Φωτιά σε κτίριο στην Ελβετία: Πέντε αγνοούμενοι και οκτώ τραυματίες

Μια μεγάλη πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε κτίριο κατοικιών στην πόλη Τουσίς, στην ανατολική Ελβετία, τα ξημερώματα της Παρασκευής. Το συμβάν, για το οποίο η τοπική αστυνομία ενημερώθηκε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, είχε ως αποτέλεσμα να τραυματιστούν οκτώ άνθρωποι, ενώ πέντε άλλοι εξακολουθούν να αγνοούνται. Οι αρχές συνεχίζουν τις προσπάθειες για την πλήρη κατάσβεση και τον εντοπισμό των αγνοουμένων.

Η εκδήλωση της πυρκαγιάς και οι πρώτες ενέργειες

Η μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε τη νύχτα της Πέμπτης προς Παρασκευή στην Τουσίς, μια πόλη που βρίσκεται στην περιοχή των Άλπεων Graubünden, γνωστή και ως Grisons, στην ανατολική Ελβετία. Σύμφωνα με τις ανακοινώσεις της αστυνομίας του καντονιού Γκριζόν, ένα εστιατόριο και διαμερίσματα που στεγάζονταν στο κτίριο κάηκαν ολοσχερώς. Οι αρχικές έρευνες των αρχών δείχνουν ότι η φωτιά εκδηλώθηκε στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Από το φλεγόμενο κτίριο κατάφεραν να βγουν συνολικά δεκατέσσερις άνθρωποι. Ανάμεσά τους ήταν και οι οκτώ τραυματίες, οι οποίοι χρειάστηκαν άμεση ιατρική φροντίδα. Η άμεση κινητοποίηση των αρχών ήταν κρίσιμη για την απομάκρυνση των ατόμων από τον κίνδυνο.

Ο απολογισμός των τραυματιών και των αγνοουμένων

Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια της πυρκαγιάς. Ειδικότερα, δύο από τους τραυματίες φέρουν σοβαρά τραύματα, δύο βρίσκονται σε μέτρια κατάσταση, ενώ δύο άλλοι έχουν υποστεί ελαφρά τραύματα. Για την κατάσταση της υγείας των υπόλοιπων δύο τραυματιών δεν δόθηκαν περαιτέρω λεπτομέρειες από την αστυνομία.

Οι τραυματίες μεταφέρθηκαν σε διάφορα νοσοκομεία της περιοχής, συγκεκριμένα στο Chur, το Thusis, το Ilanz και τη Ζυρίχη, για να λάβουν την απαραίτητη ιατρική περίθαλψη. Παράλληλα, πέντε άνθρωποι παραμένουν αγνοούμενοι μέσα στους κατεστραμμένους ορόφους του κτιρίου, με τις έρεβες για τον εντοπισμό τους να συνεχίζονται εντατικά.

Δυσκολίες στις επιχειρήσεις κατάσβεσης και διάσωσης

Οι πυροσβεστικές δυνάμες αντιμετώπισαν σημαντικές προκλήσεις κατά τη διάρκεια των επιχειρήσεων κατάσβεσης. Το κλιμακοστάσιο του κτιρίου κατέρρευσε, γεγονός που δυσχέρανε την πρόσβαση των πυροσβεστών στα ανώτερα σημεία της πυρκαγιάς. Για τον λόγο αυτό, κρίθηκε απαραίτητο να ανοιχτεί η οροφή του κτιρίου με τη χρήση γερανού, προκειμένου να διευκολυνθεί η κατάσβεση.

Σχεδόν 100 πυροσβέστες εξακολουθούσαν να επιχειρούν στο σημείο το πρωί της Παρασκευής, καθώς η φωτιά δεν είχε τεθεί ακόμα υπό πλήρη έλεγχο. Η περιοχή Graubünden, όπου βρίσκεται η Τουσίς, είναι γνωστή ως δημοφιλής προορισμός διακοπών για χειμερινά σπορ και καλοκαιρινές δραστηριότητες στη φύση, γεγονός που αναδεικνύει τη σημασία της ασφάλειας των κτιρίων στην περιοχή.

Διερεύνηση των αιτιών της πυρκαγιάς

Η αστυνομία του καντονιού Graubünden, σε συνεργασία με την εισαγγελία, έχει ξεκινήσει επισήμως τη διερεύνηση των αιτιών που προκάλεσαν την καταστροφική πυρκαγιά. Οι αρχικές ενδείξεις, όπως αναφέρθηκε, τοποθετούν την έναρξη της φωτιάς στον δεύτερο όροφο του κτιρίου.

Οι έρευνες βρίσκονται σε εξέλιξη, με στόχο να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και παράγοντες που οδήγησαν στην εκδήλωση της μεγάλης αυτής πυρκαγιάς, η οποία προκάλεσε εκτεταμένες υλικές ζημιές, τραυματισμούς και την αγωνία για τον εντοπισμό των πέντε αγνοουμένων.

Με πληροφορίες από: Ieidiseis, Topontiki, Newsit