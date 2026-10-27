Σερβία: Διαδηλωτές εισέβαλαν σε τηλεοπτικό κανάλι, ζητώντας εξηγήσεις

Σκηνές έντασης εκτυλίχθηκαν στη Σερβία το βράδυ της Δευτέρας, 26 Οκτωβρίου 2026, όταν δεκάδες διαδηλωτές εισέβαλαν στο τηλεοπτικό κανάλι Informer, το οποίο είχε στηρίξει τον Αλεξάνταρ Βούτσιτς. Οι διαδηλωτές διέκοψαν ζωντανή εκπομπή και απαίτησαν εξηγήσεις από τον ιδιοκτήτη του σταθμού. Το περιστατικό σημειώθηκε στον απόηχο της εκλογικής νίκης της «Φοιτητικής Λίστας», η οποία εξασφάλισε κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Ωστόσο, η νέα κυβέρνηση αναμένει την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών για τον σχηματισμό της.

Εισβολή στο Informer και ένταση στο Βελιγράδι

Περίπου 30 διαδηλωτές εισήλθαν στις εγκαταστάσεις του τηλεοπτικού σταθμού Informer στο Βελιγράδι το βράδυ της Δευτέρας. Η εισβολή συνέβη την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη ζωντανή εκπομπή. Στην εκπομπή συμμετείχε ο ιδιοκτήτης και αρχισυντάκτης του σταθμού, Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς.

Οι συγκεντρωμένοι περικύκλωσαν τον κ. Βουτσίτσεβιτς, απαιτώντας να λογοδοτήσει για τη στάση του μέσου κατά τη διάρκεια των αντικυβερνητικών κινητοποιήσεων. Ακούστηκαν συνθήματα όπως «Έτσι είναι στην ελεύθερη Σερβία» και «Πού είναι τώρα ο Βούτσιτς;». Κάποιοι από τους διαδηλωτές ζήτησαν μάλιστα τη σύλληψη του ιδιοκτήτη του τηλεοπτικού σταθμού.

Ακολούθησε έντονη λεκτική αντιπαράθεση μεταξύ των διαδηλωτών και του κ. Βουτσίτσεβιτς. Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδόθηκαν για το περιστατικό, οι διαδηλωτές απομάκρυναν τον Ντράγκαν Βουτσίτσεβιτς σπρώχνοντάς τον. Κατά την άφιξη της αστυνομίας στην περιοχή, σημειώθηκαν επεισόδια και προκλήθηκαν φθορές στη βιτρίνα του κτιρίου.

Το κλίμα πόλωσης και η αντίδραση της «Φοιτητικής Λίστας»

Η εισβολή των διαδηλωτών στο κανάλι Informer ανέδειξε το κλίμα πόλωσης που επικρατεί στη Σερβία. Αυτό το κλίμα έχει διαμορφωθεί μετά την ήττα του Αλεξάνταρ Βούτσιτς στις πρόσφατες εκλογές. Η «Φοιτητική Λίστα», η οποία αναδείχθηκε νικήτρια, έσπευσε να καταδικάσει τις επιθέσεις σε μέσα ενημέρωσης.

Η νικήτρια παράταξη ζήτησε σεβασμό στους θεσμούς, τονίζοντας την ανάγκη για ομαλότητα. Παρά την κοινοβουλευτική πλειοψηφία που εξασφάλισε, η «Φοιτητική Λίστα» βρίσκεται σε αναμονή. Αναμένει την ολοκλήρωση των θεσμικών διαδικασιών για να προχωρήσει στον σχηματισμό κυβέρνησης, διατηρώντας μια στάση υπευθυνότητας απέναντι στις εξελίξεις.

Καταγγελίες για τη δημοσιογραφική πρακτική του Informer

Το τηλεοπτικό κανάλι Informer είχε βρεθεί επανειλημμένα στο επίκεντρο καταγγελιών στο παρελθόν. Οι καταγγελίες αφορούσαν τη δημοσιογραφική του πρακτική και τη στάση του απέναντι στους επικριτές της προηγούμενης κυβέρνησης. Το μέσο κατηγορήθηκε για συστηματική στοχοποίηση διαδηλωτών, ακτιβιστών και δημοσιογράφων.

Κατά τη διάρκεια των φοιτητικών κινητοποιήσεων, το Informer παρουσίαζε αυτά τα πρόσωπα ως εχθρούς του κράτους. Επίσης, τους κατηγορούσε ότι εξυπηρετούσαν ξένα συμφέροντα. Αυτή η πρακτική είχε προκαλέσει έντονες αντιδράσεις και κριτική από διάφορους φορείς.

Σύμφωνα με τις καταγγελίες, το μέσο είχε προχωρήσει ακόμη και στη δημοσιοποίηση προσωπικών δεδομένων φοιτητών και δημοσιογράφων. Αυτό περιλάμβανε και στοιχεία που αφορούσαν μέλη των οικογενειών τους. Η Ανεξάρτητη Ένωση Συντακτών της Σερβίας είχε επίσης εκφράσει τις ανησυχίες της σχετικά με αυτές τις πρακτικές.

Εξελίξεις και απαιτήσεις στον χώρο των μέσων ενημέρωσης

Την ίδια ώρα, οι εξελίξεις στο πεδίο της ενημέρωσης στη Σερβία επιταχύνονται, με σημαντικές κινήσεις από διάφορους φορείς. Η δημόσια τηλεόραση της Βοϊβοντίνας ζήτησε συγγνώμη για τη στάση της τα προηγούμενα χρόνια. Αυτή η κίνηση υποδηλώνει μια προσπάθεια αναπροσαρμογής και αποκατάστασης της εμπιστοσύνης.

Παράλληλα, οι φοιτητές συνεχίζουν να διατυπώνουν αιτήματα προς την ηγεσία της σερβικής δημόσιας τηλεόρασης. Συγκεκριμένα, απαιτούν παραιτήσεις από την ηγεσία της. Οι απαιτήσεις αυτές εντάσσονται στο γενικότερο πλαίσιο των κινητοποιήσεων και της επιθυμίας για αλλαγή στον τρόπο λειτουργίας των μέσων ενημέρωσης στη χώρα.

Με πληροφορίες από: Newsit