Ιός του Δυτικού Νείλου: Νέα έξαρση με 47 κρούσματα και 4 θανάτους την τελευταία εβδομάδα

Σε έξαρση παραμένει η διάδοση του ιού του Δυτικού Νείλου στην Ελλάδα, καθώς την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 47 νέα κρούσματα, ενώ τέσσερις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων έχει φτάσει τα 157, με τους νεκρούς να ανέρχονται πλέον στους 13, σύμφωνα με την εβδομαδιαία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημοσίας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Σημαντική αύξηση κρουσμάτων και θανάτων

Ο ιός του Δυτικού Νείλου νόσησε επιπλέον 47 ανθρώπους στη χώρα μας κατά την εβδομάδα από 12 έως 19 Αυγούστου. Κατά την ίδια περίοδο, τέσσερις ασθενείς έχασαν τη ζωή τους. Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων, όπως καταγράφηκε έως τις 19 Αυγούστου 2026, ανήλθε σε 157, ενώ οι συνολικοί θάνατοι από τον ιό έφτασαν τους 13.

Οι ασθενείς που κατέληξαν ήταν ηλικιωμένοι, με τις ηλικίες τους να κυμαίνονται από 66 έως 91 ετών. Τα στοιχεία αυτά υπογραμμίζουν την συνεχιζόμενη δραστηριότητα του ιού και την ανάγκη για επαγρύπνηση, ιδίως στις ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού.

Γεωγραφική κατανομή και περιοχές σε συναγερμό

Η Ανατολική Αττική και τα βόρεια προάστια της Αθήνας αποτελούν τις περιοχές με τη μεγαλύτερη συγκέντρωση κρουσμάτων. Συγκεκριμένα, το 66% των καταγεγραμμένων περιστατικών εντοπίζονται σε αυτές τις περιοχές. Είκοσι δήμοι στις εν λόγω περιοχές βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού λόγω της αυξημένης εμφάνισης του ιού.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι ορισμένοι δήμοι έχουν τα περισσότερα σοβαρά κρούσματα αναλογικά με τον πληθυσμό τους, γεγονός που καθιστά επιτακτική την προσοχή των κατοίκων των συγκεκριμένων περιοχών. Η φετινή έξαρση στην Ανατολική Αττική έχει αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης και από ειδικούς.

Σοβαρότητα των περιστατικών και νοσηλείες

Η πλειονότητα των εφετινών κρουσμάτων χαρακτηρίζεται από σοβαρότητα, καθώς το σχεδόν 74% των ασθενών εκδήλωσαν νευρολογικά προβλήματα. Από τα συνολικά 157 εγχώρια κρούσματα, τα 116 παρουσίασαν σοβαρές εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα (ΚΝΣ). Οι εκδηλώσεις αυτές περιελάμβαναν μηνιγγίτιδα, εγκεφαλίτιδα και οξεία χαλαρή παράλυση.

Η ανάγκη για νοσηλεία ήταν ιδιαίτερα υψηλή, με πάνω από το 93% των πασχόντων να χρειάζονται εισαγωγή σε νοσοκομείο. Μόλις 10 από τους 157 ασθενείς δεν χρειάστηκαν νοσοκομειακή περίθαλψη. Αυτή τη στιγμή, 42 ασθενείς παραμένουν στα νοσοκομεία, εκ των οποίων οι 23 νοσηλεύονται σε Μονάδες Εντατικής Θεραπείας (ΜΕΘ) και οι υπόλοιποι 19 σε απλούς θαλάμους.

Χαρακτηριστικά των ασθενών με νευρολογικές εκδηλώσεις

Οι ασθενείς που εμφάνισαν εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα είχαν ηλικία που κυμαινόταν από 19 έως 91 ετών, με τη μέση ηλικία να υπολογίζεται στα 74 έτη. Παράλληλα, 41 ασθενείς παρουσίασαν έντονα συμπτώματα, χωρίς ωστόσο να εκδηλώσουν προβλήματα από το ΚΝΣ.

Ο Καθηγητής Υγιεινής και Επιδημιολογίας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Γκίκας Μαγιορκίνης, μιλώντας στην ΕΡΤ, αναφέρθηκε στη φετινή έξαρση στην Ανατολική Αττική. Ο κ. Μαγιορκίνης τόνισε ότι «στις περιοχές που εμφανίζονται τα κρούσματα πρέπει να υπάρχουν και μολυσμένοι πληθυσμοί πτηνών», υποδεικνύοντας τον ρόλο των πτηνών στη διάδοση του ιού.

Πηγή: newsit.gr