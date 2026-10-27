Τα exit polls στο Ισραήλ δείχνουν προβάδισμα Νετανιάχου, αλλά χωρίς αυτοδυναμία

Τα πρώτα exit polls για τις εκλογές στο Ισραήλ δείχνουν προβάδισμα για το κόμμα Λικούντ του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου. Παρά την πρωτιά σε ψήφους, οι εκτιμήσεις δεν διαμορφώνουν ξεκάθαρη κοινοβουλευτική πλειοψηφία για τον σχηματισμό κυβέρνησης στην 26η Κνεσέτ. Η απουσία αυτοδυναμίας καθιστά τις μετεκλογικές συνεργασίες καθοριστικές για την επόμενη ημέρα της χώρας.

Τα πρώτα exit polls και οι συσχετισμοί δυνάμεων

Σύμφωνα με το exit poll του Καναλιού 12, το Λικούντ του Μπενιαμίν Νετανιάχου συγκεντρώνει περίπου 55 έδρες, ενώ το κόμμα του Άιζενκοτ ακολουθεί με 49 έδρες. Το μπλοκ της αντιπολίτευσης, το οποίο αποτελείται από εβραϊκά κόμματα, φαίνεται να εξασφαλίζει συνολικά 52 έδρες. Αντίθετα, τα κόμματα που στηρίζουν τον Νετανιάχου συγκεντρώνουν 50 έδρες.

Την ίδια στιγμή, τα αραβικά κόμματα καταγράφουν ιστορικό ρεκόρ κοινοβουλευτικής εκπροσώπησης, εξασφαλίζοντας 18 έδρες, σύμφωνα με το ίδιο exit poll. Τα κόμματα αυτά τοποθετούνται επίσης απέναντι στον νυν πρωθυπουργό. Δεδομένου ότι η απόλυτη πλειοψηφία στην 120μελή Κνεσέτ απαιτεί 61 έδρες, κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν διαθέτει επαρκή δύναμη για τον σχηματισμό κυβέρνησης χωρίς πρόσθετες συμμαχίες.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα από άλλο exit poll

Ένα άλλο exit poll, από το Κανάλι 13, παρουσιάζει ελαφρώς διαφορετικά νούμερα, αλλά με παρόμοια τάση. Σε αυτή την εκτίμηση, το Λικούντ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 25 έδρες, ενώ ο Άιζενκοτ ακολουθεί με 23 έδρες. Ο Μπένετ εμφανίζεται με 14 έδρες, η Κοινή Λίστα με 10, το Ra’am με 7, και τα κόμματα Shas, Μπεν Γκβίρ και Σμοτρίτς με 6 έδρες έκαστος.

Στο exit poll του Καναλιού 13, οι Άραβες καταγράφουν 17 έδρες. Παράλληλα, το I24NEWS δημοσιοποίησε επίσης τα δικά του exit polls, όπου το μπλοκ του Νετανιάχου συγκεντρώνει 55 έδρες, το μπλοκ της αντιπολίτευσης 49 έδρες και τα αραβικά κόμματα 16 έδρες. Οι αποκλίσεις μεταξύ των exit polls υπογραμμίζουν την αβεβαιότητα έως την ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων.

Ο ρόλος των αραβικών κομμάτων και το πολιτικό αδιέξοδο

Η ιστορική επίδοση των αραβικών κομμάτων, με 18 έδρες σύμφωνα με το Κανάλι 12, ή 17 έδρες κατά το Κανάλι 13, ή 16 έδρες κατά το I24NEWS, αναδεικνύει τον σημαντικό τους ρόλο στην πολιτική σκηνή του Ισραήλ. Η θέση τους απέναντι στον Μπενιαμίν Νετανιάχου καθιστά ακόμα πιο περίπλοκη την προσπάθεια σχηματισμού κυβέρνησης.

Υπό αυτά τα δεδομένα, η στάση των αραβικών κομμάτων και οι μετεκλογικές συνεργασίες αναδεικνύονται σε καθοριστικούς παράγοντες για την επόμενη ημέρα. Το ενδεχόμενο παρατεταμένου πολιτικού αδιεξόδου παραμένει ανοιχτό, καθώς κανένα από τα δύο βασικά πολιτικά στρατόπεδα δεν έχει τη δύναμη να σχηματίσει κυβέρνηση χωρίς επιπλέον συμμαχίες.

Ρεκόρ συμμετοχής στις κάλπες

Η συμμετοχή στις εκλογές έφτασε σε επίπεδα-ρεκόρ, με το 74,3% των εγγεγραμμένων ψηφοφόρων να προσέρχεται στις κάλπες έως τις 20:00. Το ποσοστό αυτό ξεπερνά ήδη τη συνολική συμμετοχή στις εκλογές του 2022, η οποία είχε ανέλθει στο 70,6%. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή επισημαίνει ότι πρόκειται για την υψηλότερη συμμετοχή που έχει καταγραφεί έως τη συγκεκριμένη ώρα, από τότε που ξεκίνησε η ωριαία καταμέτρηση των ψηφοφόρων.

Συνολικά, μέχρι τις 20:00 είχαν ψηφίσει 5.449.277 Ισραηλινοί, αριθμός που είναι περίπου 655.000 περισσότεροι σε σύγκριση με το σύνολο όσων συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία του 2022. Παράλληλα, περίπου 70.000 Ισραηλινοί φέρεται να επέστρεψαν από το εξωτερικό προκειμένου να ασκήσουν το εκλογικό τους δικαίωμα, αριθμός που χαρακτηρίζεται πρωτοφανής για τη χώρα. Την ίδια ώρα, εκατοντάδες χιλιάδες πολίτες αναμένεται να ψηφίσουν για πρώτη φορά.

Αναμονή για τα επίσημα αποτελέσματα

Εν μέσω αυτής της εικόνας που διαμορφώνουν τα exit polls και της υψηλής συμμετοχής, η προσοχή στρέφεται πλέον στην ανακοίνωση των επίσημων αποτελεσμάτων. Η Κεντρική Εκλογική Επιτροπή έχει ανακοινώσει ότι τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα των ισραηλινών εκλογών αναμένεται να δημοσιοποιηθούν περίπου στη 01:00 τα ξημερώματα.

Με πληροφορίες από: Topontiki