκες του δικού του γεωργικού τομέα, διασφαλίζοντας πιο αποτελεσματική εφαρμογή της πολιτικής.

Παράλληλα με την αυξημένη ευελιξία, ενισχύονται και οι δυνατότητες στήριξης για συγκεκριμένες κατηγορίες γεωργών. Η νέα ΚΑΠ προβλέπει ενισχυμένη υποστήριξη για τους γεωργούς που ασκούν πραγματική γεωργική δραστηριότητα. Επιπλέον, δίνεται έμφαση στους νέους και τους μικρούς γεωργούς, ενώ ενισχύονται και τα εργαλεία που αποσκοπούν στην αντιμετώπιση κινδύνων και κρίσεων στον αγροτικό τομέα, προσφέροντας ένα δίχτυ ασφαλείας.

Το χρηματοδοτικό σκέλος της πρότασης

Σε ό,τι αφορά το χρηματοδοτικό σκέλος, η συμφωνία που επιτεύχθηκε αφορά το κανονιστικό πλαίσιο εφαρμογής της νέας ΚΑΠ και όχι το τελικό ύψος της χρηματοδότησης. Ωστόσο, η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής περιλαμβάνει ήδη ένα ειδικά δεσμευμένο ελάχιστο ποσό.

Το ποσό αυτό ανέρχεται σε 293,7 δισεκατομμύρια ευρώ και προορίζεται για την εισοδηματική στήριξη των Ευρωπαίων γεωργών. Επιπλέον, προβλέπεται η διάθεση τουλάχιστον του 10% των μη δεσμευμένων πόρων των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Εταιρικής Σχέσης για την ανάπτυξη των αγροτικών περιοχών, ενισχύοντας έτσι την περιφερειακή ανάπτυξη.

Επόμενα βήματα και πρόσθετες χρηματοδοτήσεις

Μετά την επίτευξη αυτής της συμφωνίας στο Συμβούλιο Υπουργών, ανοίγει πλέον ο δρόμος για τις διαπραγματεύσεις με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αυτές οι διαπραγματεύσεις αναμένεται να συμβάλουν στην περαιτέρω ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, διασφαλίζοντας την ομαλή και επιτυχή εφαρμογή της.

Πέρα από τα ήδη προβλεπόμενα ποσά, υπάρχει και ένα πρόσθετο χρηματοδοτικό εργαλείο, το «Unity Safety Net», το οποίο έχει σχεδιαστεί για την αντιμετώπιση κρίσεων στις γεωργικές αγορές. Υπάρχουν επίσης δυνατότητες για πρόσθετη χρηματοδότηση, οι οποίες θα εξειδικευτούν και θα καθοριστούν λεπτομερώς στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, προσφέροντας περαιτέρω στήριξη στον αγροτικό τομέα.

Με πληροφορίες από: Newsit