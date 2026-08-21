Η πορεία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στην Καλιφόρνια και τα σχέδια επιστροφής

Ο πρίγκιπας Χάρι, δούκας του Σάσεξ, και η Μέγκαν Μαρκλ, δούκισσα του Σάσεξ, αποχώρησαν από τα καθήκοντά τους ως ενεργά μέλη της βρετανικής βασιλικής οικογένειας το 2020. Μετακόμισαν στην Καλιφόρνια, φέρνοντας μαζί τους κάτι που ακόμα και το Χόλιγουντ δεν μπορεί να κατασκευάσει: τη βασιλική τους ιδιότητα. Ωστόσο, παρά τις επιτυχίες τους στον χώρο της ψυχαγωγίας, η παρουσία τους στο Χόλιγουντ αποδείχτηκε σχετικά σύντομη. Πλέον, το ζευγάρι σχεδιάζει την επιστροφή του στο Ηνωμένο Βασίλειο, μια εξέλιξη που στην Καλιφόρνια αντιμετωπίστηκε με αδιαφορία, όπως σημειώνει το BBC.

Η αναζήτηση της ανεξαρτησίας και της ιδιωτικότητας

Το 2020 σηματοδότησε μια σημαντική αλλαγή για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ, καθώς αποφάσισαν να αποχωρήσουν από τα επίσημα βασιλικά τους καθήκοντα. Η μετακόμισή τους στην Καλιφόρνια έγινε με την ξεκάθαρη πρόθεση να κυνηγήσουν το αμερικανικό τους όνειρο, το οποίο δεν περιλάμβανε μόνο την οικονομική ανεξαρτησία.

Στην πολυσυζητημένη συνέντευξή τους με την Όπρα Γουίνφρεϊ το 2021, η Μέγκαν Μαρκλ είχε περιγράψει ως «απελευθερωτική» τη δυνατότητα να λαμβάνει μόνη της τις αποφάσεις για τη ζωή της. Ο πρίγκιπας Χάρι είχε δηλώσει αργότερα ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες προσέφεραν στην οικογένειά του έναν βαθμό ιδιωτικότητας και ελευθερίας που «αναμφίβολα δεν θα μπορούσαν» να απολαμβάνουν στο Ηνωμένο Βασίλειο, προσθέτοντας ότι αυτή ήταν η ζωή που θα ήθελε για εκείνον η μητέρα του, πριγκίπισσα Νταϊάνα.

Εγκατάσταση στο Μοντεσίτο και οι πρώτες συμφωνίες

Μετά την άφιξή τους στις Ηνωμένες Πολιτείες, το ζευγάρι επέλεξε να εγκατασταθεί στο Μοντεσίτο της Καλιφόρνιας. Πρόκειται για μια περιοχή που βρίσκεται λίγες ώρες βόρεια του Λος Άντζελες και είναι ιδιαίτερα δημοφιλής ανάμεσα σε διάσημες προσωπικότητες. Μεταξύ των γνωστών κατοίκων της περιοχής συγκαταλέγονται ονόματα όπως η Όπρα Γουίνφρεϊ, η Γκουίνεθ Πάλτροου και ο Ρομπ Λόου.

Σύντομα μετά την εγκατάστασή τους, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ προχώρησαν σε συμφωνίες πολλών εκατομμυρίων δολαρίων. Αυτές οι συμφωνίες αφορούσαν την παραγωγή podcasts και τη δημιουργία περιεχομένου για το Netflix, σηματοδοτώντας την είσοδό τους στον χώρο της ψυχαγωγίας.

Οι προσδοκίες του Χόλιγουντ και η εμπορική αξία

Η αρχική ζήτηση για τον πρίγκιπα Χάρι και τη Μέγκαν Μαρκλ στο Χόλιγουντ ήταν τεράστια, όπως αναφέρει η Στέισι Τζόουνς, διευθύνουσα σύμβουλος της εταιρείας μάρκετινγκ και δημοσίων σχέσεων Hollywood Branded. Η ίδια σημειώνει ότι τα ονόματά τους αρκούσαν για να γίνουν πρωτοσέλιδο και να τραβήξουν αμέσως την προσοχή του κοινού και των μέσων.

Η Στέισι Τζόουνς εξήγησε επίσης τη φύση του Χόλιγουντ, όπου ένας διάσημος μπορεί να βρίσκεται συνεχώς σε πάρτι, εκδηλώσεις και κοινωνικές συγκεντρώσεις. Ωστόσο, πολύ σύντομα αντιλαμβάνεται κανείς ότι πίσω από τις περισσότερες από αυτές τις δραστηριότητες υπάρχει κάτι που πρέπει να προωθηθεί ή να πουληθεί. Σε αυτό το πλαίσιο, ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ είχαν πολλά να προσφέρουν από εμπορική άποψη.

Η σύντομη κυριαρχία και τα σχέδια επιστροφής

Παρά τις αρχικές επιτυχίες και τη μεγάλη ζήτηση, η κυριαρχία του πρίγκιπα Χάρι και της Μέγκαν Μαρκλ στον χώρο της ψυχαγωγίας του Χόλιγουντ αποδείχτηκε σχετικά σύντομη. Η πορεία τους στην Καλιφόρνια, η οποία ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες για ανεξαρτησία και ελευθερία, φαίνεται να οδηγείται σε νέα τροπή.

Πρόσφατα έγινε γνωστό ότι το ζευγάρι σχεδιάζει να επιστρέψει στο Ηνωμένο Βασίλειο. Η αντίδραση στην Καλιφόρνια σε αυτή την είδηση ήταν μάλλον αδιάφορη, όπως έχει σημειωθεί. Η δημοσιογράφος και παρατηρήτρια της βασιλικής οικογένειας, Ελίζαμπεθ Χολμς, συγγραφέας του βιβλίου «HRH: So Many Thoughts on Royal Style», έχει δηλώσει ότι η απόφαση...

Με πληροφορίες από: newsbeast.gr