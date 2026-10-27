Οι ΗΠΑ συζητούν με τη Ρωσία επιστροφή αμερικανικών πετρελαϊκών στην αγορά στο πλαίσιο ειρηνευτικών συνομιλιών για την Ουκρανία

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ρωσία βρίσκονται σε συζητήσεις για την πιθανή επιστροφή αμερικανικών εταιρειών στην ρωσική αγορά πετρελαίου, ως μέρος ευρύτερων διαπραγματεύσεων που στοχεύουν στον τερματισμό του πολέμου του Βλαντιμίρ Πούτιν στην Ουκρανία. Το θέμα αυτό αναδεικνύεται από δημοσίευμα των Financial Times, το οποίο αναφέρει ότι ο Λευκός Οίκος και το Κρεμλίνο έχουν υπονοήσει τη δυνατότητα επανάληψης κοινών επιχειρήσεων μετά το τέλος των εχθροπραξιών.

Διαπραγματεύσεις για την ειρήνη στην Ουκρανία

Οι πιθανές συμφωνίες αποτελούν μέρος μιας εκτεταμένης προσπάθειας των ΗΠΑ να θέσουν τέλος στην ολοκληρωτική εισβολή του Πούτιν, η οποία διανύει πλέον το πέμπτο έτος της. Ο στόχος είναι να προσφερθούν κίνητρα που θα φέρουν τις πλευρές στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων για την ειρήνη. Αμερικανοί αξιωματούχοι έχουν επανειλημμένα ξεκαθαρίσει ότι οποιεσδήποτε επιχειρηματικές δραστηριότητες δεν θα πραγματοποιηθούν πριν από την ολοκλήρωση του πολέμου.

Η προσέγγιση αυτή υπογραμμίζει την επιθυμία να βρεθεί μια διπλωματική λύση σε μια σύγκρουση που έχει προκαλέσει εκτεταμένες συνέπειες. Οι συζητήσεις για οικονομική συνεργασία, αν και υπό όρους, δείχνουν μια προσπάθεια να δημιουργηθούν προοπτικές για μια μεταπολεμική περίοδο, τόσο για την Ουκρανία όσο και για τη Ρωσία.

Πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες στον τομέα του πετρελαίου

Σύμφωνα με άτομα που είναι ενήμερα για το θέμα, οι συζητήσεις περιλαμβάνουν την επανάληψη μιας κοινής επιχείρησης στην οποία θα συμμετέχουν αμερικανικές και ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες. Αυτή η επιχείρηση θα μπορούσε να λάβει χώρα στα ανοικτά των ακτών της Σαχαλίνης, ενός νησιού που βρίσκεται στην Άπω Ανατολή της Ρωσίας. Το ενδεχόμενο αυτό έχει υπονοηθεί τόσο από τον Λευκό Οίκο όσο και από το Κρεμλίνο, με την προϋπόθεση ότι θα συμβεί μετά το πέρας του πολέμου.

Επιπλέον, οι συζητήσεις αφορούν τη συμμετοχή των μεγάλων αμερικανικών εταιρειών σε ένα σχέδιο για την επανέναρξη των πωλήσεων ρωσικού πετρελαϊου στην Ευρώπη. Αυτό θα γινόταν μέσω του αγωγού Ντρούζμπα, ο οποίος αποτελεί μια κρίσιμη υποδομή για την ενεργειακή τροφοδοσία της Ευρώπης. Τα πιθανά αυτά έργα εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσουν σε ύψος τα 14 δισεκατομμύρια δολάρια, προσδίδοντας σημαντική οικονομική διάσταση στις διαπραγματεύσεις.

Ο ρόλος του ειδικού απεσταλμένου Στιβ Γουίτκοφ

Ο Στιβ Γουίτκοφ, ο οποίος είναι ειδικός απεσταλμένος του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, είχε συζητήσεις με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν σχετικά με πιθανές επιχειρηματικές συμφωνίες. Η συνάντηση αυτή έλαβε χώρα στην Αγία Πετρούπολη στις αρχές Σεπτεμβρίου. Οι πληροφορίες αυτές προέρχονται από άτομα που γνωρίζουν το θέμα.

Σε μια μεταγενέστερη επίσκεψή του στη Μόσχα, η οποία πραγματοποιήθηκε την περασμένη εβδομάδα, ο κ. Γουίτκοφ φωτογραφήθηκε από την ομάδα τύπου του Κρεμλίνου. Σύμφωνα με τις δημοσιευμένες φωτογραφίες, στο σημειωματάριό του διακρίνονταν, μεταξύ άλλων σημειώσεων, οι λέξεις «Επιχειρηματικές Συμφωνίες». Αυτό το γεγονός υπογραμμίζει το κεντρικό βάρος που δίνεται στις οικονομικές πτυχές των συνομιλιών.

Οι θέσεις ΗΠΑ και Ρωσίας για τις συμφωνίες

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στους Financial Times ότι οι εκπρόσωποι του Προέδρα Τραμπ έχουν συζητήσει οικονομικές προτάσεις και με τις δύο πλευρές της σύγκρουσης. Οι προτάσεις αυτές περιλαμβάνουν ένα μεταπολεμικό οικονομικό πλαίσιο, το οποίο θα αποσκοπεί στη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών ανάπτυξης και επενδύσεων για την Ουκρανία. Ταυτόχρονα, εξετάζονται και πιθανές ευκαιρίες για μεταπολεμική οικονομική συνεργασία με τη Ρωσία.

Ο ίδιος αξιωματούχος διευκρίνισε ότι «οι οικονομικές συμφωνίες θα συμπεριληφθούν και θα υπόκεινται σε ένα ολοκληρωμένο ειρηνευτικό πλαίσιο που θα σταματήσει τις δολοφονίες σε αυτόν τον βάναυσο πόλεμο· τίποτα δεν έχει οριστικοποιηθεί». Από την πλευρά της, η Μόσχα αντιλαμβάνεται αυτές τις επιχειρηματικές συμφωνίες ως κίνητρα για τον Ντόναλντ Τραμπ να ομαλοποιήσει τους δεσμούς με τη Ρωσία πριν από την ολοκλήρωση του πολέμου. Το Κρεμλίνο έχει εκφράσει ανοιχτά την προθυμία του να επαναλάβει την οικονομική συνεργασία με τις ΗΠΑ, παρά το γεγονός ότι συνεχίζει να διεξάγει πόλεμο στην Ουκρανία.

Προκλήσεις στην υλοποίηση των συμφωνιών

Παρά τις συζητήσεις και τις προθέσεις που έχουν εκφραστεί, πολλές από τις συμφωνίες που βρίσκονται στο τραπέζι αντιμετωπίζουν σημαντικές αντιξοότητες. Η πολυπλοκότητα της γεωπολιτικής κατάστασης, οι υφιστάμενες κυρώσεις και οι εν εξελίξει εχθροπραξίες στην Ουκρανία δημιουργούν ένα δύσκολο περιβάλλον για την υλοποίηση τέτοιων μεγάλων ενεργειακών και οικονομικών σχεδίων. Η επίτευξη ενός ολοκληρωμένου ειρηνευτικού πλαισίου αποτελεί προαπαιτούμενο για την πρόοδο αυτών των προτάσεων.

Με πληροφορίες από: Topontiki