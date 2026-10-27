Η κατάπαυση του πυρός σε περιοχές της Χερσώνας επεκτάθηκε για ανθρωπιστικούς λόγους

Η τοπική κατάπαυση του πυρός μεταξύ της Ουκρανίας και της Ρωσίας επεκτάθηκε και πέραν της πόλης Ολέσκι, όπως ανακοίνωσε την Τρίτη (27.10.2026) η πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ. Η επέκταση αυτή αφορά και άλλες περιοχές εντός της περιφέρειας της Χερσώνας, με βασικό στόχο την ασφαλή διέλευση ανθρωπιστικής βοήθειας και την προστασία των αμάχων. Ο προγραμματισμός για την έναρξη της κατάπαυσης του πυρός επιταχύνθηκε δύο ημέρες νωρίτερα από το αρχικό χρονοδιάγραμμα.

Η ανακοίνωση της Μελάνια Τραμπ

Σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα X, πρώην Twitter, η Μελάνια Τραμπ γνωστοποίησε τις εξελίξεις σχετικά με την κατάπαυση του πυρός στην Ουκρανία. Ειδικότερα, ανέφερε ότι ο προγραμματισμός επιταχύνθηκε κατά δύο ημέρες νωρίτερα από το χρονοδιάγραμμα. Ο λόγος αυτής της επιτάχυνσης ήταν η ανάγκη να προστατευθεί η ασφάλεια των αμάχων που βρίσκονται στην περιοχή. Παράλληλα, η κίνηση αυτή αποσκοπεί στη διευκόλυνση της παράδοσης κρίσιμης ανθρωπιστικής βοήθειας στους πληγέντες.

Η Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ υπογράμμισε επίσης ότι η γεωγραφική περιοχή της κατάπαυσης του πυρός έχει διευρυνθεί. Η επέκταση αυτή είναι πέρα από την πόλη Ολέσκι, καλύπτοντας πλέον ένα ευρύτερο τμήμα εντός της περιφέρειας της Χερσώνας. Αυτή η διεύρυνση έχει ως στόχο να διασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση για τις ανθρωπιστικές αυτοκινητοπομπές, επιτρέποντας την απρόσκοπτη παροχή βοήθειας.

Έναρξη και γεωγραφική επέκταση

Η κατάπαυση του πυρός μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας τέθηκε σε ισχύ στις 4:00 π.μ. ώρα Μόσχας, την 27η Οκτωβρίου 2026. Η έναρξη αυτή πραγματοποιήθηκε νωρίτερα από το αρχικά προβλεπόμενο, συγκεκριμένα δύο ημέρες πριν από το καθορισμένο χρονοδιάγραμμα. Η απόφαση για την επιτάχυνση της έναρξης ελήφθη με γνώμονα την προστασία της ασφάλειας των αμάχων που διαβιούν στις επηρεαζόμενες περιοχές, καθώς και για να διευκολυνθεί η έγκαιρη παράδοση της αναγκαίας ανθρωπιστικής βοήθειας.

Η γεωγραφική κάλυψη της κατάπαυσης του πυρός έχει διευρυνθεί σημαντικά. Αρχικά επικεντρωμένη στην πόλη Ολέσκι, η εκεχειρία επεκτάθηκε σε επιπλέον περιοχές εντός της περιφέρειας της Χερσώνας. Αυτή η διεύρυνση κρίθηκε απαραίτητη για να εξασφαλιστεί η ασφαλής διέλευση των ανθρωπιστικών αυτοκινητοπομπών, οι οποίες μεταφέρουν ζωτικής σημασίας προμήθειες και υποστήριξη στους κατοίκους.

Επιβεβαίωση από τη ρωσική πλευρά

Την έναρξη και την επέκταση της κατάπαυσης του πυρός επιβεβαίωσε ο στρατηγός Βαλέρι Γκερασίμοφ, ο οποίος είναι ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ρωσικών Ενόπλων Δυνάμεων. Η επιβεβαίωση αυτή υπογραμμίζει τη συμφωνία των εμπλεκόμενων πλευρών για την εφαρμογή των μέτρων που αποσκοπούν στην προστασία των αμάχων και τη διευκόλυνση των ανθρωπιστικών επιχειρήσεων στην περιοχή της Χερσώνας.

Διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός

Στο μεταξύ, από τη Μόσχα, η επίτροπος ανθρωπίνων δικαιωμάτων, Γιάνα Λαντράτοβα, παρείχε διευκρινίσεις σχετικά με τη διάρκεια της κατάπαυσης του πυρός. Σύμφωνα με τη δήλωσή της, η εκεχειρία στην κατεχόμενη πόλη Ολέσκι θα παραμείνει σε ισχύ για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Η ισχύς της κατάπαυσης του πυρός έχει οριστεί να διαρκέσει μέχρι τις 22:59 ώρα Μόσχας, η οποία αντιστοιχεί στις 21:59 ώρα Ελλάδας, την 1η Νοεμβρίου.

Αυτή η χρονική δέσμευση παρέχει ένα πλαίσιο για τις ανθρωπιστικές προσπάθειες και την ασφάλεια των πολιτών, επιτρέποντας την εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών εντός του καθορισμένου διαστήματος. Η ανακοίνωση της κυρίας Λαντράτοβα συμπληρώνει τις πληροφορίες που δόθηκαν από την πρώτη κυρία των ΗΠΑ, Μελάνια Τραμπ, προσδιορίζοντας το ακριβές χρονικό όριο της ισχύος της εκεχειρίας στην εν λόγω περιοχή.

Με πληροφορίες από: Newsit