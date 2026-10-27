Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην τηλεόραση ως συμπαρουσιάστρια στο junior masterchef Αυστραλίας

Η Μέγκαν Μαρκλ επιστρέφει στην τηλεόραση, καθώς επιβεβαιώθηκε ότι θα αναλάβει τον ρόλο της συμπαρουσιάστριας στη νέα σεζόν του «Junior MasterChef Australia» το 2027. Σύμφωνα με το αυστραλιανό Channel 10, θα βρίσκεται στο πλευρό της Πο Λινγκ Γιου. Η ίδια η Μέγκαν Μαρκλ δήλωσε ότι ανυπομονεί για τη συμμετοχή της στην εκπομπή.

Η επιστροφή στην τηλεόραση και οι προηγούμενες εμφανίσεις

Η Δούκισσα του Σάσεξ θα συμπράξει με την Πο Λινγκ Γιου στη νέα σεζόν του «Junior MasterChef Australia», το οποίο αναμένεται να προβληθεί το 2027. Η σειρά μεταδίδεται από το αυστραλιανό δίκτυο Network 10, το οποίο αποτελεί μέρος της Paramount ANZ. Η Μέγκαν Μαρκλ έχει εκφράσει τον ενθουσιασμό της για αυτή την τηλεοπτική επιστροφή.

Η δήλωσή της αναφέρει χαρακτηριστικά: «Λατρεύω να μαγειρεύω με τα δικά μου παιδιά, οπότε το να βλέπω τι δημιουργούν αυτοί οι νεαροί αστέρες στην κουζίνα θα είναι πολύ διασκεδαστικό». Αυτή δεν είναι η πρώτη της επαφή με το MasterChef, καθώς είχε εμφανιστεί ως προσκεκλημένη κριτής στην εκδοχή για ενήλικες στις αρχές του 2026.

Η επικαιρότητα γύρω από τη Μέγκαν Μαρκλ

Η ανακοίνωση της επιστροφής της Μέγκαν Μαρκλ στην τηλεόραση έρχεται σε μια περίοδο έντονης δημοσιότητας γύρω από το πρόσωπό της. Η ίδια βρίσκεται στην επικαιρότητα όχι μόνο λόγω της παρουσίας της μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι και τα δύο παιδιά τους, αλλά και εξαιτίας των κατηγοριών που έχουν διατυπωθεί σε βάρος του πατέρα της, Τόμας Μαρκλ.

Οι κατηγορίες αυτές αφορούν σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων, τις οποίες ο Τόμας Μαρκλ αρνείται κατηγορηματικά. Η κατάσταση αυτή έχει προκαλέσει νέο ενδιαφέρον γύρω από την οικογένεια της Μέγκαν, προσθέτοντας ένα επιπλέον επίπεδο στην ήδη αυξημένη προσοχή που δέχεται.

Οι κατηγορίες κατά του Τόμας Μαρκλ και η αντίδρασή του

Ο πατέρας της Μέγκαν Μαρκλ, Τόμας Μαρκλ, αντιμετωπίζει κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων. Ο ίδιος έχει απορρίψει κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς αυτούς, χαρακτηρίζοντάς τους ως «ψέματα». Κατά τη δική του δήλωση, οι κατηγορίες χρησιμοποιούνται με σκοπό να καταστρέψουν τη φήμη του.

Η υπόθεση αυτή έχει προκαλέσει αναταραχή και έχει φέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις εντός της οικογένειας Μαρκλ. Ο Τόμας Μαρκλ επιμένει στην αθωότητά του και αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή στις φερόμενες παραβάσεις.

Η στάση της Μέγκαν απέναντι στον πατέρα της και την υπόθεση

Σύμφωνα με πληροφορίες του BBC, η Μέγκαν Μαρκλ διέκοψε κάθε επαφή με τον πατέρα της πέρυσι. Του είχε δηλώσει ότι τόσο η ίδια όσο και οι αρχές γνώριζαν πως είχε κακοποιήσει νεαρά κορίτσια. Η Μέγκαν φέρεται να είναι «αναστατωμένη και απογοητευμένη» από τον τρόπο χειρισμού της υπόθεσης που αφορά την επιστολή με τις καταγγελίες σε βάρος του πατέρα της από τη Μητροπολιτική Αστυνομία του Λονδίνου.

Φίλος της Μέγκαν Μαρκλ αποκάλυψε ότι η ίδια φέρεται να περίμενε πως οι πληροφορίες θα διερευνώνταν ενδελεχώς. Ωστόσο, προέκυψαν ερωτήματα σχετικά με το κατά πόσο ενημερώθηκαν οι αρμόδιες αρχές εκτός του Ηνωμένου Βασιλείου, γεγονός που συνέβαλε στην απογοήτευσή της.

Ο ρόλος της Μητροπολιτικής Αστυνομίας και τα ερωτήματα

Οι βρετανικές αστυνομικές αρχές καλούνται πλέον να εξηγήσουν γιατί οι πληροφορίες που περιλαμβάνονταν στην επιστολή δεν διαβιβάστηκαν σε υπηρεσίες του εξωτερικού. Η Scotland Yard επιβεβαίωσε ότι είχε λάβει επιστολή η οποία περιείχε «μια σειρά ισχυρισμών σχετικά με φερόμενες παραβάσεις» που εμπίπτουν εκτός της δικαιοδοσίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η αστυνομία παραδέχθηκε ότι οι συγκεκριμένες πληροφορίες δεν διαβιβάστηκαν σε υπηρεσίες του εξωτερικού. Αυτή η παραδοχή έχει προκαλέσει περαιτέρω ερωτήματα σχετικά με τις διαδικασίες και την αποτελεσματικότητα της διαχείρισης τέτοιων καταγγελιών από τις αρχές.

Η πρόσφατη περιοδεία στην Αυστραλία και το ζήτημα της αμοιβής

Η επιστροφή της Μέγκαν Μαρκλ στην Αυστραλία για το «Junior MasterChef» έρχεται μετά από μια τετραήμερη περιοδεία που πραγματοποίησε στη χώρα τον Απρίλιο, μαζί με τον πρίγκιπα Χάρι. Η παρουσία της στην Αυστραλία είναι πλέον συνδεδεμένη και με την τηλεοπτική της δραστηριότητα.

Σχετικά με το αν η Μέγκαν θα αμείβεται για τη συμμετοχή της ως συμπαρουσιάστρια στη σεζόν του «Junior MasterChef», το αυστραλιανό δίκτυο Network 10 δεν απάντησε σε σχετική ερώτηση που τέθηκε από το BBC. Το ζήτημα της αμοιβής της παραμένει χωρίς επίσημη απάντηση.

Με πληροφορίες από: Newsit