Ο Γιώργος Γεραπετρίτης στον ΟΗΕ: Δεν μπορεί να υπάρξει βιώσιμη ειρήνη χωρίς τη συμμετοχή των γυναικών

Ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, προήδρευσε σε ανοικτή συζήτηση του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, η οποία πραγματοποιήθηκε στην έδρα του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη. Το θέμα της συζήτησης αφορούσε την ατζέντα «Γυναίκες, Ειρήνη και Ασφάλεια», με τον επικεφαλής της ελληνικής διπλωματίας να αναδεικνύει την κρίσιμη ανάγκη για ουσιαστικό ρόλο των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες.

Παράλληλα, ο κ. Γεραπετρίτης έδωσε έμφαση στην ενίσχυση των μηχανισμών προστασίας των γυναικών από τη σεξουαλική και έμφυλη βία, υπογραμμίζοντας ότι η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια είναι αδύνατες χωρίς την πλήρη συμμετοχή τους.

Ουσιαστικός ρόλος των γυναικών στις ειρηνευτικές διαδικασίες

Κατά την ομιλία του, ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι «η βιώσιμη ειρήνη και ασφάλεια καθίστανται αδύνατες, όταν το ήμισυ του πληθυσμού που επηρεάζεται από τις συγκρούσεις απουσιάζει από το τραπέζι των διαπραγματεύσεων». Με αυτή τη δήλωση, κάλεσε τη διεθνή κοινότητα να μετατρέψει τις υφιστάμενες δεσμεύσεις σε συγκεκριμένες πρωτοβουλίες, με στόχο την αποτελεσματική προστασία και την ενδυνάμωση των γυναικών και των κοριτσιών σε παγκόσμιο επίπεδο.

Ο κ. Γεραπετρίτης στάθηκε ιδιαίτερα στην παρακαταθήκη του Ψηφίσματος 1325 του Συμβουλίου Ασφαλείας, επισημαίνοντας ότι οι αρχές και οι στόχοι του παραμένουν «σήμερα πιο επίκαιρη από ποτέ». Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τη διαχρονική σημασία του ψηφίσματος για την προώθηση της ισότητας των φύλων και την ενεργό συμμετοχή των γυναικών σε όλες τις πτυχές της ειρήνης και της ασφάλειας.

Οι επιπτώσεις των συγκρούσεων και οι νέες απειλές

Ο υπουργός Εξωτερικών εξήγησε ότι οι συνέπειες των ένοπλων συγκρούσεων επιβαρύνουν ολοένα περισσότερο τις γυναίκες, οι οποίες συχνά βρίσκονται στην πρώτη γραμμή των ανθρωπιστικών κρίσεων. Πρόσθεσε ότι σε αρκετές περιοχές του κόσμου, τα δικαιώματά τους συνεχίζουν να περιορίζονται, γεγονός που καθιστά επιτακτική την ανάγκη για ενισχυμένη δράση.

Επιπλέον, ο κ. Γεραπετρίτης αναφέρθηκε στις νέες προκλήσεις που δημιουργεί η τεχνολογική εξέλιξη, συμπεριλαμβανομένης της τεχνητής νοημοσύνης. Αυτές οι εξελίξεις, όπως ανέφερε, μπορούν να επηρεάσουν την ασφάλεια των γυναικών και την ισότιμη συμμετοχή τους στη δημόσια ζωή, απαιτώντας προσεκτική διαχείριση και προσαρμογή των πολιτικών.

Προάσπιση δικαιωμάτων και λογοδοσία για τη βία

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στην προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών των γυναικών και των κοριτσιών, την οποία ο υπουργός χαρακτήρισε ύψιστη προτεραιότητα. Επισήμανε ότι η πραγματική ισότητα παραμένει ανέφικτη όσο εκατομμύρια γυναίκες εξακολουθούν να υφίστανται παραβιάσεις των δικαιωμάτων τους, τονίζοντας την ανάγκη για άμεση και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτών των φαινομένων.

Ο κ. Γεραπετρίτης δήλωσε χαρακτηριστικά: «Καταδικάζουμε απερίφραστα όλες τις παραπάνω πράξεις και ζητούμε τη λογοδοσία των δραστών». Υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να αξιοποιηθούν αποτελεσματικότερα οι μηχανισμοί κυρώσεων των Ηνωμένων Εθνών, ώστε να διασφαλιστεί η τιμωρία όσων παραβιάζουν τα δικαιώματα των γυναικών και να αποτραπούν μελλοντικές πράξεις βίας.

Η προσωπική δέσμευση του υπουργού

Ο υπουργός Εξωτερικών αναφέρθηκε και στην προσωπική του δέσμευση απέναντι στα ζητήματα ισότητας, σημειώνοντας ότι αφιέρωσε σημαντικό μέρος της 25ετούς ακαδημαϊκής του σταδιοδρομίας στη μελέτη των πολιτικών ισότητας και της καταπολέμησης των διακρίσεων. Αυτή η αναφορά υπογραμμίζει τη βαθιά κατανόηση και την προσωπική του ευαισθητοποίηση για το θέμα.

Κλείνοντας την ομιλία του, ο κ. Γεραπετρίτης ανέφερε με έμφαση ότι «οι κοινωνίες δεν μπορούν να επιβιώσουν και να ακμάσουν, χωρίς την αποτελεσματική προστασία των γυναικών και την ουσιαστική συμμετοχή τους σε όλα τα επίπεδα της ανθρώπινης αλληλεπίδρασης». Με αυτή τη δήλωση, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο των γυναικών στην πρόοδο και την ευημερία κάθε κοινωνίας, τονίζοντας ότι η πλήρης ενσωμάτωσή τους είναι απαραίτητη για ένα βιώσιμο μέλλον.

Με πληροφορίες από: Topontiki