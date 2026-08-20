Χαϊδάρι: Ιδιοκτήτης βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε στο κεφάλι – Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αττικόν»

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, στο Χαϊδάρι, όταν ένας 60χρονος ιδιοκτήτης πρατηρίου υγρών καυσίμων τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πυροβολισμό. Το περιστατικό εκτυλίχθηκε εντός της επιχείρησής του, στην οδό Φαβιέρου, και ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος από μία 43χρονη υπάλληλο. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο μετέφερε τον τραυματία στο νοσοκομείο «Αττικόν», ενώ η υπόθεση βρίσκεται υπό διερεύνηση.

Ο εντοπισμός και οι πρώτες στιγμές

Το τραγικό συμβάν σημειώθηκε περίπου στις 08:15 το πρωί της Πέμπτης, 20 Αυγούστου 2026, σε βενζινάδικο που βρίσκεται επί της οδού Φαβιέρου στο Χαϊδάρι. Ο 60χρονος ιδιοκτήτης του πρατηρίου υγρών καυσίμων φέρεται να τραυματίστηκε στο κεφάλι από πυροβολισμό, με τις πρώτες πληροφορίες να κάνουν λόγο για χρήση πιστολιού. Ο άνδρας εντοπίστηκε τραυματισμένος στον πρώτο όροφο της επιχείρησής του, μέσα στο γραφείο του χώρο.

Τον τραυματισμένο ιδιοκτήτη εντόπισε μία 43χρονη υπάλληλος του πρατηρίου. Η υπάλληλος άνοιξε την πόρτα του γραφείου όπου βρισκόταν ο 60χρονος και βρέθηκε αντιμέτωπη με το σοκαριστικό θέαμα. Χωρίς καθυστέρηση, ενημέρωσε άμεσα τις αρμόδιες αρχές, θέτοντας σε συναγερμό την αστυνομία και τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Άμεση επέμβαση και διακομιδή στο «Αττικόν»

Μετά την ειδοποίηση από την 43χρονη υπάλληλο, στο σημείο του περιστατικού έσπευσαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ιατρικό προσωπικό παρείχε τις πρώτες βοήθειες στον 60χρονο τραυματία και τον διακόμισε στο νοσοκομείο «Αττικόν».

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές μέχρι στιγμής, ο ιδιοκτήτης του πρατηρίου διατηρούσε τις αισθήσεις του κατά τη διάρκεια της μεταφοράς του προς το νοσοκομείο. Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε ο πυροβολισμός παραμένουν αδιευκρίνιστες και αποτελούν αντικείμενο έρευνας.

Η κατάσταση της υπαλλήλου

Η 43χρονη υπάλληλος που εντόπισε τον τραυματισμένο ιδιοκτήτη φέρεται να υπέστη σοκ από το περιστατικό. Η εμπειρία να βρεθεί αντιμέτωπη με ένα τόσο τραγικό θέαμα είχε άμεσο αντίκτυπο στην ψυχολογική της κατάσταση.

Για τον λόγο αυτό, η υπάλληλος χρειάστηκε ψυχολογική υποστήριξη, καθώς βρέθηκε σε κατάσταση σοκ μετά την αποκάλυψη του συμβάντος. Η άμεση αντίδρασή της να ενημερώσει τις αρχές ήταν καθοριστική για την κινητοποίηση των σωστικών συνεργείων.

Η έρευνα των αρχών για τις συνθήκες

Την προανάκριση της υπόθεσης έχει αναλάβει το αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, με τους αστυνομικούς να βρίσκονται στο σημείο από την πρώτη στιγμή. Οι αρχές διερευνούν επισταμένως το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και τις καταθέσεις, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς προηγήθηκε του πυροβολισμού.

Παράλληλα, εξετάζεται και το ενδεχόμενο ο τραυματισμός του 60χρονου να συνδέεται με απόπειρα αυτοκτονίας. Ωστόσο, μέχρι στιγμής, δεν έχει υπάρξει επίσημη επιβεβαίωση για τα κίνητρα ή τις ακριβείς συνθήκες του περιστατικού. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες ο ιδιοκτήτης του βενζινάδικου αυτοπυροβολήθηκε παραμένουν άγνωστες, με την έρευνα να βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη από τις αστυνομικές αρχές.

Πηγή: Gazzetta