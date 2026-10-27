Η Βόρεια Κορέα αναπτύσσει βαρέα όπλα στα σύνορα και απειλεί τη Νότια

Οι φόβοι για γενικευμένη σύρραξη στην Κορεατική Χερσόνησο αναζωπυρώνονται, καθώς η Πιονγιάνγκ αναπτύσσει βαρέα όπλα στα σύνορα και εξαπολύει νέες απειλές. Η ένταση ανάμεσα στη Βόρεια και τη Νότια Κορέα αγγίζει εκ νέου επικίνδυνα επίπεδα, εντείνοντας τις ανησίες της διεθνούς κοινότητας για το ενδεχόμενο μιας νέας πολεμικής σύγκρουσης. Η ηγεσία της Βόρειας Κορέας επιλέγει την οδό της ακραίας ρητορικής και των επιθετικών κινήσεων, παρά τις προτάσεις για διάλογο από τη Σεούλ.

Ανάπτυξη βαρέων όπλων στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη

Στην αποστρατιωτικοποιημένη ζώνη, εντοπίστηκαν τρία βαρέα αυτοκινούμενα πυροβόλα, τα οποία ήταν στραμμένα απευθείας προς το έδαφος της Νότιας Κορέας. Η κίνηση αυτή της Πιονγιάνγκ χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα επιθετική, καθώς σηματοδοτεί μια απροκάλυπτη επίδειξη στρατιωτικής ισχύος σε μια ήδη τεταμένη περιοχή. Η παρουσία αυτού του βαρέως οπλισμού στα σύνορα είναι εξαιρετικά ασυνήθιστη, σύμφωνα με αναλυτές.

Σε ένα από τα εν λόγω πυροβόλα, αναγραφόταν ένα απειλητικό σύνθημα που έγραφε: «Καταστρέψτε τους Αμερικανούς ιμπεριαλιστές εισβολείς, τους ορκισμένους εχθρούς του λαού της Κορέας». Αυτό το μήνυμα αποτελεί ένα ξεκάθαρο σημάδι ότι η Πιονγιάνγκ σκοπεύει να επιβάλει την πολιτική της με τη βία και όχι μέσω διαλόγου, όπως επισημαίνουν οι αναλυτές.

Ακραία ρητορική και κατηγορίες κατά της Σεούλ

Παρά τις προτάσεις του Νοτιοκορεάτη προέδρου Λι Τζάε Μιούνγκ για έναρξη συνομιλιών, με στόχο τον επίσημο τερματισμό του πολέμου που τεχνικά βρίσκεται σε εκεχειρία από το 1953, η ηγεσία της Πιονγιάνγκ επιλέγει την οδό της ακραίας ρητορικής. Η Βόρεια Κορέα απέστειλε επιστολές στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, κατηγορώντας τη Σεούλ για ένα «σκηνοθετημένο επεισόδιο με νάρκες».

Αυτές οι κατηγορίες, σε συνδυασμό με την ανάπτυξη βαρέων όπλων, εντείνουν την ανησυχία για την πορεία των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών. Η επιλογή της Πιονγιάνγκ να χρησιμοποιεί τέτοια γλώσσα και να προβαίνει σε τέτοιες κινήσεις, υπογραμμίζει την άρνησή της να συμμετάσχει σε ειρηνικές διαπραγματεύσεις αυτή τη στιγμή.

Ο καθοριστικός ρόλος της Κιμ Γιο Γιονγκ

Την ίδια ώρα, η επιρροή της αδελφής του Βορειοκορεάτη ηγέτη, Κιμ Γιονγκ Ουν, Κιμ Γιο Γιονγκ, παραμένει καταλυτική στις εξελίξεις. Η 39χρονη αξιωματούχος προειδοποίησε δημόσια ότι οι ένοπλες δυνάμεις της χώρας είναι έτοιμες να «εξολοθρεύσουν αμείλικτα» τα στρατεύματα της Νότιας Κορέας. Οι δηλώσεις της προσθέτουν στην ήδη τεταμένη ατμόσφαιρα.

Η Κιμ Γιο Γιονγκ υποστήριξε επίσης πως η Σεούλ προβαίνει σε προκλήσεις κατά της συνοριακής γραμμής, δικαιολογώντας με αυτό τον τρόπο την ετοιμότητα των βορειοκορεατικών δυνάμεων για αντίδραση. Ο ρόλος της στην διαμόρφωση της εξωτερικής πολιτικής και της στρατιωτικής στάσης της Βόρειας Κορέας θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικός.

Φημολογία για την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν και αυξημένη ετοιμότητα

Παράλληλα με τις στρατιωτικές εξελίξεις, υπάρχει φημολογία γύρω από την υγεία του Κιμ Γιονγκ Ουν, του ηγέτη της Βόρειας Κορέας. Αυτή η φημολογία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των στρατιωτικών μέτρων ετοιμότητας που παρατηρούνται στην περιοχή, συμβάλλει στην αύξηση της αβεβαιότητας και της έντασης.

Όλα αυτά τα στοιχεία καθιστούν την Κορεατική Χερσόνησο μία από τις πιο εύφλεκτες ζώνες του πλανήτη. Οι συνεχείς απειλές, η ανάπτυξη βαρέως οπλισμού και η σκληρή ρητορική από την πλευρά της Πιονγιάνγκ, διατηρούν σε υψηλά επίπεδα τους φόβους για μια νέα σύγκρουση.

Με πληροφορίες από: Gazzetta