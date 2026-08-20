Ο Στάθης Παρχαρίδης έφυγε από τη ζωή στα 59 του χρόνια

Σε ηλικία 59 ετών απεβίωσε ο Στάθης Παρχαρίδης, μία από τις ξεχωριστές μορφές της ποντιακής μουσικής και παράδοσης. Ο καλλιτέχνης έφυγε από τη ζωή στις 19 Αυγούστου 2026, αφήνοντας πίσω του μια πολυετή καλλιτεχνική διαδρομή. Η πορεία του ήταν αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι, τη λύρα και τη διατήρηση της μουσικής κληρονομιάς των Ποντίων.

Ο τραγουδιστής είχε συμπληρώσει σχεδόν τέσσερις δεκαετίες ενεργής παρουσίας στα μουσικά δρώμενα, συμβάλλοντας σημαντικά στην προβολή και τη διάδοση της ποντιακής παράδοσης.

Μια ζωή αφιερωμένη στην ποντιακή παράδοση

Ο Στάθης Παρχαρίδης άφησε πίσω του μια πολυετή πορεία, η οποία ήταν πλήρως αφιερωμένη στο ποντιακό τραγούδι και την πλούσια παράδοση του Πόντου. Η καλλιτεχνική του διαδρομή χαρακτηρίστηκε από τη σταθερή του προσήλωση στη λύρα και την προσπάθεια να διατηρήσει ζωντανή τη μουσική κληρονομιά των Ποντίων.

Πέρα από τις εμφανίσεις του στις μεγάλες ποντιακές μουσικές σκηνές, η δράση του επεκτάθηκε και στη διδασκαλία, καθώς και σε χορωδιακές πρωτοβουλίες. Μέσα από αυτές τις δραστηριότητες, ο Στάθης Παρχαρίδης προσπάθησε να μεταλαμπαδεύσει την ποντιακή παράδοση στις νεότερες γενιές, εξασφαλίζοντας τη συνέχεια και την εξέλιξή της.

Οι ρίζες και τα πρώτα βήματα στη μουσική

Ο Στάθης Παρχαρίδης γεννήθηκε στις 2 Απριλίου 1967 στην Κοζάνη, όπου και μεγάλωσε σε ένα περιβάλλον στο οποίο η ποντιακή παράδοση αποτελούσε αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας. Η καταγωγή της οικογένειάς του ήταν από το Πρωτοχώρι και τα Αλωνάκια Κοζάνης, δύο κατεξοχήν ποντιακά προσφυγικά χωριά, ενώ οι ρίζες της έφταναν και στην ευρύτερη περιοχή της Τραπεζούντας, και συγκεκριμένα στο Καπίκιοϊ της Ματσούκας.

Η σχέση του με τη μουσική ήταν βαθιά οικογενειακή υπόθεση, καθώς η παράδοση ξεκινούσε από τον παππού του, Ευστάθιο Παρχαρίδη, γνωστό και ως Γραντζά. Συνεχίστηκε από τον πατέρα του, Αναστάσιο Παρχαρίδη, αλλά και τον θείο του, Χρήστο Παρχαρίδη, που ήταν γνωστός ως Τσαφέτας. Ο ίδιος ξεκίνησε να ασχολείται με την ποντιακή λύρα ως αυτοδίδακτος, ενώ στη συνέχεια, μαζί με τον αδελφό του Αλέξη Παρχαρίδη, έκανε τα πρώτα επαγγελματικά του βήματα στο ποντιακό παραδοσιακό τραγούδι.

Σταθερή παρουσία στις μουσικές σκηνές

Με την πάροδο των χρόνων, ο Στάθης Παρχαρίδης εξελίχθηκε σε ένα από τα γνωστά ονόματα της γενιάς του στην ποντιακή μουσική σκηνή. Απέκτησε σταθερή παρουσία στα ποντιακά μουσικά κέντρα τόσο της Αθήνας όσο και της Θεσσαλονίκης, όπου το κοινό τον αγκάλιασε θερμά.

Κατά τη διάρκεια της καλλιτεχνικής του πορείας, εμφανίστηκε σε διάφορους χώρους, όπως τα «Κορτσόπον», «Λεμόνα», «Δυτικό Μέγαρο», «Μίθριο», «Αυλαία», «Παρακάθ’» και «Ζιλ». Επιπλέον, συμμετείχε σε πλήθος εκδηλώσεων και χοροεσπερίδων που διοργανώνονταν σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας ενεργά στην ψυχαγωγία και τη διατήρηση της ποντιακής παράδοσης.

Το ποντιακό τραγούδι ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο

Η παρουσία του Στάθη Παρχαρίδη δεν περιορίστηκε μόνο εντός των ελληνικών συνόρων. Ο τραγουδιστής πραγματοποίησε εκτενείς εμφανίσεις σε διάφορες χώρες του εξωτερικού, μεταφέροντας το ποντιακό τραγούδι και την παράδοση σε κοινότητες της διασποράς.

Συγκεκριμένα, εμφανίστηκε στη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ελβετία, τη Σουηδία, τις Ηνωμένες Πολιτείες και την Αυστραλία. Μέσα από αυτές τις διεθνείς παρουσίες, ο Στάθης Παρχαρίδης συνέβαλε στη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Ποντίων του εξωτερικού και στη διάδοση της μουσικής τους κληρονομιάς σε ένα ευρύτερο κοινό.

Πηγή: tromaktiko.gr