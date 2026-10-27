Γκαμπόν: Βυθίστηκε πλατφόρμα γεώτρησης με 115 επιβαίνοντες – Ένας νεκρός και τέσσερις αγνοούμενοι

Μια μεγάλη πλατφόρμα γεώτρησης, η Prospector 5, βυθίστηκε το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου στον Ατλαντικό Ωκεανό, στα ανοιχτά της Γκαμπόν, ενώ προετοιμαζόταν για γεωτρήσεις. Στην πλατφόρμα επέβαιναν 115 άνθρωποι. Το ναυτικό ατύχημα είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο ενός εργαζομένου και την εξαφάνιση τεσσάρων ακόμη, σύμφωνα με πληροφορίες του Reuters. Οι έρευνες για τους αγνοουμένους βρίσκονται σε εξέλιξη.

Το χρονικό του ατυχήματος

Το περιστατικό συνέβη το βράδυ του Σαββάτου 24 Οκτωβρίου, σε θαλάσσια περιοχή κοντά στην παράκτια πόλη Μαϊούμπα, στον Ατλαντικό Ωκεανό. Η πλατφόρμα Prospector 5, η οποία ανήκει και λειτουργεί από την εταιρεία Borr Drilling, επρόκειτο να χρησιμοποιηθεί σε προγραμματισμένες γεωτρήσεις για λογαριασμό της BW Energy. Τη στιγμή της βύθισης, η πλατφόρμα βρισκόταν σε διαδικασία εργασιών ανύψωσης και σταθεροποίησης, ως μέρος της προετοιμασίας της για την επικείμενη γεωτρητική δραστηριότητα.

Η αιτία της βύθισης

Σύμφωνα με τα προκαταρκτικά ευρήματα που ανακοίνωσε η Borr Drilling, η βύθιση της πλατφόρμας οφείλεται σε ένα φαινόμενο που ονομάζεται «punch-through». Αυτό συμβαίνει όταν ένα ή περισσότερα πόδια μιας υπεράκτιας πλατφόρμας βυθίζονται απροσδόκητα στο θαλάσσιο έδαφος, παρόλο που προηγουμένως στηρίζονταν σε αυτό. Η ξαφνική απώλεια στήριξης προκαλεί αστάθεια στην κατασκευή, οδηγώντας στην κατάρρευση και τελικά στη βύθισή της, όπως συνέβη στην περίπτωση της Prospector 5.

Επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης

Από τους 115 επιβαίνοντες στην πλατφόρμα, οι 110 είχαν εντοπιστεί και διασωθεί έως τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από την Borr Drilling. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης συνεχίζονται εντατικά, με τη συμμετοχή θαλάσσιων και εναέριων μέσων, ενώ το Πολεμικό Ναυτικό της Γκαμπόν έχει συνδράμει στις προσπάθειες.

Το Reuters μετέδωσε πληροφορίες, επικαλούμενο πηγές που γνωρίζουν την υπόθεση, σύμφωνα με τις οποίες ένας Ινδός εργαζόμενος έχασε τη ζωή του. Οι τέσσερις άνθρωποι που εξακολουθούν να αγνοούνται φέρεται να είναι τρεις υπήκοοι της Γκαμπόν και ένας αλλοδαπός εργαζόμενος. Ωστόσο, οι αρχές της Γκαμπόν εξακολουθούσαν να αναφέρουν πέντε αγνοουμένους, χωρίς να έχουν επιβεβαιώσει επίσημα τον θάνατο.

Η αντίδραση των αρχών και της εταιρείας

Μετά το ατύχημα, το υπουργείο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου της Γκαμπόν ενεργοποίησε άμεσα μονάδα διαχείρισης κρίσεων. Παράλληλα, διέταξε τη διεξαγωγή τεχνικής έρευνας για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια της βύθισης της πλατφόρμας. Ο διευθύνων σύμβουλος της Borr Drilling, Μπρούνο Μοράντ, δήλωσε ότι η απόλυτη προτεραιότητα της εταιρείας είναι η πλήρης υποστήριξη των επιχειρήσεων διάσωσης και η φροντίδα όλων των εργαζομένων που επηρεάστηκαν από το περιστατικό. Μετά τη βύθιση της Prospector 5, η παραγωγή στην υπεράκτια περιοχή τέθηκε σε αναστολή.

Το βίντεο της βύθισης

Δραματικό βίντεο που κυκλοφόρησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει τις στιγμές του ναυτικού ατυχήματος. Το υλικό φέρεται να τραβήχτηκε από ανθρώπους που βρίσκονταν σε κοντινό σκάφος και δείχνει την πλατφόρμα να χάνεται σταδιακά κάτω από την επιφάνεια της θάλασσας.

Με πληροφορίες από: Gazzetta