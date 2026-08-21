Οι αμερικανικές απειλές για οικονομική απομόνωση του Ιράν και οι επιπτώσεις στους εμπορικούς εταίρους

Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προαναγγέλλουν οικονομικά μέτρα που στοχεύουν στον πλήρη αποκλεισμό της Τεχεράνης από τις παγκόσμιες αγορές, με τον πρόεδρο Ντόναλντ Τραμπ να απειλεί με οικονομικό πόλεμο και απομόνωση το Ιράν. Οι απειλές αυτές αναμένεται να έχουν σημαντικές οικονομικές επιπτώσεις σε χώρες που διατηρούν αυξημένη εμπορική δραστηριότητα με την Τεχεράνη. Η Ουάσιγκτον έχει διαμηνύσει ότι θα υπάρξουν σοβαρές συνέπειες για οποιαδήποτε χώρα παρέχει στήριξη στο ιρανικό καθεστώς.

Ενταση και οικονομικός πόλεμος

Η κλιμάκωση της έντασης μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν εισέρχεται σε φάση ολικής αντιπαράθεσης, τουλάχιστον σε επίπεδο ρητορικής, μετά τη λήξη του Μνημονίου Συναντίληψης (MoU). Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, είχε ήδη προειδοποιήσει ότι χώρες που θα στηρίζουν το Ιράν θα υποστούν οικονομικές συνέπειες, πριν εκδώσει νέες απειλές.

Οι πιέσεις αυτές απλώνουν ένα «δίχτυ» σε τρίτες χώρες που διατηρούν εμπορικές σχέσεις με το ιρανικό καθεστώς, ορθώνοντας κρίσιμα διλήμματα για τους εταίρους της Τεχεράνης. Ο Τραμπ έχει προειδοποιήσει με πρωτοφανή οικονομικό πόλεμο και απομόνωση το Ιράν.

Οι δηλώσεις του υπουργού Οικονομικών των ΗΠΑ

Ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Σκοτ Μπέσεντ, δήλωσε αργά το βράδυ της Πέμπτης στο CNBC ότι η Ουάσιγκτον ετοιμάζεται να επιβάλει «τις αυστηρότερες κυρώσεις στην ιστορία» κατά του Ιράν. Ο Μπέσεντ απείλησε επίσης μέσω X, αναφέροντας ότι «όποια χώρα διατηρεί σχέση με την Τεχεράνη θα επισπεύσει την πορεία της οικονομίας της προς τη λήθη, είτε αυτή η σχέση οικοδομείται με κάποιον σκοπό είτε επειδή αγνοείται εσκεμμένα».

Ο ίδιος υποστήριξε ότι μια τέτοια κίνηση θα μειώσει την ανάγκη για νέες μεγάλες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Χωρίς να αποκαλύψει λεπτομέρειες για τα μέτρα, προειδοποίησε νωρίτερα πως οι χώρες που δεν θα υποστηρίξουν τον «οικονομικό πόλεμο» του προέδρου Τραμπ εναντίον της Ισλαμικής Δημοκρατίας θα θεωρηθεί πως είναι «εναντίον μας».

Ο Μπέσεντ πρόσθεσε ότι θα παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για το νέο πακέτο μέτρων σε συνέντευξη Τύπου τη Δευτέρα. Τόνισε πως πρόκειται για «διπλό χτύπημα», περιλαμβάνοντας τον ναυτικό αποκλεισμό και τις αυστηρότερες κυρώσεις στην ιστορία, με στόχο την κατάρρευση του καθεστώτος στο Ιράν.

Η αντίδραση της Τεχεράνης

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ιράν αντέδραξε στις αμερικανικές απειλές και κυρώσεις, κατηγορώντας την Ουάσιγκτον για «οικονομική τρομοκρατία», σύμφωνα με το πρακτορείο ειδήσεων IRNA. Πριν από τις δηλώσεις του Αμερικανού υπουργού Οικονομικών, το ιρανικό υπουργείο καταδίκασε έντονα τις κυρώσεις.

Το Ιράν δήλωσε ότι η «οικονομική τρομοκρατία» δεν πρόκειται να δημιουργήσει «ούτε την παραμικρή αμφιβολία στην αποφασιστικότητα των Ιρανών να υπερασπιστούν την ανεξαρτησία, την αξιοπρέπεια και την εθνική κυριαρχία του Ιράν».

Οι επιπτώσεις στις τιμές του πετρελαίου

Οι τιμές του πετρελαίου σημείωσαν άνοδο την Πέμπτη, φτάνοντας στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών εβδομάδων, μετά τις απειλές των ΗΠΑ για οικονομικές κυρώσεις. Αυτές οι κυρώσεις έχουν στόχο να επιβληθεί το τέλος ενός πολέμου που διαρκεί σχεδόν έξι μήνες.

Ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ δήλωσε ότι δεν είναι σίγουρος γιατί η τιμή του πετρελαίου σημείωσε άνοδο εξαιτίας αυτού, προσθέτοντας ότι η άσκηση μέγιστης οικονομικής πίεσης σημαίνει ότι πιθανότατα δεν θα υπάρξει επανέναρξη στρατιωτικών επιχειρήσεων μεγάλης κλίμακας.

Η θέση του αντιπροέδρου των ΗΠΑ

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος, Τζέι Ντι Βανς, ανέφερε σε πόντκαστ απευθυνόμενο στους ψηφοφόρους της αμερικανικής δεξιάς ότι οι ΗΠΑ βρίσκονται σε «νέα φάση». Σύμφωνα με τον ίδιο, το πιο αποτελεσματικό εργαλείο που έχουν είναι η οικονομική πίεση που μπορούν να επιβάλλουν στο Ιράν.

Ο Βανς πρόσθεσε ότι αυτός ο «χορός» θα είναι «λεπτός», καθώς το Ιράν «προσπαθεί επίσης να ασκήσει οικονομική πίεση σε εμάς». Το ΑΠΕ-ΜΠΕ μεταδίδει ότι η αμερικανική κυβέρνηση προγραμματίζει να αυξήσει περαιτέρω την πίεση.

Οι εμπορικοί εταίροι της Τεχεράνης

Οι απειλές του Ντόναλντ Τραμπ για οικονομικό πόλεμο σε βάρος του Ιράν αναμένεται να επηρεάσουν οικονομικά χώρες με αυξημένη εμπορική δραστηριότητα με την Τεχεράνη. Οι ΗΠΑ έχουν ορθώσει κρίσιμα διλήμματα για τους εταίρους της Τεχεράνης.

Αν και οι πηγές αναφέρουν ότι υπάρχουν ορισμένοι βασικοί εμπορικοί εταίροι του Ιράν τα τελευταία χρόνια, δεν δίνονται συγκεκριμένες λεπτομέρειες ή ονόματα αυτών των χωρών στα διαθέσιμα κείμενα.

Με πληροφορίες από: Reader, Enikos