Η Γιούλια Ναβάλναγια προειδοποιεί για αυξανόμενη συνεργασία δικτατόρων και ακροδεξιών κομμάτων

Η Γιούλια Ναβάλναγια, χήρα του Ρώσου πολιτικού της αντιπολίτευσης Αλεξέι Ναβάλνι, προειδοποίησε για την αυξανόμενη συνεργασία μεταξύ των αυταρχικών καθεστώτων και των ακροδεξιών κομμάτων στην Ευρώπη. Η κυρία Ναβάλναγια, η οποία έχει αναδειχθεί σε ηγετική φυσιογνωμία της ρωσικής αντιπολίτευσης στην εξορία μετά τον θάνατο του συζύγου της, παρουσίασε στο Λονδίνο μια νέα έκθεση που αναφέρεται σε αυτή την «αυταρχική αλληλεγγύη».

Στις δηλώσεις της προς τους δημοσιογράφους, η επικεφαλής της ΜΚΟ Human Rights Foundation υπογράμμισε ότι οι εν λόγω δυνάμεις «μαθαίνουν ο ένας από τον άλλον, συνεργάζονται». Τόνισε επίσης ότι θα «νικηθούν μόνο αν συνεργαστούν και εκείνοι που αγωνίζονται για την ελευθερία». Η έκθεση αναλύει τις τελευταίες τάσεις του «Δείκτη Αυταρχικής Συνεργασίας», για την εκπόνηση της οποίας συνεργάστηκε το Ίδρυμα Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με την Action for Democracy, μια άλλη ΜΚΟ με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «πονηριά» των δικτατόρων και η εκμετάλλευση των δυτικών συστημάτων

Η Γιούλια Ναβάλναγια αναφέρθηκε ειδικότερα στους δικτάτορες, επισημαίνοντας ότι «γίνονται όλο και πιο πονηροί». Σύμφωνα με τις δηλώσεις της, οι δικτάτορες «ξέρουν να εκμεταλλεύονται τα χρηματοπιστωτικά και νομικά συστήματα των δυτικών χωρών και να παρακάμπτουν τους περιορισμούς και τις κυρώσεις». Αυτή η ικανότητα προσαρμογής και εκμετάλλευσης των δυτικών δομών αποτελεί ένα κεντρικό σημείο της προειδοποίησής της.

Η προειδοποίηση της κυρίας Ναβάλναγια έρχεται σε συνέχεια της ανάδειξής της σε κεντρικό πρόσωπο της ρωσικής αντιπολίτευσης. Ο σύζυγός της, Αλεξέι Ναβάλνι, αντίπαλος του Ρώσου προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, απεβίωσε στη φυλακή το 2024. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα μιας ευρωπαϊκής έρευνας που δημοσιεύθηκε τον Φεβρουάριο, ο θάνατός του οφειλόταν σε δηλητηρίαση από μια σπάνια τοξίνη.

Οι σχέσεις των ευρωπαϊκών ακροδεξιών κομμάτων

Η έκθεση που παρουσιάστηκε υπογραμμίζει ότι καθώς πλησιάζουν οι εκλογές, ιδιαίτερα στη Γαλλία και την Ισπανία, τα ευρωπαϊκά κόμματα που κατατάσσονται στην ακροδεξιά εντείνουν τις σχέσεις τους. Συγκεκριμένα, αναφέρονται ο Εθνικός Συναγερμός (RN) στη Γαλλία, το AfD στη Γερμανία και το Reform UK στο Ηνωμένο Βασίλειο, τα οποία «επισημαίνουν» όλο και περισσότερο τις μεταξύ τους σχέσεις, με στόχο την αμοιβαία «νομιμοποίηση».

Ως παράδειγμα αυτής της συνεργασίας, η έκθεση αναφέρει τη συμμετοχή του προέδρου του Εθνικού Συναγερμού (RN), Τζόρνταν Μπαρντελά, στο συνέδριο του κόμματος Reform UK. Η συμμετοχή αυτή πραγματοποιήθηκε στις αρχές Σεπτεμβρίου, αναδεικνύοντας τις διασυνδέσεις μεταξύ αυτών των πολιτικών σχηματισμών.

Εμβάθυνση των δεσμών του AfD με τη Ρωσία

Ένα άλλο σημαντικό εύρημα της έκθεσης αφορά το γερμανικό κόμμα AfD. Σύμφωνα με την έκθεση, το AfD, το οποίο στις αρχές Οκτωβρίου κατέκτησε για πρώτη φορά την προεδρία ενός περιφερειακού κοινοβουλίου της Γερμανίας, «εμβάθυνε πρόσφατα τις σχέσεις του με τη Ρωσία». Η συνεργασία αυτή, όπως επισημαίνεται, έχει προχωρήσει «πέρα από την οικονομική υποστήριξη» και έχει εξελιχθεί σε έναν πιο «ουσιαστικό» διάλογο.

Αυτή η εξέλιξη υποδηλώνει μια στρατηγική μετατόπιση στις σχέσεις μεταξύ του γερμανικού ακροδεξιού κόμματος και της Ρωσίας, με τις αλληλεπιδράσεις να αποκτούν μεγαλύτερο βάθος και ουσία πέρα από απλές οικονομικές συναλλαγές.

Ο παγκόσμιος άξονας του αυταρχισμού και οι στρατιωτικές συμμαλίες

Η έκθεση δεν περιορίζεται στην Ευρώπη, αλλά επεκτείνεται σε ένα ευρύτερο παγκόσμιο πλαίσιο. Υπογραμμίζει ότι το Πεκίνο και η Μόσχα αποτελούν τα «κύρια σημεία στήριξης ενός παγκόσμιου άξονα του αυταρχισμού». Επιπλέον, η συνεργασία στον τομέα των μέσων ενημέρωσης, καθώς και στον τεχνολογικό τομέα, έχει «θεσμοθετηθεί» μεταξύ χωρών και παραγόντων που μοιράζονται την ίδια οπτική.

Αυτή η θεσμοθετημένη συνεργασία παρατηρείται ιδίως στην Αφρική και στη Νοτιοανατολική Ασία. Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι συγκρούσεις, όπως ο πόλεμος μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, λειτουργούν ως «επιταχυντές» στη δημιουργία «στρατιωτικών συμμαχιών μεταξύ αυταρχικών καθεστώτων», ενισχύοντας περαιτέρω τον παγκόσμιο άξονα αυταρχισμού.

Με πληροφορίες από: News.gr